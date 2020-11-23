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взятка (5958) Киевская область (3539) Военная прокуратура (931) военкомат (444)

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области задержан во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 01

Установлено, что председатель ВВК требовал у гражданина Украины взятку в размере 1 000 долларов за признание непригодным к прохождению военной службы.

23 ноября председатель комиссии получил указанную сумму взятки, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 02

Также смотрите: Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура. ФОТО

На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура 03

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
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23.11.2020 19:23
+5
Зеля знов хотів відкосити від призову?
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23.11.2020 19:29
+4
не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
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23.11.2020 19:47
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Завтра и не вспомним и это не правда.
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23.11.2020 19:20 Ответить
От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
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23.11.2020 19:23 Ответить
Зеля знов хотів відкосити від призову?
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23.11.2020 19:29 Ответить
Ні, то твій родич, за звичною схемою "заробляє". Мабуть "будку" чергову хоче будувати.
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23.11.2020 19:33 Ответить
Конфіскація всього майна, бо його ніхто не посадить, бабла натирив вдосталь, а так хоть піде в фонд коронавірусу.
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23.11.2020 19:30 Ответить
В смысле на дороги?)))
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23.11.2020 19:42 Ответить
Видимо начинающий ,скромно входящий в курс дела коррупциЯнер На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 5368
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23.11.2020 19:32 Ответить
не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
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23.11.2020 19:47 Ответить
правительство не видит что ни один сынок, даже самого маленького чинушки или мелкого депутата не служит не то что в ООС, они даже на призов не идут.
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23.11.2020 19:52 Ответить
слабовато. такие цифры уже никого не удивляют.
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23.11.2020 20:00 Ответить
На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 2744
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23.11.2020 20:10 Ответить
А пузо отжрал огромное
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23.11.2020 20:15 Ответить
 
 