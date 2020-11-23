На Киевщине председатель военно-врачебной комиссии военкомата задержан на взятке 1 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Председатель военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области задержан во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что председатель ВВК требовал у гражданина Украины взятку в размере 1 000 долларов за признание непригодным к прохождению военной службы.

23 ноября председатель комиссии получил указанную сумму взятки, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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