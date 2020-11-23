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Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Лодзинском воеводстве Польши в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше 01

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 11:00 на 396-м километре трассы S-8 в сторону Варшавы. Автомобиль, в котором ехали мужчины, съехал с дороги и перевернулся. На данным момент неизвестно, почему это произошло.

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"В результате аварии 39-летний водитель Mercedes скончался на месте. К сожалению, несмотря на усилия медиков, жизнь 38-летнего пассажира не удалось спасти", - говорится в сообщении польской полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше в ДТП погиб украинец

Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше 03

Автор: Володимир Янченко
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Заробили)
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23.11.2020 21:40 Ответить
Конечно заработали, бо на мерседесе ездили а не на жыгуле. Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 9594
А ты хотел чтобы лучше их тут пьяный прокурор или накуренный мажор сбил на переходе, когда они бы возвращались со смены на заводе ахметова за 5 тыщ грн зарплаты? Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 7419
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23.11.2020 23:08 Ответить
Такой "мерседес" здесь стоит не больше 500 дол.Это металлолом. Просто, как обычно и традиционно, украинские заробытчане, проработав пару месяцев и уже думая что они олигархи по сравнению с Украиной, покупают хлам, но зато "мерседес" и пьяными рассекают по дорогам.Вот и результат.К сожалению, не первый и не последний.
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24.11.2020 10:02 Ответить
Недавно два українці і узбєк на місці аварії заявили що їм ведмідь дорогу перебігав Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 2006
Поліцейські поржали, бо востаннє в тій місцевості ведмедя бачили у 17 чи 18 сторіччі Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі - Цензор.НЕТ 7019
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24.11.2020 15:45 Ответить
вот токо не так=), а так=(....
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23.11.2020 23:41 Ответить
Иди пролблюйся от бояры, и успокойся, володЫмЫр.
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24.11.2020 08:45 Ответить
#уяри по твоїй дурні кацапській (ну ти дальше зрозумів)... І ще, бояра то віскарь, для твоїх...
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24.11.2020 16:34 Ответить
 
 