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Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Лодзинском воеводстве Польши в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 11:00 на 396-м километре трассы S-8 в сторону Варшавы. Автомобиль, в котором ехали мужчины, съехал с дороги и перевернулся. На данным момент неизвестно, почему это произошло.
"В результате аварии 39-летний водитель Mercedes скончался на месте. К сожалению, несмотря на усилия медиков, жизнь 38-летнего пассажира не удалось спасти", - говорится в сообщении польской полиции.
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А ты хотел чтобы лучше их тут пьяный прокурор или накуренный мажор сбил на переходе, когда они бы возвращались со смены на заводе ахметова за 5 тыщ грн зарплаты?
Поліцейські поржали, бо востаннє в тій місцевості ведмедя бачили у 17 чи 18 сторіччі