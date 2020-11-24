В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате происшествия погибли 2 человека - пассажиры легковушки.

Спасатели провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины. В настоящее время устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.

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