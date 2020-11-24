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ДТП (7443) Черкасщина (953) ГСЧС (4487)

В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате происшествия погибли 2 человека - пассажиры легковушки.

Спасатели провели работы по деблокированию тел погибших из поврежденной машины. В настоящее время устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.

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В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС 01
В результате ДТП на Черкасщине легковушку зажало между двумя грузовиками, погибли два человека, - ГСЧС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
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24.11.2020 10:08
+3
жесть то какая ....
теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
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24.11.2020 10:53
+1
в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
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24.11.2020 10:03
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в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
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24.11.2020 10:03 Ответить
Со вторым согласен полностью, а вот первое несколько секунд это часто, так можно и то что делается впереди пропустить если будешь зырить каждые 5 - 10 сек.
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24.11.2020 13:16 Ответить
ты не повершь. за 13 лет уже на подкорке отложилось. да, забыл добавить - надо сразу себя приучать запоминать расположение авто сзади пока их видно в зеркало в салоне. если авто пропало и ты не заметил куда оно свернуло, очень может быть что именно в эту секунду кто то тебя обгоняет или опережает
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24.11.2020 13:19 Ответить
Ну так для этого есть зеркала по бокам. Не нужно же представлять картину только по зеркалу которое в салоне )) Я уже 25 лет за рулем. Разные ситуации в жизни были... Все зависит от загруженности трассы, погодных условий и т.д. В двух словах не объяснишь...
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24.11.2020 13:26 Ответить
столько лет за рулем и не знаешь про мертвые зоны боковых зеркал?
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24.11.2020 13:37 Ответить
Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
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24.11.2020 10:08 Ответить
было бы больше людей в Деу, было бы больше погибших...
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24.11.2020 10:09 Ответить
пипец работенка у спасателей
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24.11.2020 10:12 Ответить
як тисками прижало.
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24.11.2020 10:32 Ответить
Похоже и сообразить ничего не успели!
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24.11.2020 10:36 Ответить
жесть то какая ....
теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
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24.11.2020 10:53 Ответить
Фуровод кінішко дивився
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24.11.2020 12:10 Ответить
 
 