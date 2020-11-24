РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4800 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Коронавирус и карантин
13 687 40
карантин (16730) самоубийство (859) Харьков (6537) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове с 6-го этажа здания Госпрома выпала 52-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Тело женщины 23 ноября обнаружили работники учреждения.

По предварительным данным, погибшая женщина работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже. Как сообщает местный канал "Подія", ранее она переболела коронавирусом.

Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 01

"Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей. 52-летняя женщина выпала из окна на шестом этаже", - сообщила пресс-секретарь Харьковской полиции Елена Баранник.

Читайте также: В столичной больнице покончила с собой пенсионерка, лечившаяся от коронавируса

Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". 

Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 02
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 03
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:25
+12
Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:21
+9
может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
показать весь комментарий
24.11.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:21 Ответить
Это из-за коронавируса журналисты становятся всё умнее на глазах
показать весь комментарий
24.11.2020 11:24 Ответить
А який тут зв'язок із Ковідом ? Можливо жіночці допомогли випасти із вікна на 6-му поверсі ?!
показать весь комментарий
24.11.2020 10:22 Ответить
Читал форум переболевших ковидников в рашке. У многих возникало желание выйти в окно.
показать весь комментарий
24.11.2020 11:52 Ответить
Но только не у тех, которые лечились в "ФЕофании".
показать весь комментарий
24.11.2020 12:38 Ответить
Такий, що ця хвороба іноді впливає на психіку.
"У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання"
https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/10/242965/
показать весь комментарий
24.11.2020 13:44 Ответить
Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 9856 Жертва коронавируса. В стёпиной статистике таких половина.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:22 Ответить
Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
показать весь комментарий
24.11.2020 10:25 Ответить
По крайней мере, на ваши сексуальные возможности Ковид не повлиял.
показать весь комментарий
24.11.2020 12:32 Ответить
прямо как в фильме "птичий короб".... жах
показать весь комментарий
24.11.2020 10:26 Ответить
Так закалялась "пандемия".
показать весь комментарий
24.11.2020 10:26 Ответить
Количество пожелавших полетать перед смертью от ковида приближается к десятку. Страшно...
показать весь комментарий
24.11.2020 10:27 Ответить
На фото здания не видно ни одного окна из которого можно было бы "выпасть" Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 5504
Похоже они вообще не открываются Переболевшая коронавирусом женщина выпала из окна Госпрома в Харькове - Цензор.НЕТ 4639
показать весь комментарий
24.11.2020 10:28 Ответить
может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
показать весь комментарий
24.11.2020 10:28 Ответить
Это будет подтверждением - таки да, болели.
показать весь комментарий
24.11.2020 11:45 Ответить
Взявшись за руки?
показать весь комментарий
24.11.2020 13:09 Ответить
Когда уже Зебилоид?
Ждём-с!
показать весь комментарий
24.11.2020 10:29 Ответить
Женщину выбросили? А спишут на корону
Гениально...
С нашими антирекордами.. Преступники не будут заморачиваться...
Сбил пешежода? Так он сам.. Переболевший ковид....
показать весь комментарий
24.11.2020 10:32 Ответить
У Держказначействі закінчилися гроші: рахунки на 9,4 млрд нічим оплатити, - ексзаступник міністра економіки Кухта. https://censor.net/ua/news/3232768/u_derjkaznacheyistvi_zakinchylysya_groshi_rahunky_na_94_mlrd_nichym_oplatyty_ekszastupnyk_ministra_ekonomiky Ну що з того, що ЗЕбіли розікрили, та їм тепер можна, вони ж в турборежімі перехворіли на ковід.
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 6092
показать весь комментарий
24.11.2020 12:53 Ответить
...скорее всего ей сообщили о сокращении...
Кодекс о труде, ну очень зеленый....
показать весь комментарий
24.11.2020 10:36 Ответить
Это к Порошенко и Януковичу. Они его меняли
показать весь комментарий
24.11.2020 11:10 Ответить
Переболевшие ковидом всё чаще попадают в ДТП, получают бытовые травмы и разводятся! Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 9227
Ну, просто... их всё больше. Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 6747
показать весь комментарий
24.11.2020 10:36 Ответить
Из окна Газпрому
показать весь комментарий
24.11.2020 10:53 Ответить
І чьо? Писати вже зовсім ні про що?
показать весь комментарий
24.11.2020 11:04 Ответить
те кто ест солёные огурцы все умрут...
показать весь комментарий
24.11.2020 11:06 Ответить
пистєц єпохі бєдності...
показать весь комментарий
24.11.2020 11:22 Ответить
Вот и президент у нас уже переболел коронавирусом...
показать весь комментарий
24.11.2020 11:26 Ответить
Перед цим харківський доктор Басик, який перехворівна Ковід19, теж вкоротив собі життя самогубством , вискочивши з вікна.Враження нервових клітин (пропадає нюх) і клітин головного мозку відбувається майже в 100% випадках
показать весь комментарий
24.11.2020 12:17 Ответить
А до чого тут перехворіла чи не перехворіла КОВІДом? Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4825
показать весь комментарий
24.11.2020 13:03 Ответить
До того, що впливає на психіку.

"У кожного п'ятого COVID-пацієнта пізніше діагностували психічні захворювання"
https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/10/242965/
показать весь комментарий
24.11.2020 13:43 Ответить
Може воно в нього до КОВІДа було? Я особисто перехворів, ніяких відхилень думаю що немає Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4941 У всякому разі такі думки не приходили в голову Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові - Цензор.НЕТ 4941
показать весь комментарий
24.11.2020 13:53 Ответить
Вот повезло Украине...К списку самых "величайших" правителей Мира, самых "талантливых" -нетрадиционных пианистов (самоучек), добавились еще и наимудрейшие журналисты... (Господи!!! ну почему я не родилась где не будь в Ботсване , может меня там в детстве львы или гиены скушали и я бы не знала такого позора...
показать весь комментарий
24.11.2020 13:47 Ответить
Этим журналистам надо было бы покопаться поглубже.Наверняка, вывод мог быть другой.Сенсация-женщни ,позавтракавшая омлетом,выпала из окна.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:16 Ответить
 
 