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СБУ блокировала копирование и сбыт данных из систем налоговой и таможенной служб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом с информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, установлено, что должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и Telegram-каналов. Так, к противоправной схеме были привлечены должностные лица Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы и сотрудники банковского учреждения.

"Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

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Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение фигурантами махинации.

СБУ блокировала копирование и сбыт данных из систем налоговой и таможенной служб 01
СБУ блокировала копирование и сбыт данных из систем налоговой и таможенной служб 02
СБУ блокировала копирование и сбыт данных из систем налоговой и таможенной служб 03
СБУ блокировала копирование и сбыт данных из систем налоговой и таможенной служб 04

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Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ст.361-2 и 362 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.
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Каждый месяц такая новость. И несмотря на все невзгоды по запросу "базы данных таможни" Гугл выдает кучу сайтов, где лежит свежак за небольшую денежку.
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24.11.2020 11:03 Ответить
Під час "розкриття" цього злочину всі бази податкової та митниці були успішно "злиті" кому треба.
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24.11.2020 11:03 Ответить
Главный орган человека это тело....а основа на которой держится душа-это личный кошелек(с)....найемы с лещенко лучшие примеры...
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24.11.2020 11:05 Ответить
Это такой рекламный трюк... обращайтесь кому надо..
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24.11.2020 11:05 Ответить
Вот заживем, с 1го января у нас ликвидируется банковская тайна, в дом бандиты сразу с утюжками приходить будут. Брать тепленькими так сказать. Там практически всем государственным структурам к твоим счетам доступ по запросу без решения суда дается.
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24.11.2020 11:06 Ответить
Только самоубийца полезет регится в Украинском ПО (типа Дiя и подобном).А потом жалуются что их данные продаются.
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24.11.2020 12:41 Ответить
Какое ведомство не возьми в Украине, везде сидит продажный клоповник! Это ребята беда!
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24.11.2020 14:23 Ответить
 
 