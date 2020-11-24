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"Ламборгини" разбился во время съемок фильма под Киевом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области во время съемок фильма разбился элитный спорткар "Ламборгини".

Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Авария случилась вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву.

Как сообщили участники съемочной группы, машина участвовала в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 километров в час, при этом съемка велась с середины автомобиля, однако водитель не справился с управлением, его занесло, он слетел с дороги и врезался в деревья.

Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 01
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 02
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 03
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 04
Ламборгини разбился во время съемок фильма под Киевом 05

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Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. 

"Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части", - отметили в агентстве.
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Топ комментарии
+96
хорошее кино и трюки интересные...
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24.11.2020 11:12
+92
Что за фильм снимали? "Голобородько убегает в Ростов"?
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24.11.2020 11:15
+67
учитель географии едет на работу
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24.11.2020 11:18
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Можно было бы дорогу найти и получше - ВОТ ЭТО КИНОФАНТАСТИКА ДЛЯ ЗАПАДНОГО ЗРИТЕЛЯ 😀😀😀
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 9866
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24.11.2020 14:26 Ответить
Як жаль... Не скоро ще бидло побачить новенький хвільм, про то як скрутно і тяжко живеться багатєньким буратінам...
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24.11.2020 14:30 Ответить
По ходу самый дорогой говносериал в истории украинского кинематографа. Минкульт разориться нах.
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24.11.2020 14:55 Ответить
Ехать тридцатку а потом прокрутить в шесть раз быстрее слабо?!
Дебилы.. (с)
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24.11.2020 15:08 Ответить
как пришло, так и ушло...новый купит
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24.11.2020 15:37 Ответить
часто езжу там у моря , у меня родственник дачу имеет, это точно шо снимают часто. ну вот что и обидно , они там все в жопу занятые - очень важные видики про прокладки с крылышками снимают, а народ стоит ждет когда они наснимаются и менты опять дорогу откроют.....
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24.11.2020 15:43 Ответить
а на хрена на съемке (изнутри) разгонятся до 200???
изнутри можно снимать и на бутафорском, стоящем на платформе (ёптыть...не могли у величайшего шоумэна-преЗЕдента проконсультироваться, как надо на Тесле изнутри снимать )))))))
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24.11.2020 15:57 Ответить
будь оптимистом....вот так просто по ходу сьемок сюжет поменялся... и сразу решился вопрос куда пойдут заработанные деньги
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25.11.2020 07:59 Ответить
вычтут с аванса передок можно от москчича 412 приварить ..колесы от зила и норм..и кусочки метала..двигло то сзади и нажал и поехал...шпакля и краска в балончиках по 80грн
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24.11.2020 16:02 Ответить
как минимум +несколько лямов к бюджету ))
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24.11.2020 16:52 Ответить
Водитель не справился с управлением на ровной, гладкой дороге. А какая мощность на кг полной массы?
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24.11.2020 16:53 Ответить
Придивіться, там літні шини, а дорога мокра...
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25.11.2020 00:21 Ответить
Бюджет фильма неожиданно вырос в 2 раза
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24.11.2020 17:17 Ответить
Мне кажется фильм уже не окупится
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24.11.2020 18:04 Ответить
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 4939
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24.11.2020 20:55 Ответить
хоть не убил никого
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24.11.2020 18:41 Ответить
Два таких красивых дерева испортил.
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24.11.2020 19:15 Ответить
решил паприколу на взлёт пойти. Впрочем так же как и голосовал.
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24.11.2020 19:28 Ответить
Це називається В сосну ударілся "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 3325
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24.11.2020 19:41 Ответить
а двигло де? ще в Вижгороді згубив?
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24.11.2020 20:52 Ответить
я тебе та підтримку, не сильно розчарую, якщо викрию таємницю розміщення двигуна позаду кабіни?
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24.11.2020 22:04 Ответить
дякую! "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 3494
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24.11.2020 22:09 Ответить
Дали бы дураку велосипед....то же бы интересный трьюк получился)))))))))))
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24.11.2020 20:54 Ответить
На танке нужно такие фильмы снимать - а то картонную коробку взяли.
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24.11.2020 21:44 Ответить
Лаборджини, небось, бэушная была?

P.S. А снимали ее в кино, чтобы показать, как у нас все зашибись?
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24.11.2020 21:50 Ответить
Ничего страшного нет - сценарист перепишет сценарий , чтобы снятые кадры использовать или продадут в другой проект. Может быть даже страховка есть у автомобиля...
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24.11.2020 22:20 Ответить
Хорошая реклама авто:на такой скорости об дерево(очень жесткое препятствие) и капсула салона осталась полностью целая-думаю даже двери открываются
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24.11.2020 23:31 Ответить
"Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 6605 наши дороги ламбо не тримают, - кто в сомнениях поимеет страховую в помощь)) "Ламборгіні" розбився під час зйомок фільму під Києвом - Цензор.НЕТ 1796
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25.11.2020 00:52 Ответить
Машины нет, а салон целый. Красота то какая
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25.11.2020 11:33 Ответить
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