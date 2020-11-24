"Ламборгини" разбился во время съемок фильма под Киевом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киевской области во время съемок фильма разбился элитный спорткар "Ламборгини".
Об этом сообщает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Авария случилась вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву.
Как сообщили участники съемочной группы, машина участвовала в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 километров в час, при этом съемка велась с середины автомобиля, однако водитель не справился с управлением, его занесло, он слетел с дороги и врезался в деревья.
Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив.
"Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части", - отметили в агентстве.
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Дебилы.. (с)
изнутри можно снимать и на бутафорском, стоящем на платформе (ёптыть...не могли у величайшего шоумэна-преЗЕдента проконсультироваться, как надо на Тесле изнутри снимать )))))))
P.S. А снимали ее в кино, чтобы показать, как у нас все зашибись?