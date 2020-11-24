От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили деятельность нескольких борделей, замаскированных под массажные салоны в центре Киева. Час "развлечений" с девушками стоил от 1000 до 2500 гривен. Продолжается досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно со следственным отделом Печерского управления полиции, оперативными службами и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст . 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, пресекли деятельность нескольких салонов эротического массажа.

Как сообщил и.о. начальника сектора отдела БСПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк, организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.

"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - сообщил он.



28-летняя злоумышленница самостоятельно исполняла роли администратора и диспетчера. В салоне посменно работали пять девушек, час развлечений с которыми стоил от 1000 до 2500 гривен. Половину полученных средств проститутки отдавали организаторше, а остальные оставляли себе.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.

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28-летняя фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленницы грозит от четырех до семи лет лишения свободы.





Фото: сайт полиции