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От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители разоблачили деятельность нескольких борделей, замаскированных под массажные салоны в центре Киева. Час "развлечений" с девушками стоил от 1000 до 2500 гривен. Продолжается досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно со следственным отделом Печерского управления полиции, оперативными службами и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст . 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, пресекли деятельность нескольких салонов эротического массажа.

Как сообщил и.о. начальника сектора отдела БСПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк, организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.

От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция 01

"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - сообщил он.


28-летняя злоумышленница самостоятельно исполняла роли администратора и диспетчера. В салоне посменно работали пять девушек, час развлечений с которыми стоил от 1000 до 2500 гривен. Половину полученных средств проститутки отдавали организаторше, а остальные оставляли себе.

От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция 02

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция разоблачила сеть борделей во Львове и Днепре. ФОТО

28-летняя фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленницы грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция 03
От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+52
Поставьте кассовый аппарат и пусть работают
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24.11.2020 13:10
+33
а мусора где харчеваться будут?? во все нормальных странах стоят кассовые аппараты, работницам по горячей сетке платятся пенсии и больничные, но у нас кормятся мусора.
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24.11.2020 13:14
+29
А де клієнти? Без клієнтів немає кримінальної справи. Сиділи собі дівки в масажному салоні, пили чай, а тут менти ламають двері і ніяких доказів їх протиправної діяльності не знайшли! За таку "спецоперацію" потрібно звільняти ментів і вираховувати з зарплати керівників за поламані вхідні двері в абсолютно законному бізнесі.
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24.11.2020 13:10
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Правила форума Совет форумчан
какой ужас.
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24.11.2020 13:00 Ответить
Поставьте кассовый аппарат и пусть работают
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24.11.2020 13:10 Ответить
Депутати бояться конкуренції.
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24.11.2020 13:11 Ответить
а мусора где харчеваться будут?? во все нормальных странах стоят кассовые аппараты, работницам по горячей сетке платятся пенсии и больничные, но у нас кормятся мусора.
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24.11.2020 13:14 Ответить
а мзду как потом с них получать?
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25.11.2020 07:32 Ответить
А де клієнти? Без клієнтів немає кримінальної справи. Сиділи собі дівки в масажному салоні, пили чай, а тут менти ламають двері і ніяких доказів їх протиправної діяльності не знайшли! За таку "спецоперацію" потрібно звільняти ментів і вираховувати з зарплати керівників за поламані вхідні двері в абсолютно законному бізнесі.
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24.11.2020 13:10 Ответить
От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385 От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 7385
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24.11.2020 13:15 Ответить
и как дальше жить? Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 8785
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24.11.2020 17:05 Ответить
2 500 000 гр.!?
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24.11.2020 19:03 Ответить
Это когда не ты ..., а тебя ... Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 2498
P.S.
Речь не о Вас.
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24.11.2020 21:30 Ответить
Да дэбилы арифметике не учились, сразу начали в школьной стенгазете писать заметки "Как я провёл лето"
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24.11.2020 21:35 Ответить
Політична проституція значно вигідніша і безпечніша, ніж традиційна.
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24.11.2020 13:01 Ответить
Иначе страну не поднять!!!
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24.11.2020 13:01 Ответить
На тоненького.
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24.11.2020 13:02 Ответить
Ці гроші підуть на латання діри в 300 млрд.грн. Ще кілька походів на барделі і можна посилати МВФ у те місце, за що платять у борделях.
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24.11.2020 13:03 Ответить
У те місце, як у серіалі?
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24.11.2020 13:22 Ответить
Это победа! Вот теперь заживем! Я вот только стесняюсь спросить: А девушки против своей воли проституцией занимались? А то отдел громкий - "по борьбе с торговлей людьми", а тема этой самой "торговли" не раскрыта.
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24.11.2020 13:02 Ответить
Тепер дєвушки куплять собі РРО і будуть фопить самостійно.
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24.11.2020 13:04 Ответить
Тема сисек не раскрыта От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 1961
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24.11.2020 13:02 Ответить
От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция - Цензор.НЕТ 1197
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24.11.2020 13:03 Ответить
Тому й закрили, бо зажралися!
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24.11.2020 13:03 Ответить
за такие деньги ванькину Бахиню можно купить, и без табу даже
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24.11.2020 13:05 Ответить
Время вопиющей безграмотности.
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24.11.2020 13:06 Ответить
Страна бедная, поэтому и цены такие 2 500 тис за дев...
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24.11.2020 13:36 Ответить
Та за ці гроші я можу відрати її, її сестру і братанов і всю родину на селі!
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24.11.2020 17:32 Ответить
Але май на увазі, анал - табу!.. Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 48
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25.11.2020 09:42 Ответить
бедненько но чистенько
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24.11.2020 13:02 Ответить
Конкурентов гоняют. Совково-ханжеское общество.
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24.11.2020 13:04 Ответить
Тю....не поділили інтереси поліціянти і сбу....або просто "нужни" показники:кінець року,кінець місяця-треба насосати на подарунки та корпоратів...отака уйня,малята:якщо члєнокомандувачі развлікаються відосіками з лікарні...а що ж цим-сам Бог велів веселитись...позітівчік!Благодарім за службу *****.....
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24.11.2020 13:05 Ответить
ZAYACLAB))
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24.11.2020 13:07 Ответить
Смотрите как с проституцией боряться, когда же мы увидим когда они также будут с коррупцией бороться?
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24.11.2020 13:07 Ответить
Показывать по тв как человека убивают тысячей разных ужасных способов -- это можно.
Показывать как человека делают -- это нельзя.
Интересная у нас "цивилизация"...
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24.11.2020 13:08 Ответить
Карантин, а они без масок!
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24.11.2020 13:10 Ответить
напишите номер телефона, хочу записаться на массаж
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24.11.2020 13:11 Ответить
А деньги у тебя есть... (подозрительно)
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24.11.2020 13:38 Ответить
Силові структури ділять підопічних і перетягують дівчат під свій дах. Це поліція чи СБУ?
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24.11.2020 13:18 Ответить
Не розумію, дівчат хтось змушував чи тримав врабстві? Як притрушені феміністки кричась - МАЙО тело, МАЙО дело!!!! Ваня, не мешай мне делать мой маленькій бізнес!
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24.11.2020 13:19 Ответить
Еще пару лет зеленой власти....и украинцам придется в салон кива-дзюба записываться.
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24.11.2020 13:20 Ответить
"Дело" рассыпется в суде.
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24.11.2020 13:20 Ответить
Там где большие деньги крутятся ничего не закрывается ,а лишь заново возрождается
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24.11.2020 13:27 Ответить
А Ивана Франко на двадцатке зачем затушевали?
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24.11.2020 13:27 Ответить
теж хотів написати, але вже не повторюватиму, мабуть речовим доказом визнали
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24.11.2020 14:30 Ответить
Треба негайно легалізувати проституцію, хай повії платять 50% державі замість сутенерів, а 50% собі. Щоб не було зловживань тих хто малює ловити на живця за допомогою підставних клієнтів. Це ж які гроші мимо казни держави протікають...
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24.11.2020 13:28 Ответить
Немає зброї (хєра ) - немає злочину
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24.11.2020 13:31 Ответить
очередная видимость работы от мусоров
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24.11.2020 13:33 Ответить
Впевнений що там агент під прикриттям разок отримував послуги, а так ми застягли в минулому столітті, проституція в україні дуже розповсюджена, вона нікуди не зникне, доходи тих що кришують це діло такі що вони сидять в верховній раді. Легалізувати і жорстко контролювати державою.
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24.11.2020 13:36 Ответить
а я думаю що і не разок, але гроші в касі закінчились на оперативну роботу от і прикрили
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24.11.2020 14:31 Ответить
когда уже это узаконят - зачем обманывать себе - сссерия уже давно закончилась - а статья осталась - глупость это (статья ,а то может ,кто то еще, под индейца, косить будет)
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24.11.2020 13:38 Ответить
Придурки - легализуйте их. Все, кроме мусаров, будут в плюсе...
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24.11.2020 13:38 Ответить
Вечная кормушка для мусоров.бесплатные субботники для них..Даёшь улицы красных фонарей в каждом приличном городе!!Легальных,как в Голландии,Германии.Долой борьбу с ветряными мельницами!.Нормальный секс - Богоугодное дело!!Меньше в десятки раз будет изнасилований!!
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24.11.2020 13:45 Ответить
Торговля людьми!)))) ор просто)
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24.11.2020 13:48 Ответить
Откуда они такую формулировку взяли вообще)
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24.11.2020 13:49 Ответить
Що таке "Час "розваг"?
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24.11.2020 13:51 Ответить
а шо тут непонятного?тебе даётся 1 час на секс с проституткой.если мало то продлевай!
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24.11.2020 20:34 Ответить
А вообще спрос рождает предложение. Не об этом случае конечно, никакой "торговли людьми" Здесь нет... А утром была статья, мать продала младенца за 400 тыс, ей дали 6 лет. А тому кто купил? Ничего? Вот их нужно судить чтоб такого не было... Или богачам все можно)
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24.11.2020 14:00 Ответить
Щоб не було такого цирку зі штурмом, давно потрібно проституцію легалізувати.
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24.11.2020 14:02 Ответить
а налоги в держбюджет от прибыли массажной они платили?
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24.11.2020 14:06 Ответить
Платили в бюджет конкретного мусора, но за прошлый месяц - не успели. Вот и результат
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24.11.2020 14:21 Ответить
БЫСТРЕЕ ВСЕГО , зажали, бо подумали , шо вже в пiрця вбралися.
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24.11.2020 14:24 Ответить
Как по мне, то продажа тела - такая же работа, как и продажа мозгов, рук, ног, голоса и тд. Ничего уголовного в этом не вижу. Если чувак хочет вдуть, но по разным причинам у него не складывается общение с дамами, либо по семейным обстоятельствам без опасений хочется "кинуть палку", то в чем проблема? Заплатил денег - обслужили! Ведь ляди честным трудом нарабатывают себе на кусок хлеба, а не грабят лохов, как зеленский с каломойским.
Уверен, что легализация проституции, порнографии, канабиса - это будет огромный шаг по десоветизации общества и законодательства вчастности. Правда, тысячи мусоров, окажутся невостребованными, ну пускай идут на панель, там тоже зарабатывают.
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24.11.2020 14:20 Ответить
Каждый продает то, что у него есть.
Продавать всё равно нужно, иначе умрем от голода.
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24.11.2020 14:40 Ответить
В чем их преступление непонятно. Они кого то обманывают, насилуют, убивают, крадут что то? НЕТ. В нормальных странах тут нет состава преступления. Пусть зарабатывают и платят налог на доходы физических лиц, зарабатывают на пенсию себе и позволяют платить пенсии нашим сегодняшним пенсионерам.
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24.11.2020 21:24 Ответить
Тю, почти 100 баксов. В бангкокскийх банях мало того , шо тебя девушка попарит и смассажирует так , шо станешь младенцем, а в течении суток еще тебя , как тряпку девушка выкрутит... И всего то , за 10 баксов незабываемых впечатлений на всю жизнь... Шо за цимус на постсовке за такой баблосик в клоаку лезть... ХВУ, та й годi.
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24.11.2020 14:22 Ответить
Лишают народ последнего.....В суровую годину без "массажа" - это ,как коньяк без ананаса или суббота без 95 квартала.
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24.11.2020 14:26 Ответить
Бе-е-едненькие рабыни! Ими торговали.
Полиция их спасла. Теперь они могут пойти работать в коммунальное хозяйство.
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24.11.2020 14:39 Ответить
....легализация ПРОСТИТУЦИИ в Украине не подлежит !!! т.к. это теневая статься доходов милиционеров ((((( она всегда была , на ОДНУ зарплату не разгонешься , милиционер должен ее (зарплату ) принести ЧИСТЕНЬКОЙ в семью , на том и СТОИМ !!!
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24.11.2020 16:13 Ответить
Вот теперь заживем!
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24.11.2020 17:28 Ответить
Прихована реклама проституції.
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24.11.2020 17:28 Ответить
Може підібрати якесь інше слово замість "дєвушка"?..
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24.11.2020 17:32 Ответить
Жэнщина с низкой социальной самооценкой...
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24.11.2020 20:11 Ответить
Забагато букв для курви.
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24.11.2020 20:20 Ответить
поняли что ложанулись и подбросили белый порошок. мода на видосики с нех
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24.11.2020 19:07 Ответить
Дебилёныш, взял девушек повиями назвал. Докази де? Жена не даёт, так все суки?
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24.11.2020 19:12 Ответить
Ошибка в заглавии статьи!
Правильно так: "Сутенеры в центре Кивева отказались давать на лапу и их накрыли!!!"
У нас в доме бардель уже более 5ти лет (если не 10 лет) "работает" и толку от звонком в типа "полицию" равен нулю.
НЕ реагируют ни как . Мол а как мы их привлечем? За что?
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24.11.2020 19:34 Ответить
Когда наконец полиция перестанет заниматься проституцией и бросит эти силы на ловлю реальных преступников?
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24.11.2020 21:20 Ответить
В Зраде сидит *****-кум , а эти даже не чешут репу !
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24.11.2020 22:37 Ответить
Действительно уникальная у нас страна - сатанинские игральные свинарники легализируем, которые несут РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ эффект (1000 грн в течении 3-5 минут улетает) зато в духовитой, скрепной стране - проститутки ЗЛО. Легализируйте проституток - ссср НЕ мог побороть. в чем трудность? Ну хотят они ТАК зарабатывать, в чем трудность? В ЧЕМ социальная опасность? Это НЕ наркота (за которую ВЫ даете 8 лет, а другие НОРМАЛЬНЫЕ страны ВЫШКУ), это НЕ подделка лекарств (посмотрите КАК решают в Китае), это НЕ игральные свинарники-клоаки (сравнивать наши рыгаловки с Лас-Вегасом нет смысла). Так в чем трудность? Вы как-то косорыло перебираете опыт эвропы. А проститутки - 30-50 тысяч ФОПов с НАЛОГАМИ
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24.11.2020 22:27 Ответить
Зло не проститутик , зло -- сутенёры и преступное сообщество , которое принуждает малолеток и не только к занятию проституцией .
Сутенёров нужно на зону , шобы их там в дупу жарили ...

А девушки нехай работают через интернет как индивидуалки . Весь мир переходит на сетевую проституцию без посредников и без возможности что-либо доказать !
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24.11.2020 22:34 Ответить
интересно, кто 20-кой рассчитался?)))
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24.11.2020 23:08 Ответить
Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція - Цензор.НЕТ 1135
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25.11.2020 08:34 Ответить
Какие бравые полицейские с телками "воевать"...Правда на передовой эти молодцы в первые дни прибывания в окопах ходят под себя, но это уже совсем другой вопрос
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25.11.2020 09:40 Ответить
А ЧЕГО ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО !!!??? ЭТО КАК С БЛОКА СИГАРЕТ НЕСКОЛЬКО СКУРИТЬ !)
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25.11.2020 10:47 Ответить
 
 