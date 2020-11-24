От 1000 до 2 500 тыс. за девушку: в центре Киева накрыли несколько борделей, замаскированных под массажные салоны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители разоблачили деятельность нескольких борделей, замаскированных под массажные салоны в центре Киева. Час "развлечений" с девушками стоил от 1000 до 2500 гривен. Продолжается досудебное расследование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в г. Киеве совместно со следственным отделом Печерского управления полиции, оперативными службами и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст . 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, пресекли деятельность нескольких салонов эротического массажа.
Как сообщил и.о. начальника сектора отдела БСПТЛ столичного главка полиции Алексей Гаврилюк, организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре Киева, в которых в дальнейшем девушки-проститутки оказывали услуги интимного характера клиентам за денежное вознаграждение.
"Для реализации преступного умысла женщина разместила в сети Интернет объявления о предоставлении услуг эротического массажа, где клиенты могли позвонить по телефону и заказать соответствующую услугу. Организатор лично проводила собеседования и кастинг с девушками, которые оказывали услуги сексуального характера", - сообщил он.
28-летняя злоумышленница самостоятельно исполняла роли администратора и диспетчера. В салоне посменно работали пять девушек, час развлечений с которыми стоил от 1000 до 2500 гривен. Половину полученных средств проститутки отдавали организаторше, а остальные оставляли себе.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства противозаконной деятельности: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновики и вещество белого цвета, внешне похожее на кокаин.
28-летняя фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Злоумышленницы грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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P.S.
Речь не о Вас.
Показывать как человека делают -- это нельзя.
Интересная у нас "цивилизация"...
Уверен, что легализация проституции, порнографии, канабиса - это будет огромный шаг по десоветизации общества и законодательства вчастности. Правда, тысячи мусоров, окажутся невостребованными, ну пускай идут на панель, там тоже зарабатывают.
Продавать всё равно нужно, иначе умрем от голода.
Полиция их спасла. Теперь они могут пойти работать в коммунальное хозяйство.
Правильно так: "Сутенеры в центре Кивева отказались давать на лапу и их накрыли!!!"
У нас в доме бардель уже более 5ти лет (если не 10 лет) "работает" и толку от звонком в типа "полицию" равен нулю.
НЕ реагируют ни как . Мол а как мы их привлечем? За что?
Сутенёров нужно на зону , шобы их там в дупу жарили ...
А девушки нехай работают через интернет как индивидуалки . Весь мир переходит на сетевую проституцию без посредников и без возможности что-либо доказать !