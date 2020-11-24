РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14741 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияОбщество
16 463 139
митинг (2540) посольство (1045) США (23203) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

ОПЗЖ собрала проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Полиция и Нацгвардия с утра оцепили периметр посольства США в Киеве в связи с инфрмацией о проведении там митинга. Как выясилось, организатором мероприятия является "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

"С самого утра на улицы, прилегающие к ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4, где находится Посольство США в Украине, прибыла колонна техники военнослужащих Нацгвардии. У здания американского посольства дежурят полицейские, нацгвардейцы, полиция диалога, взрывотехники", - сообщает "Главком".

В это же время, по информации "Киев. В городе" недалеко от посольства, возле входа в парк "Нивки" у станции метро "Берестейская", было замечено множество людей.

В пресс-службе полиции Шевченковского изданию сообщили, что акция, запланированная под посольством США, пройдет сегодня, 24 ноября, с 11:00 до 13:00. Участвовать в ней должны около 1,5 тысяч человек. Так как организаторы сообщили о ней официально, правоохранители были в курсе и заблаговременно стянули силы в место ее проведения. При этом о теме и причинах "мирного протеста" информация в полицию не поступала.

ОПЗЖ собрала проплаченный митинг против внешнего управления под посольством США в Киеве, - СМИ 01
ОПЗЖ собрала проплаченный митинг против внешнего управления под посольством США в Киеве, - СМИ 02ОПЗЖ собрала проплаченный митинг против внешнего управления под посольством США в Киеве, - СМИ 03

Читайте также: Депутаты из ОПЗЖ подали на меня заявление в СБУ, за "угрозы государственным деятелям", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Также стало известно, что в понедельник, 23 ноября, в соцсетях нанимали людей для участия в акции с 11:00 до 13:00. Согласно объявлениям, нужны были парни и девушки от 14 лет. За работу обещали заплатить 60 грн за час.

ОПЗЖ собрала проплаченный митинг против внешнего управления под посольством США в Киеве, - СМИ 04

На данный момент известно, что вместо молодежи на митинг собрались преимущественно люди пенсионного возраста.

Смотрите также: Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", митинг организовали представители ОПЗЖ. Суть его в протесте против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.

ОПЗЖ собрала проплаченный митинг против внешнего управления под посольством США в Киеве, - СМИ 05
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+59
в цю погодку якраз з водометів гарно таке лайно змивається
показать весь комментарий
24.11.2020 13:41
+51
ОПЗЖ собрала проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве - Цензор.НЕТ 9239

зібрання оппо-зажопників
показать весь комментарий
24.11.2020 13:47
+49
КацапоЗАЖОПники пришли требовать не мешать оккупировать Украину.
Где закон о коллаборантах?
показать весь комментарий
24.11.2020 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
почему рабиновича и других не повесят на дереве также просто..
показать весь комментарий
24.11.2020 15:30 Ответить
лишить гражданства пенсий и зарплат их беззсрочно
показать весь комментарий
24.11.2020 15:32 Ответить
а вот этих животных не жалко, можно и с пулемета.....
показать весь комментарий
24.11.2020 15:35 Ответить
ну ми ж не варвари.. Краще з СВД, з глушаком.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:08 Ответить
Як що Україна не може сама себе захистити, то хто за неї це зробе?
показать весь комментарий
24.11.2020 15:45 Ответить
а я слышал другое про США,они так и сказали раньше,что если Россия нападёт на Украину США не будут воевать.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:55 Ответить
А почему не под посольством "той стороны"?
показать весь комментарий
24.11.2020 15:56 Ответить
Сказано и проверено уже неоднократно:
А сусід північний , то наш ворог вічний.
Прошли сотни лет ,а эти суки продолжают воевать с Украиной.
США НИКОГДА с нами не воевали!
показать весь комментарий
24.11.2020 15:59 Ответить
Протистаяння Київа та Москви наближається до тисячиріччя !!))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:03 Ответить
Зежопники !
показать весь комментарий
24.11.2020 16:06 Ответить
полийте їх з водометів, та дустом посипте !
показать весь комментарий
24.11.2020 16:06 Ответить
ВСІ КРАЇНИ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ США ДОБИЛИСЯ ВИСОКИХ РІВНІВ РОЗВИТКУ - ЦЕ ФРГ ЯПОНІЯ ФІЛІПІНИ І ІНШІ А ТІ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ СРСР - РФ ЗАЧАХЛИ
показать весь комментарий
24.11.2020 16:36 Ответить
Яскравий приклад-КНДР та Південна Корея !!!))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:01 Ответить
Що ти таке пишеш?! Філіпіни-це зовсім не багата країна!
показать весь комментарий
27.06.2023 15:35 Ответить
А где, стесняюсь спросить, ********? А, под домом Пороха? Видать с одной руки кормятся?🤔
показать весь комментарий
24.11.2020 16:44 Ответить
Чекают хто більше заплатить!! Вибори наближаються , настанут політичні жнива !!)))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:05 Ответить
Весь цей цирк на замовлення кремля, триватиме до тих пір, поки залізна рука не очистить Банкову від зеленої цвілі і "перекриє кисень" олігархічним кланам, які цей набрід привели до влади.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:57 Ответить
Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів керують Україною з 1994 р.!!!)))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:07 Ответить
Зміни заїжджену пластинку від Симоненка або стряхни піджак від совкової лупи.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:30 Ответить
давно пора запретить пророссийские партии в Украине!
они -филиал ФСБ
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
І церква МП так саме, філія КГБ-ФСБ !!!))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:04 Ответить
Я за внешнее управление!!Наша элита уже показала свою неспособность управлять страной!1Хуже не будет точно!!И чем быстрее тем лучше!!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:24 Ответить
Так ведь работать заставят и за взятки в тюрьму посадят . Всех . Подумай хорошо .
показать весь комментарий
24.11.2020 23:31 Ответить
Скот, он и есть скот )). Согнали трехкопеечное быдло )).
показать весь комментарий
24.11.2020 17:32 Ответить
ОПЗЖ видно знає що сьогодні день постраждалих від голодомору, от і бісяться.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:43 Ответить
хй..ло видимо попросил провести акцию...опзжопистые обезьяны постарались..
показать весь комментарий
24.11.2020 17:48 Ответить
ты это Зеленскому скажи, а то он уверен, что им управляет Коломойский с ФСБ-шным Ермаком. А политикой опзжоповцев руководит Кремль. И удавку на Украину закинула россия. Не США оттяпали Крым, не США убивают наших бойцов на Донбассе. И дай бог нам разуму, а США желания нам помочь выстоять против имперца-соседа.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:40 Ответить



Злой Одессит

@zloy_odessit

·6 ч

Прямо сейчас под посольством США происходит политическое извращение, под режесированием ОПЗЖ. А кто режиссирует само ОПЗЖ, мы прекрасно знаем. Собственно, понятно, что в ближайшее время нас ожидает серьезный медийный вал на тему "вакцина из России", коронавирус - мы все умрем...
показать весь комментарий
24.11.2020 18:11 Ответить
А шо они без пилоток и какошников вышли...и кива подрочить должен был выйти прям перед посольством...
показать весь комментарий
24.11.2020 18:32 Ответить
Прокацапське бидло визнає тільки гиляку.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:14 Ответить
Почему не запретить эту партию, как с комуняками.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:26 Ответить
водомети булиб їм до смаку і в додачу морозчику.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:38 Ответить
мрази кацапские.всю эту падаль опзж/шариев запретим в Украине.дело времени
показать весь комментарий
24.11.2020 20:14 Ответить
Пі....си .
показать весь комментарий
24.11.2020 20:17 Ответить
..."зовнішнє управліня"? ...мітинг під амбасадою США? ...ви жартуєте? ...чи просто 3.14здите бабки ОПЗЖ на "зовнішню агітацію"? ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві - Цензор.НЕТ 4134 наступного разу назвіть більш креативно... "пивний бунт № (такий то)"...все одно більш ні що для цих "активістів" не вистаче...ну може на чікушку....
показать весь комментарий
24.11.2020 21:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 