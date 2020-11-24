ОПЗЖ собрала проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Полиция и Нацгвардия с утра оцепили периметр посольства США в Киеве в связи с инфрмацией о проведении там митинга. Как выясилось, организатором мероприятия является "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

"С самого утра на улицы, прилегающие к ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4, где находится Посольство США в Украине, прибыла колонна техники военнослужащих Нацгвардии. У здания американского посольства дежурят полицейские, нацгвардейцы, полиция диалога, взрывотехники", - сообщает "Главком".

В это же время, по информации "Киев. В городе" недалеко от посольства, возле входа в парк "Нивки" у станции метро "Берестейская", было замечено множество людей.

В пресс-службе полиции Шевченковского изданию сообщили, что акция, запланированная под посольством США, пройдет сегодня, 24 ноября, с 11:00 до 13:00. Участвовать в ней должны около 1,5 тысяч человек. Так как организаторы сообщили о ней официально, правоохранители были в курсе и заблаговременно стянули силы в место ее проведения. При этом о теме и причинах "мирного протеста" информация в полицию не поступала.





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Также стало известно, что в понедельник, 23 ноября, в соцсетях нанимали людей для участия в акции с 11:00 до 13:00. Согласно объявлениям, нужны были парни и девушки от 14 лет. За работу обещали заплатить 60 грн за час.

На данный момент известно, что вместо молодежи на митинг собрались преимущественно люди пенсионного возраста.

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Как сообщает Telegram-канал "Политика страны", митинг организовали представители ОПЗЖ. Суть его в протесте против внешнего управления Украиной со стороны США. Под посольством уже прошел перформанс, в котором человек в маске Джорджа Сороса накидывал лассо на девушку в украинском народном костюме.