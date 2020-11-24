Пушечный лафет времен казачества нашли на дне Днепра в Запорожье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Запорожье представили уникальную гидроархеологического находку, которую обнаружили на дне р. Днепр - дубовый лафет. Подобные находки не известны в пределах Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал археолог, сотрудник национального заповедника Хортица Валерий Нефедов во время презентации находки.
"Предварительно, датировка лафета - последняя четверть 17 века - начало 18 века. Пушка большого калибра, которая использовалась для штурма городов, крепости, укреплений того времени. Калибр 24 -32 фунта. Это полевая пушка. Пушка имела чрезвычайную артиллерийскую ценность. Сам лафет сделан из дуба и окован железом. Есть остатки красной краски. Он - общеевропейской конструкции, но где именно он сделан, пока мы не знаем", - сказал Нефедов.
Пушки такого размера стреляли на расстояние до 7 км. Находка находилась на глубине 9,8 м чуть ниже Хортицы.
Археологи говорят, что сначала подумали, что нашли древний корабль или другое плавсредство.
"Длина лафета около 4,4 м, ширина около 2,3 м. Вес - более 1,2 тонны. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира", - отметили археологи.
Лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Колеса были сняты еще в 18 веке.
Лафет перевезут в реставрационный ангар.
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А.Бабченко
Ну, что, погнали? (с)
Давайте ка я вам расскажу одну поучительную историю. Давным давно, в одна тысяча семьсот сорок шестом году, Австрия захватила Геную. Австрияки на оккупированных территориях вели себя, как говно. Обижали граждан, обложили их контрибуцией, и вообще грабили.
Пятого декабря 1746 года артиллерийский расчет тащил на телеге по улицам города мортиру. Улицы тогда были тоже как говно, и после прошедшего дождя телега застряла в грязи, завалилась на бок и мортира упала в грязь. Великодуховным австриякам впадлу было выковыривать мортирку из дерьма самим, и они начали просить сделать это генуэзцев, подкрепляя свои вежливые просьбы пинками, **********, кнутом и тростью офицера.
Генуэзцы в ответ вышли стотысячным маршем протеста, скандировали "мы здесь власть", снимали ботинки перед лавочками, засовывали австриякам цветы в аркебузы, создавали координационный совет оппозиции, писали на стенах "Габсбург зассал", и делали из рук сердечки.
Зачеркнуто.
Случилось небольшое столпотворение. Люди гудели и возмущались.
В этот момент некто Джован Баттиста Перассо, по прозвищу Балилла, одиннадцатилетний пацан, протиснулся сквозь толпу, поднял земли камень, и со словами «Ну, что, начинаем, что ли?» - запи...ячил им в лоб австрийскому офицеру.
Канониров погнали санными палками, мортирку отобрали, на следующий день восставшие захватили Арсенал, вырезали караулы и через пять дней ожесточенных баррикадных боев ********* австрияков из Генуи к чертям собачьим.
И, собственно, все. Никаких тебе восьми лет хождения по улицам с шариками, никаких обращений нобелевских лауреатов, никаких отравлений лидеров оппозиции «Новичком», никаких штабов в Вильнюсе. Одиннадцатилетний пацан, камень, «Ну что, погнали?», и привет. Средневековье. Дикие люди.
Кстати, вспомнилось:
«Гуманист и божий одуванчик, нобелевская лауреат по литературе, вышла вперед затихшей толпы, постояла немного, посмотрела на небо, затем сплюнула в пыль асфальта, почесала промежность, и с горловым воплем "Жги их, ссук!! За нашу флейтистку!!" разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась».
Это я восьмого сентября написал. Я про Балиллу тогда ничего еще не знал. Я про него только пару дней назад прочитал у Павел Шехтман, который написал про него статью в Википедии. Но, все равно, до степени смешения, хоть и в прошлое, ага? Ваш дед Ванга.
Ух, сколько дерьма я тогда на себя получил… Один старый знакомый меня даже забанил.
Собственно, мораль.
Там, где находится свой Балилла, который выходит вперед - неважно кто, Парасюк ли, десятилетний пацан, нобелевская лауреат, «Правый сектор», неважно - и, сплюнув и почесав промежность, говорит «Ну, что, понеслась что ли?» - там только и есть шанс что-то изменить. Не факт, что изменится. Не факт, что победят. Не факт, что не проиграют. Но шанс есть только там.
А там, где не находится - или находится, но «лидеры оппозиции» оттаскивают такого человека со словами «провокатор, он хочет крови, он ведет нас под дубинки Омона, если самый умный приезжай и покажи» - там с маршами и цветочками ходят сначала сто дней, потом сто недель, потом сто лет.
А Баллила в Италии теперь национальный герой. Была проведена комиссия, установлено - да, одиннадцатилетний пацан, сын красильщика шелка, да, сказал, да, кинул.
Вот ему памятник на улицах Генуи.
В гимне страны есть строчка "Дети Италии зовутся Балилла".
А фраза «Ну, что, начинаем?» национальное достояние.
Не «Мы здесь власть». Не «Путин застал». И не «Лукашенко чорт».
А - «Ну, что, погнали?».
Почувствуйте разницу.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1256673.html
Мы, славяне, в большинстве своём - добрые по своей сути люди, в отличие от кацапни. Поэтому и нужны нам в подразделениях те самые 5-10%"..з нахилом до критичної фази.."