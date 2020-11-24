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Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Медики больницы скорой медицинской помощи в Минске в знак солидарности со своим арестованным коллегой Артёмом Сорокиным провели акцию "‎0 промилле", став руками к стенке.

Об этом сообщает "Радыё Свабода", инфомирует Цензор.НЕТ.

Задержанный врач больницы скорой помощи Артем Сорокин опроверг слова властей о том, что активист Роман Бондаренко был в нетрезвом виде во время драки на "Площади перемен". Сейчас медик находится в СИЗО КГБ.

Врачи стали к стенке, подняв руки с листочками "0 промилле" в знак протеста против криминального преследования своего коллеги.

Читайте также: Лукашенко заявил, что Запад "строит схемы" и хочет подключить РФ к свержению власти в Беларуси

Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.

Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко 01

Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся также и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Вместе с врачем Артёмом Сорокиным они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 - "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия".

На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того - даже не возбуждено уголовное дело.

Смотрите также: В Беларуси тысячи людей попрощались с убитым активистом Бондаренко: "Рома, ты герой!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.
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Топ комментарии
+12
Нужно не становиться к стенке, а самому ставить. Рабам не понять. Сябры разочаровали всех. Те же кацапы, разницы никакой.
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24.11.2020 15:29
+11
У улыбаюсь с этого картофельного ********
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24.11.2020 15:46
+10
А має бути так:
Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 8091
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24.11.2020 15:33
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Правила форума Совет форумчан
ну розстріляй нас лукашеску... ну розстріляй
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24.11.2020 15:24 Ответить
Так расстреляет, ему то что..
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24.11.2020 15:33 Ответить
ну якшо просять, то чом би й ні... йому то паралельно, а народу хорошо
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24.11.2020 15:35 Ответить
сралин бы одобрил Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 7314
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24.11.2020 15:33 Ответить


Вашингтонский Обком



Стоимость суточного рациона для одной служебной собаки установлена Министерством финансов Республики Беларусь и в настоящее время составляет 4,14 руб., т.е. 125 рублей в месяц.
Одновременно с этим, размер бюджета прожиточного минимума для пенсионера - 193 рубля 92 копейки
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24.11.2020 15:26 Ответить
Если уж на то пошло, то лучше быть верблюдом у арабского шейха, чем пенсионером в Украине
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24.11.2020 15:31 Ответить
Вільна Людина завжди мае вибір - Верблюд ніколи....
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24.11.2020 15:36 Ответить
А тут на форумі хтось із ватників розказував про високий рівень життя в Білорусі.
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24.11.2020 16:06 Ответить
Ви ще на коліна станьте, раби.
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24.11.2020 15:28 Ответить
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!...
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24.11.2020 15:43 Ответить
Нужно не становиться к стенке, а самому ставить. Рабам не понять. Сябры разочаровали всех. Те же кацапы, разницы никакой.
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24.11.2020 15:29 Ответить
Тебя зеля из борделя выпустил,порноактриса?) Куйло сказал,что одиннарод и 73% поддержали.....так что осторожней с кацапами,...хлебом солью в Крыму и лугандонии тоже не беларусы встречали,атаман ты комнатный...
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24.11.2020 15:45 Ответить
Майкл, не кипятись. В его словах, как и в твоих, есть доля истины. Почему беларуские протесты исключительно беззубы и малочисленны? Тебе не приходило в голову, что УЖЕ беларусы потеряли убитыми и искалеченными намного больше, чем могли бы потерять, если бы решились выйти миллионом и возвести баррикады? Еще летом. Не согласен? А то, что у нас быдла хватает - так это ни для кого не секрет. В любом государстве оно доминирует. Но почему у вас не нашлось - ни лидера (полноценного), ни пассионариев в достаточном кол-ве для реального протеста, а не в формате "сделайте фоточку, как мы в отделении вдоль стенки стали руками кверху"?
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24.11.2020 15:58 Ответить
Я там ниже ответил не глупому человеку.Нет ВОЗМОЖНОСТЕЙ.Должны либо силовики либо военные поддержать народ и предать луку.Народ подтянется бстро.Телевидение.освещение для сбора тоже важно.А реальные лидеры все либо в гробу,либо в тюрьмах.А такой лидер оппозиции как тихановсаая первый визит совершит в москву...одни прокладки.==== теперь самое важное...лапти хотят по своему сценарию с помощью беларусов загнать луку в угол,чтобы был сговорчивым,прикрутить ликвиды, типа беларуськалия и нпз....и сделать своим придатком с должностью губера...или придумают какого вице-преза союзного ему.А он упирается пока своим добром делиться.Все так очевидно.У нас две лопаты...одно с русским гавном,другое со своим навозом.И если допустить,что лука пошатнется ....сразу сценарий Асада....его обращение и ввод лаптеногих.Думаю дочитаете и поймете в каком мы Г---Е оказались.От Украины нужен был только Крым....а мы целиком.
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24.11.2020 16:39 Ответить
Чи не здається Вам,що така поведінка білорусів зумовлена одним - у них перед очима приклад України...Де було все,у відсутності чого звинувачують білорусів - палаючі шини,постріли і вбивства,петарди і бруківка,коктейлі Молотова і самопали...А закінчилось повним лайном,в якому ми і досі по шию...Війна,втрачені територіі,тисячі згублених життів,,тотальне зубожіння і абсолютна сволота у владі...
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24.11.2020 17:16 Ответить
Нет,дело не в этом.Майдан наоборот воодушевил нас.До выборов было народонаселение,абы не была вайны....а теперь Народ.У нас Слава Украине до сих пор чаще,чем у вас сейчас.Я не знаю,что побудило в 2019 у вас проголосовать за Зелю.((( Пороху нет равных во внешней политике.Порох4 наладил все связи с мировыми лидерами,экономика росла по тиху,армия укреплялась....сиди,грузи лаптей санкциями и жди.К тому же я не верил в случайность Майдана в Украине...без Майдана лапти НИКОГДА бы не украли Крым...."побег" это их сценарий.Как бы они украли при легитимном Януке,задайте себе вопрос-НИКАК.В тамаду-пугаоо Парасюка дети пусть верят.Весной выборы,новый Президент и все на месте,Надо было спешить.А так песня про госпереворот,хунта и бЕндеровцы пришли к власти и прочая лабуда.А лугандония разменная карта для признания Крыма за ними....и постоянно держать войной в напряжении Украину,чтобы не было экономичпского роста и развития.И у нас тоже с помощью народа хотят не свергнуть,а просто прикрутить Луку в союзное.Народ всегда исполнитель идей политиков.
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24.11.2020 20:13 Ответить
Ось - "народ всегда исполнитель идей политиков"...Є проста істина,що в спільноті людей,яка називає себе народом дурні,ідіоти,напівбожевільні складають більшість...Це так всюди,в кожній народності і в кожній державі...І коли народ щось починає говорити,влаштовує революціі - це завжди вилазить народу боком...Народ може лишень одне - висунути наверх своїх кращих представників,які б змогли забезпечити процвітання держави,у якій живе народ...Ми цього не змогли зробити,хоча обирали всіх - компартійних лідерів,красних дірєкторов,шароварних націоналістів,зеків-хозяйствєніков-крєпкая рука,олігарха і навіть дійшли до єврея-клоуна...І в результаті підійшли до межі,за якою втрата державності...У вас - навпаки...Вам повезло з другого разу - і в результаті маєте сильну економіку і (головне!) населення ваше збільшилось!...І тут вам пропонують щоб сказав слово народ!..А він скаже лишень одне - геть,ганьба,більше народ говорити нічого не вміє...І тому я говорю - подивіться на нас,подумайте,зробіть висновки...
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25.11.2020 13:16 Ответить
У вас очень много проблем, и одна из них - непонимание того, что происходило в Украине. Если вы до сих пор считаете, что Путину от Украины был "нужен только Крым", мне жаль, что я ошибся, уделив вам время, полагая, что дискутирую с умным человеком. Оказалось, что я беседую с совком-беларусом. Если вы полагаете, что "силовики или военные" должны за ващ народ сделать выбор - то сидеть вам в вашем говне (как вы сами это назвали) - вечно.
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24.11.2020 18:41 Ответить
Иди это рабиновичам,шуфричам,волошиным,кивам,гепам допам,медведчукам,бойко,ермакам,дубинским....расскажи.Зеленку возьми, если не бздишь, хотя бы облить.А то с тебя,херой, даже толикшарик смеется...Про Крым или лугандонию промолчу.Такие вы все атаманы комнатные мудрые советчики,(
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24.11.2020 20:21 Ответить
Я тебе скажу одну вещь. В 2004 году и в 2013-14 я не бегал по форумам России или Беларуси вместо того, чтобу участвовать в Майданах. А ты здесь исходишь пеной, соплями и истериками - пытаясь убедить нас в том, что беларусы - не лузеры и не рабы. Единственное, что может это доказать - дела. А не твоя патетическая и безграмотная болтовня здесь, на украинских форумах. Иди, нарисуй очередной смайлик с мордой Лукашенко на картошке, поставь ее себе в серванте - и любуйся на нее по ночам. При закрытых шторах. Чтоб не спалили силовики. И ощущай себя "хероем". Сябры - рабы.
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24.11.2020 21:40 Ответить
Не оправдывайся,нераб.) Я тоже дом за угол поднимал раньше.Уже 2020 год,а ты все Майданами свою трусость прикрываешь.Иди ботинки зеле с ермаком почисти.У нас диктатор,а ты терпила клоуном прибит наглухо.
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24.11.2020 23:23 Ответить
Ну вони завжди такими були, століттями. Якщо українцям приходилось відбивати ворога, воювати, захищати своє майно то білоруси при наближенні ворога ховались в ліси і болота.
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24.11.2020 16:11 Ответить
В Крыму и лугандонии было особенно заметно,херой ты диванный.)
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24.11.2020 16:54 Ответить
В лугандонії у 33 році українців виморили голодом і заселили росіянами і білорусами.

Переселення росіян на Донбас


Заселення Донбасу росіянамиЗгідно з архівними документами, до Донецької (тоді поширювалася і на територію нинішньої Луганської області), Дніпропетровської (до якої частково належала і нинішня Запорізька область) і Харківської областей мали бути переселені колгоспники з Росії, а до Одеської (тоді поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей) - із Білорусі та Росії. https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150522_holodomor_donbass_russia_az

Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 8134

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24.11.2020 17:23 Ответить
Идиот,не позорь украинцев.Как можно было смелых как ты хероев голодом заморить....без боя хлеб отдавали краснопузым? A беларусов из Польши завозили? Поучи историю и карту купи.Ты точно лапоть провокатор из рязанской деревни.Невежда кацапская..
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24.11.2020 17:34 Ответить
Дебіл безмозкий, ти очевидно нащадок НКВДистів, які морили голодом, репресували і знищували українців.

СБУ оприлюднила архів КДБ про замовчування Голодомору радянською владою Музей Голодомору створив онлайн-сторінку "Свідчення"

Голодомор 1932-1933 рр. - Територія Терору
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24.11.2020 19:30 Ответить
"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией.
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24.11.2020 17:03 Ответить
Подивіться на етнічний склад населення Криму. Ще у часи ссср Крим заселявся переважно росіянами, також відставники савєцкой арміі любили селитись у Криму, відповідно і процент колаборантів високий.
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24.11.2020 17:11 Ответить
Ще би силовики приєдналися Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 5665
Може і був би толк !
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24.11.2020 15:30 Ответить
Так это и есть основное условие всегда.А пока вертикаль выстроена так,что раздрайва элит,силовиков,военных близко не видно.Вот только так как есть и возможно.Наш не "сбежит" точно как янук....и даже по команде **********.
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24.11.2020 16:07 Ответить
белопарашофобию разводят, вот эту вот )
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24.11.2020 15:31 Ответить
А має бути так:
Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 8091
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24.11.2020 15:33 Ответить
Да сумасшедшему луке такие перформансы до спины ! Пока не выйдет миллион белорусов с дубинами и не вынесет усатого маньяка , их по одному всех перебьют !
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24.11.2020 15:33 Ответить
Чего вы против Зели одной двумя тысячами хотя бы не выходите? Все устривает,все правильно делает? Так у вас и опыт Майдана и боевые парни,и оппозиция реальная есть.Ну один раз было,когда по Авакову вопрос стоял,его орлы пошумели.Ну так это личное больше было.
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24.11.2020 16:14 Ответить
Не передёргивай, дружок. Зеля выбран президентом законно. А ваше чмо узурпировало власть. Это - две большие разницы. Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 5595
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24.11.2020 18:47 Ответить
Законно выбрали того кого куйло приказал ))....любого кроме Пороха...тогда лука реально лучше,он Беларусь ни разу не оскорбил, продажной порноактрисой не называл,...от повесток не скрывался по молодости как ваша задрота зеленая....и войной называл, а не ополченцы границы отодвинули ...мы идиоты ОДИН раз в гавно наступили,а вы пятый....один раз Бог Пороха послал в трудный час и того просралть умудрились,зебилы продажные...точно 73% одиннарод как куйло говорил.....а половины от 73% триколоры под подушкой...
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24.11.2020 19:43 Ответить
Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 3025 майкл бом 2c607f23
Законно выбрали того кого куйло приказал )).

Ты явно начитался соевых методичек. Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 9116
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25.11.2020 09:13 Ответить
Куйло...мы будем вести диалог с любым Президентом Украины,КРОМЕ Поршенко.....во втором туре было ВСЕГО двое...не опраадывайся,подеуйловник кацапский...
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25.11.2020 09:35 Ответить
В чём заключаются мои оправдания? Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 9786
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25.11.2020 09:45 Ответить
Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 9391Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 3344БЕЛОРУСЫ ТОЖЕ!! КАПЕЦ МЫ ТОЧНО НЕ БРАТЬЯ
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24.11.2020 15:34 Ответить
Вот же терпилы, цветочки дарят,, хороводы водят, к стенке встают. Завтра раком станут и ноги раздвинут, инфа соточка Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 9358
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24.11.2020 15:35 Ответить
Им цветы дарили три месяца назад и один раз. Может хватит уже?
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24.11.2020 17:05 Ответить
Не переймайтесь.
У нас теж були такі етапи: дарували квіточки і на Першому Майдані, і на Другому.
Кожен народ підходить до проведення акцій протесту по-своєму, як він те бачить і відчуває у цих обставинах. Поради тут не підходять. Взагалі понад три місяці протестів при такому жорсткому реагуванні карателів - це неймовірно.
Знайте - не всі, хто тут під Українським Прапором критикує білоруський протест, ковтали гранатний дим барикад Майдану при тому, що ефективність репресивного апарату тодішньої України і нинішньої РБ не порівнюється. У вирішальну ніч із 18 на 19 лютого нас на Майдані взагалі жменя була. Зате в неті учителів "як правильно робити революції" завались.
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24.11.2020 19:25 Ответить
Вельмi прыемна чуць разумнага чалавека,Слава Украiне!!!
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24.11.2020 19:49 Ответить
Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко - Цензор.НЕТ 2774
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24.11.2020 15:36 Ответить
Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 2004Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 3059
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24.11.2020 15:37 Ответить
А цветочки ментам дарили? Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 704
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24.11.2020 15:40 Ответить
Им цветы дарили три месяца назад и один раз. Может хватит уже?
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24.11.2020 17:06 Ответить
Буду дуже радий якщо білоруси зрозуміли, що кацапи і все, що прокацаплене це вороги. Кацапи та прокацаплені поважають тільки фізичну силу. Такого поняття як совість і честь для них не існує.
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24.11.2020 18:54 Ответить
Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 7582
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24.11.2020 15:42 Ответить
стали до стінки?? треба ще в голову собі вистрілити для повної так ска солідарності Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка - Цензор.НЕТ 1290
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24.11.2020 15:42 Ответить
У улыбаюсь с этого картофельного ********
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24.11.2020 15:46 Ответить
А где здешние беларусские теоретики? Так нас учили, как надо революции делать. Где же вы, отцы родные? Ау!
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24.11.2020 15:48 Ответить
А чому без квітів та повітряних кульок?
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24.11.2020 15:49 Ответить
Нужно еще всем вместе перднуть, вот тогда лука и испугается.
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24.11.2020 15:50 Ответить
"Встали к стенке"? Двозначний заголовок. Причому від бульбосталіна цілком можна чекати суворого НКВД-шного значення такої новини.
"Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнили, как бунтовать!"
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24.11.2020 15:51 Ответить
Прана йде!!
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24.11.2020 16:02 Ответить
...і кундаліні підіймається.
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24.11.2020 16:08 Ответить
Добровольно к стенке, а где борьба, где злость, где ваш «орденоносец» Флера тот который ИДИ и СМОТРИ, или только в кино вы смелые?
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24.11.2020 16:14 Ответить
Так победят...
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24.11.2020 16:16 Ответить
А.Бабченко
Душой я с вами (с)

Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в страну, пока у власти остается Александр Лукашенко. Об этом Нобелевский лауреат сказала в интервью Der Spiegel.

Мои поздравления, поняшки. Это вам пи...ец теперь. Это вам на Окрестина будут кости ломать, сажать тысячами - вы в курсе, что в Беларуси уже 30 000 прошли через аресты? - и убивать в автозаках. Ну, зато цветочки подарили и ботинки снимали.
Какое же у меня сейчас дежа-вю. То ли Минск двадцатого, то ли Болотная десятого. То ли русский Координационный совет оппозиции, то ли беларуский. Что-то у меня прям конспирология в голове образовалась, что один и то же учитель учил их все это делать. Вот прям как по стандарту. Вылезли впереди всех, поводили людей по улицам, распылили порыв, попили вискаря в мэрии, поорали "мы здесь власть", измазали говном всех, кто призывал к решительным действиям и опа - душою я с вами, на каторге в Сибири, но телом, к сожалению, в гостинице в Швейцарии.
И, главное, как ни посмотришь - все как один теперь замечательно устроены. На каких-нибудь Дойче Велле, Голосах Америки, Радио Свободах и прочих БиБиСи.
Вот, сто раз уже, казалось бы, говорили. Не можешь - не лезь.

Умеешь писать гениальные книги - пиши. Умеешь с умным ****** вещать на радио обо всем на свете - вещай. Но если не умеешь строить баррикады - не лезь, *****, и не мешай тем, кто строит. Делай свое дело. А мы сделаем свое.
Но нет. Разве удержаться. И вот вискарь, координационный совет, загон, шарики, белый квадрат, белый круг, проулки с писателями, ленточки, ботиночки у лавочки, опа, опа, нам *****, всем пока, буду присылать вам видосики из Вашингтона и Новой Зеландии.
Передайте там привет Сергею Пархоменко, Светлана Александровна. В Берлине найдите лидеров русской оппозиции. Их там битком. Полный Дойче Велле. В гостинице в Швейцарии. В Америке.
Вот прям классический вариант - все просрать, прое@ать силищу в триста тысяч человек на улицах, национальный подъем, зарождение гражданского общества, нации, растерянность власти, спустить все это в свисток, и...
Господи, какая же Украина невероятная. Что она не стала слушать всех этих Ганди с цветочками и сердечками, послала их нахер и пошла долбить брусчатку и жечь покрышки. А потом взяла в руки и оружие.
Ещё раз с днем рождения тебя, Майдан.
Твой террорист.
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24.11.2020 16:22 Ответить
Еще хороший текст: Ну, что, погнали? (с) (https://censor.net/ru/comments/locate/8/3232914/75117133)
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24.11.2020 16:24 Ответить
Вот это протест,так протест.Я бы даже сказал бунт.Это сильно.
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25.11.2020 06:33 Ответить
Беларусы хотят свободу, получат олигархов. Бабарыко точно будет одним из них. Тихановские - мелкота, но они кость от барского стола получат.
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26.11.2020 08:26 Ответить
 
 