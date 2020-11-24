Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО

Медики больницы скорой медицинской помощи в Минске в знак солидарности со своим арестованным коллегой Артёмом Сорокиным провели акцию "‎0 промилле", став руками к стенке.

Об этом сообщает "Радыё Свабода", инфомирует Цензор.НЕТ.

Задержанный врач больницы скорой помощи Артем Сорокин опроверг слова властей о том, что активист Роман Бондаренко был в нетрезвом виде во время драки на "Площади перемен". Сейчас медик находится в СИЗО КГБ.

Врачи стали к стенке, подняв руки с листочками "0 промилле" в знак протеста против криминального преследования своего коллеги.

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Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.

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Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся также и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Вместе с врачем Артёмом Сорокиным они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 - "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия".

На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того - даже не возбуждено уголовное дело.

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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.