Медики и журналисты в Беларуси встали к стенке в знак протеста против преследования их коллег режимом Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Медики больницы скорой медицинской помощи в Минске в знак солидарности со своим арестованным коллегой Артёмом Сорокиным провели акцию "0 промилле", став руками к стенке.
Об этом сообщает "Радыё Свабода", инфомирует Цензор.НЕТ.
Задержанный врач больницы скорой помощи Артем Сорокин опроверг слова властей о том, что активист Роман Бондаренко был в нетрезвом виде во время драки на "Площади перемен". Сейчас медик находится в СИЗО КГБ.
Врачи стали к стенке, подняв руки с листочками "0 промилле" в знак протеста против криминального преследования своего коллеги.
Вслед за медиками из БСМП выстроились в коридоре с табличками "0 промилле" сотрудники издания TUT.BY.
Уже пятые сутки в СИЗО КГБ находятся также и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Вместе с врачем Артёмом Сорокиным они являются подозреваемыми по ч. 3. ст. 178 - "разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия".
На TUT.BY был опубликован документ, свидетельствующий о том, что в крови избитого и умершего Романа Бондаренко не было алкоголя. СК и Александр Лукашенко заявляли, что Роман был пьян. При этом за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того - даже не возбуждено уголовное дело.
Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.
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Вашингтонский Обком
Стоимость суточного рациона для одной служебной собаки установлена Министерством финансов Республики Беларусь и в настоящее время составляет 4,14 руб., т.е. 125 рублей в месяц.
Одновременно с этим, размер бюджета прожиточного минимума для пенсионера - 193 рубля 92 копейки
Переселення росіян на Донбас
Заселення Донбасу росіянамиЗгідно з архівними документами, до Донецької (тоді поширювалася і на територію нинішньої Луганської області), Дніпропетровської (до якої частково належала і нинішня Запорізька область) і Харківської областей мали бути переселені колгоспники з Росії, а до Одеської (тоді поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей) - із Білорусі та Росії. https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150522_holodomor_donbass_russia_az
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Може і був би толк !
Законно выбрали того кого куйло приказал )).
Ты явно начитался соевых методичек.
У нас теж були такі етапи: дарували квіточки і на Першому Майдані, і на Другому.
Кожен народ підходить до проведення акцій протесту по-своєму, як він те бачить і відчуває у цих обставинах. Поради тут не підходять. Взагалі понад три місяці протестів при такому жорсткому реагуванні карателів - це неймовірно.
Знайте - не всі, хто тут під Українським Прапором критикує білоруський протест, ковтали гранатний дим барикад Майдану при тому, що ефективність репресивного апарату тодішньої України і нинішньої РБ не порівнюється. У вирішальну ніч із 18 на 19 лютого нас на Майдані взагалі жменя була. Зате в неті учителів "як правильно робити революції" завались.
"Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнили, как бунтовать!"
Душой я с вами (с)
Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в страну, пока у власти остается Александр Лукашенко. Об этом Нобелевский лауреат сказала в интервью Der Spiegel.
Мои поздравления, поняшки. Это вам пи...ец теперь. Это вам на Окрестина будут кости ломать, сажать тысячами - вы в курсе, что в Беларуси уже 30 000 прошли через аресты? - и убивать в автозаках. Ну, зато цветочки подарили и ботинки снимали.
Какое же у меня сейчас дежа-вю. То ли Минск двадцатого, то ли Болотная десятого. То ли русский Координационный совет оппозиции, то ли беларуский. Что-то у меня прям конспирология в голове образовалась, что один и то же учитель учил их все это делать. Вот прям как по стандарту. Вылезли впереди всех, поводили людей по улицам, распылили порыв, попили вискаря в мэрии, поорали "мы здесь власть", измазали говном всех, кто призывал к решительным действиям и опа - душою я с вами, на каторге в Сибири, но телом, к сожалению, в гостинице в Швейцарии.
И, главное, как ни посмотришь - все как один теперь замечательно устроены. На каких-нибудь Дойче Велле, Голосах Америки, Радио Свободах и прочих БиБиСи.
Вот, сто раз уже, казалось бы, говорили. Не можешь - не лезь.
Умеешь писать гениальные книги - пиши. Умеешь с умным ****** вещать на радио обо всем на свете - вещай. Но если не умеешь строить баррикады - не лезь, *****, и не мешай тем, кто строит. Делай свое дело. А мы сделаем свое.
Но нет. Разве удержаться. И вот вискарь, координационный совет, загон, шарики, белый квадрат, белый круг, проулки с писателями, ленточки, ботиночки у лавочки, опа, опа, нам *****, всем пока, буду присылать вам видосики из Вашингтона и Новой Зеландии.
Передайте там привет Сергею Пархоменко, Светлана Александровна. В Берлине найдите лидеров русской оппозиции. Их там битком. Полный Дойче Велле. В гостинице в Швейцарии. В Америке.
Вот прям классический вариант - все просрать, прое@ать силищу в триста тысяч человек на улицах, национальный подъем, зарождение гражданского общества, нации, растерянность власти, спустить все это в свисток, и...
Господи, какая же Украина невероятная. Что она не стала слушать всех этих Ганди с цветочками и сердечками, послала их нахер и пошла долбить брусчатку и жечь покрышки. А потом взяла в руки и оружие.
Ещё раз с днем рождения тебя, Майдан.
Твой террорист.