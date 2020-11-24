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Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы. ФОТО

В Новосибирске второй год подряд размещают на главной площади каток, похожий на мужской половой орган.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, проектом макета в Facebook поделилась вице-мэр города Анна Терешкова.

Она отметила, что в этом году празднования в городе пройдут "нетипично".

На Терешкову уже жаловались в полицию из-за катка похожей формы в 2019 году. Тогда чиновница, чтобы отшутиться на претензии местных жителей о странном подобие катка с пенисом, заявила: "Настоящее искусство должно возбуждать".

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Очевидно, Новый год 2021 Новосибирск встретит по такой же схеме, так как каток провокационный: углы еще больше округлили, однако очертания, над которыми хихикала страна, никуда не дели.

Одна из сторон катка выходит, согласно плану, на городскую елку с большой красной звездой.

Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы 01

Скриншот с презентационного ролика
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Топ комментарии
+56
Какая страна такой и каток. А заливать им надо было материалом якутского скульптора.
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24.11.2020 16:35
+21
чиста из уважения и почитания ***** ))
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24.11.2020 16:41
+17
***** с клюшкой обязательно должен опробовать **********
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24.11.2020 16:42
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Какая страна такой и каток. А заливать им надо было материалом якутского скульптора.
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24.11.2020 16:35 Ответить
в новосибирске уже катки заливают...холодно, морозно
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24.11.2020 16:44 Ответить
..тоскуете?!))))
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24.11.2020 17:47 Ответить
ВВХ-одобрил. Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми - Цензор.НЕТ 5697
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24.11.2020 17:04 Ответить
это живот, который в мальчишестве целовал путин...
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24.11.2020 16:46 Ответить
Джорджоне Барбарелла
''Спящий Валера'' (холст, масло, 1510г.)
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24.11.2020 16:52 Ответить
Точніше буде - ''Спящий Валера'' (гуашь, ватман, 2020 г.)
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24.11.2020 16:55 Ответить
В хоккей играют настоящие мужчины...Кто ж знал, что все так буквально получится.
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24.11.2020 16:38 Ответить
То есть Байден уже подхватил прошлогоднюю инициативу Трампа.
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24.11.2020 16:38 Ответить
чиста из уважения и почитания ***** ))
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24.11.2020 16:41 Ответить
Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми - Цензор.НЕТ 2227
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24.11.2020 17:05 Ответить
***** с клюшкой обязательно должен опробовать **********
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24.11.2020 16:42 Ответить
«Всё - член!» Зигмунд Фрейд.
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24.11.2020 16:42 Ответить
Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы - Цензор.НЕТ 102
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24.11.2020 16:49 Ответить
"и анальная эротика" - добавляют члены опзж ))
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24.11.2020 22:00 Ответить
*Одна из сторон катка выходит, согласно плану, на городскую елку с большой красной звездой*

Тобто поклали хєр на червону зірку
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24.11.2020 16:45 Ответить
Заголовок на цензоре должен быть такой
В Новосибирске залили каток в виде имени действующего президента расии 😂
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24.11.2020 16:45 Ответить
Знаєте,то пів року треба не мати хлопа жеби в тій формі побачити якийсь фалос...А як хто хоче побачити справжні монументальні фалоси то раджу подивитись на купола щойно збудованого храму (судячи по хрестам московського патріархату) на розі Пасічної і Дж.Вашингтона у Львові...
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24.11.2020 16:46 Ответить
та в православї і паска білим полита , з яйцями , і фалос-купол. і баби попові між ноги сповідаються і святим отцем називають . повний капець. пятнадцять років туди не дивлюсь
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24.11.2020 18:08 Ответить
О, щось не звертав увагу. При нагоді погляну на той "монументальний проект". По любому буду там за день-два проїзджати.
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24.11.2020 20:35 Ответить
от культа личности рабы никогда не избавятся))) фсе ***** прославляют)))
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24.11.2020 16:47 Ответить
Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы
...
Як сказали б з цього приводу в античному Римі, per phallus ad astra (через хій до зірок) ☝🧐
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24.11.2020 16:48 Ответить
Настоящее исскуство должно возбуждать! Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы - Цензор.НЕТ 2460
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24.11.2020 16:48 Ответить
Эт официальное признание ***** ****** !
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24.11.2020 16:48 Ответить
Эта скрепная форма посвящена их главпетуху:
Фаллос и звезда: в Новосибирске заливают новогодний каток необычной формы - Цензор.НЕТ 3838
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24.11.2020 16:51 Ответить
Тепер у Новосибі вислів "пошли все на зуй" означатиме "господа, а не пойти ли нам покататься на каток?"
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24.11.2020 16:53 Ответить
😂
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24.11.2020 17:09 Ответить
Що найцікавіше, що це, мабуть, там вже не жарт.
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24.11.2020 17:33 Ответить
Яку б дурну ми обговорювали без таких новин- навіть не уявляю... а можна ще глибше копнути?
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24.11.2020 16:54 Ответить
А це звичне наше діло, дивитись як там комусь погано. І нас дуже сильно хвилює що у москалів каток в вигляді пипки, зате нас мало хвилює що у нас їх (порівняно з Росією) немає зовсім. Якщо у москалів каток схожий на пипку це плохо, то у нас плохо те, що немає ніякого, навіть у формі пипки. Зовсім.
Нам з молоком наших матерів передалось совкове "немає нам другої радості окрім того, що у когось горе". І якщо стати на кордоні між Росією та рідною ненькою та подивитись в одну та другу сторону, то досить швидко ми зрозуміємо, наше болото навіть не схоже на той каток, і набагато смердючіше.

Не подумайте, я не плюю в бік рідної держави, я намагаюсь жити краще разом з державою, краще від того що у нас добре а не від того що у когось гірше.
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24.11.2020 22:19 Ответить
Кажіть за себе, що у вас там передалося, ок?
А з нашими зимами останніх років говорити про ковзанки сенсу нема- я вже років чотири на зимній риболовлі не був- які в біса ковзанки?
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24.11.2020 22:25 Ответить
Ні ні, Ви не зрозуміли меседж.
Нас повинно хвилювати що робиться у нас, і зовсім повинно бути начхати на те, що робиться у них.
Яке нам діло до того, в якій формі заливають каток "за порєбріком"?
А що до того що у нас теплі зими то навіть смішно стає, особливо як згадаєш які будують катки та снігові траси в жарі та пустелях Саудівської Аравії.
Про статки Аравії не потрібно нічого говорити, наша держава не бідніша, держава багата, народ бідний а держава оперує мільярдами доларів. Правда їх чомусь увесь час поїдає якась тля.
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24.11.2020 22:44 Ответить
Це ви не зрозуміли сарказм мого першого коменту.
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24.11.2020 22:46 Ответить
Я зрозумів сарказм та підтримав його, але Ви чогось словесно атакуєте цю підтримку.
І тому серед чинників "чого ми так погано живемо" є і такий - ми часто розмовляємо не розуміючи один одного і воюємо не з ворогом а один з одним.
Бажаю Вам усього найкращого, сил здоров'я та наснаги.
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24.11.2020 22:50 Ответить
Ще раз- кажіть за себе, що вам там передалося, а не за інших. І не робіть такі глобальні висновки про націю в цілому з коментів на цьому форумі.
Навзаєм.
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24.11.2020 22:54 Ответить
Я бачу Вам передалось дещо інше. Вибачте.
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25.11.2020 05:48 Ответить
Вибачаю.
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25.11.2020 07:11 Ответить
Половой признак дедушки.
Это знак.
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24.11.2020 16:56 Ответить
Обычно я говорю, что каждый рассуждает в меру своей распущенности. Но в случае с скрепоносцами - это таки, скорее всего, }{...|`|.
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24.11.2020 17:19 Ответить
ТАм на конце еще побольше гирлянд надо и ваще ******* будет.
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24.11.2020 17:31 Ответить
Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми - Цензор.НЕТ 1318
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24.11.2020 17:44 Ответить
Россия может сожалеть что она там сделала что то не так.
Украина может сожалеть о том что НЕ сделала.
Обычное дело, наблюдать за соседом. Украинцы, почему мы такими стали? Почему нас интересует больше всего то что у соседа корова сдохла, чем то, а у нас хоть какие то катки заливают, пусть даже в форме писюна? Мне лично с земли этот писюн не был бы виден, катайся на здоровье...
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24.11.2020 18:18 Ответить
объясняю. следим за русней только для того чтобы все монголоидные собаки издохли.
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24.11.2020 18:31 Ответить
Забагато говорим про Рашку. Чому нас не хвилюють актори, політики, пригоди, аварії в Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові? Зате, що там у москалів? Поки ми будемо підглядати за ними, доти деякі індивідууми будуть тягнути країну до Москви!
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24.11.2020 19:30 Ответить
Є така "майстриня художнього слова" з Митіщ, юна поетеса Світлана Кутузова-Желтова... Якось я в її стилі напейсав віршик, який є відповіддю на ваш комент.

Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!

Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!

И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, россия, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!

Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми - Цензор.НЕТ 2066
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24.11.2020 20:42 Ответить
І ще (це щоб усвідомити усю глибину поетичного таланту). На хвилинку, ця діваха є членкинею "союза писателей россии"...

Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми - Цензор.НЕТ 5022
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24.11.2020 20:44 Ответить
модель путена только в большом размере. думаю он простоит больше чем мордовский карликовый пигмей.
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24.11.2020 18:27 Ответить
Вах, як скрепно...
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24.11.2020 18:57 Ответить
це у них лик путіна у вигляді катка проступив
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24.11.2020 22:34 Ответить
Ну так новосибирцы же знают, кто у них президент)) второй год «прогиб» засчитан. Милонова на них нет))
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25.11.2020 06:20 Ответить
 
 