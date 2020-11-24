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Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар террорист вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Уволившись со "службы" у наемников РФ, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Экс-наемнику РФ сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер наемников РФ работал под Авдеевкой: ранен украинский воин, - 72-я ОМБр

Экс-снайпер ЛНР задержан в Харькове, - СБУ 01
Экс-снайпер ЛНР задержан в Харькове, - СБУ 02
Экс-снайпер ЛНР задержан в Харькове, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Всё логично с позиции "русского мира" - сначала убивал украинцев, а потом к ним же и жить-работать приехал, не в Хабаровск и Воркуту же ломиться. Как там Правый сектор и "запрет" на русский язык не помешали этому карлику-снайперу проживать в Харькове?... Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
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24.11.2020 17:12
+22
Не здивуюсь що це колишній правоохоронець який навчений за гроші української держави. І там таких сепаров-ментов та СБУшників хоч греблю гати.
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24.11.2020 17:26
+18
Это тоже на блокпосту стояло и проверяло документы (дистанционно, с 600-800 метров)
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24.11.2020 17:09
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Не здивуюсь що це колишній правоохоронець який навчений за гроші української держави. І там таких сепаров-ментов та СБУшників хоч греблю гати.
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24.11.2020 17:26 Ответить
Обміняємо на таксиста.
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24.11.2020 17:31 Ответить
Портновські суди ще ніхто не відміняв. На жаль.
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24.11.2020 17:40 Ответить
101% згоден з Вами: за звичай "снайперів у полон не беруть"!
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24.11.2020 17:43 Ответить
Хай падло живе...,но медленнно таки ****,дуже повільно.
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24.11.2020 17:44 Ответить
Это тоже на блокпосту стояло и проверяло документы (дистанционно, с 600-800 метров)
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24.11.2020 17:09 Ответить
нє, окопи копало (примусово)...
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24.11.2020 17:20 Ответить
**** православная
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24.11.2020 17:10 Ответить
А скаже, що на блок-посту стояв і отримає 2 роки умовно!
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24.11.2020 17:10 Ответить
Раніше писали, що це показуха від СБУ- а що зараз напишуть?
А СБУ респект, як і завжди!
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24.11.2020 17:11 Ответить
Лизнув гарно. От тільки таку шушару вони ловлять в перервах між кришуванням горішників та медведчуковської кодли. Респект. Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5770
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24.11.2020 18:31 Ответить
Як кацап- так про якісь лизання. І звідки ви сюди всі лізете...
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24.11.2020 18:38 Ответить
а зараз напишемо що тількі солі на хвоста йому насипать ви з СБУ можете, і умовно засудити, ну да ! це ж не трава якась виросла у когось на подвір"ї - от тоді можно було б вишака дати - як дєди давали
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25.11.2020 00:01 Ответить
Та пиши- можеш навіть погудіти.)))
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25.11.2020 00:05 Ответить
та куди мені до вас СБУ , ви то гудіти вмієте краще
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25.11.2020 00:07 Ответить
Стрелял по банкам и варил кашу. Отпустить.
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24.11.2020 17:11 Ответить
Реинтегрировать по-полной . Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 3693
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24.11.2020 17:13 Ответить
Всё логично с позиции "русского мира" - сначала убивал украинцев, а потом к ним же и жить-работать приехал, не в Хабаровск и Воркуту же ломиться. Как там Правый сектор и "запрет" на русский язык не помешали этому карлику-снайперу проживать в Харькове?... Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
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24.11.2020 17:12 Ответить
Хорошо бы ему пожизненное, чтоб имел время подумать
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24.11.2020 17:13 Ответить
Чем думать ?
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24.11.2020 17:15 Ответить
Там думать нечем.
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24.11.2020 17:16 Ответить
А леша арестовичь вещает,что все убегут на рассию с Донбасса,как только он перейдет назад в Украину.Ну чисто все.Точно.
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24.11.2020 17:15 Ответить
Слабенькие статьи, а где соучастие в умышленных убийствах? Или в этот период никто не погиб? Как-то благородненько и гуманенько, так глади и оправдают в суде.
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24.11.2020 17:16 Ответить
Тварь ущербная, отдали бы его мне, на опыты. Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 3646
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24.11.2020 17:16 Ответить
и шо ты с ним бы делал? тебе б статьи пошли тяжелые.
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24.11.2020 17:31 Ответить
Опыты типа "дать нажраться и не дать похмелиться"? Ну ты и садист, чистый доктор Менгеле!
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24.11.2020 18:36 Ответить
Понять і отпустіть. Це ж вам не страшна терористка дитяча хірургиня.
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24.11.2020 17:19 Ответить
Ну все, с нашими судами конечно же гниду отпустят и еще будем компенсацию платить.
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24.11.2020 17:19 Ответить
не могу понять. Почему он приперся в Украину? Дурак? Диверсант? Или на рашке еще хуже? И главное привлекать вражеского снайпера по этим статья, все равно что наказывать угонщика за нарушение ПДД. Статья должна быть "Умышленное убийство"
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24.11.2020 17:21 Ответить
В рашці ще гірше. І це не жарт.
У них же є "прописка". Тобто без житла все що йому б світило це життя десь в мухосранську із російською мінімалкою в 12 тисяч рублів.
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24.11.2020 21:20 Ответить
Сколько ещё такой лугандонской грязи таскается по Украине... Надо переходы закрывать, надо прекращать шатания туда - сюда колорадских выродков....А судье, отпустившей(отпустившему) этого урода под честное слово, желаю получить от подобного террориста серьёзное увечье с последующей инвалидностью...
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24.11.2020 17:22 Ответить
Скажет ватным судьям, что подметал блок пост и получит 3 года условно.
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24.11.2020 17:23 Ответить
Везунчик. Тепер його обміняють на 2-х лугандонських проституток, або 3-х ДНРівських таксистів. Обмін візьме під особистий контроль сам говнокомандувач ЗЕленський.
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24.11.2020 17:31 Ответить
На кол цю потвору.)))))))
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24.11.2020 17:35 Ответить
А как же "при попытке к бегству"? Он же на фото пытался оказать сопротивление. Почему не застрелили?
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24.11.2020 17:45 Ответить
снайперов вроде в плен не берут, не?
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24.11.2020 17:46 Ответить
Обычная байка.
Один придумал, что бы выглядеть спецом, другой повторил и готово дело.
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24.11.2020 20:02 Ответить
В интернете полно роликов что с ними делают, в той же Сирии.
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26.11.2020 12:21 Ответить
В интернете есть фильм про войну в Бельгийском Конго.
Там описываются случаи, когда победители перекусили побежденными.
Это будет свидетельством того, что пленных едят?
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26.11.2020 17:14 Ответить
а что толку, я думаю, что обменяют его еще до суда, на какого нибудь лугандоновского ларечника, который сидел на подвале за то что в сепарскую казну податки не платил и с директором донецкого центрального рынка прибылью не делился....вспомните как осужденных на пожизненное харьковских подрывников террористов по телефонному звонку обменяли на лугандоновских таксистов и свидетелей йоговых....
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24.11.2020 17:51 Ответить
Для подобных не должно быть "обмена" , если его деятельность как снайпера на службе оккупантов будет доказана, то для этой категории нужно вводить смертную казнь.(или как минимум пожизненное заключение без права на амнистию, не нравится слово " пожизненное" тогда как в США, дайте ему лет 120, хотя и 50 хватит.,. но лучше бы первый вариант без всяких нюансов). А сегодня еще один украинский солдат погиб вот от такого же урода снайпера с "той стороны", а мы их потом поменяем на схваченного где то в Донецке алкаша, который до этого кричал " путин приди" и набранного просто для количественного обмена оккупантами..
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24.11.2020 18:06 Ответить
ничего личного - но на войне снайперов в плен не берут.
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24.11.2020 18:07 Ответить
Чесно?
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25.11.2020 13:54 Ответить
одразу цій творюці потрібно яйця було вирізати!
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24.11.2020 18:18 Ответить
Чому він ще живий?? Навірно тому що снайпером невбитий ні один родич ні одного судді.
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24.11.2020 18:47 Ответить
Да ладно вам. Сейчас Лугандонские суды отпустят с пометкой он простостоялнаблокпосту и переводил бабушек через дорогу.
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24.11.2020 18:59 Ответить
та він же, мабуть, вів не прицільний вогонь. призначте йому матеріальну допомогу по безробіттю.
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24.11.2020 19:21 Ответить
Взяти лобзік, старе полотно і просто пиляти цю паскуду під фуги І.С.Баха..
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24.11.2020 19:23 Ответить
При попытке к бегству лупоните его.Но для начало в камеру к самым ярым .
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24.11.2020 19:41 Ответить
СНайперов в плен не берут...
Если уж взяли, то все пальцы дверью переломать
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24.11.2020 19:47 Ответить
Адекватнее всего было бы выколоть ему глаза и поотрезать пальцы. И что бы жил долго сволочь
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24.11.2020 19:48 Ответить
Почему бы не так : экс снайпер "ЛНР" выпрыгнул с девятого этажа при задержании ...
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24.11.2020 19:49 Ответить
точно - а еще, чтоб прихватил при этом престарелых папу и маму, жену и детей.
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24.11.2020 21:08 Ответить
На кол гниду!
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24.11.2020 19:58 Ответить
Одеть этого анику- воина в форму ВСУ, и, выставить на линию огня, в даунбасе, вот и увидим, какие у них снайперы.
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24.11.2020 20:11 Ответить
Як ловушку для антиснайперскої боротьби. Двпх снайперів одним махом можно знешкодити.
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25.11.2020 13:52 Ответить
Народ видит - Государство работает ! Народ читает Цензор ! Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8100 Приемлимо!
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25.11.2020 00:05 Ответить
Зря...Можно было закопать прямо во дворе...Ой зря...
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25.11.2020 09:45 Ответить
Окрім дрібних бандитів і обдурених найманців було б непогано прибирати з державних установ портнових, тупицьких та інших подібних прихильників президента-зека і кремлівського агента Януковича.
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25.11.2020 11:17 Ответить
Чому на х#й не застрелили падлу?!
Може у СІЗО Патріоти "привіт" йому передадуть!
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25.11.2020 13:50 Ответить
 
 