Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар террорист вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

Уволившись со "службы" у наемников РФ, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Экс-наемнику РФ сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

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