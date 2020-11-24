Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила бывшего участника террористической организации "ЛНР", который воевал против сил антитеррористической операции на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар террорист вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.
Уволившись со "службы" у наемников РФ, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.
Экс-наемнику РФ сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.
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А СБУ респект, як і завжди!
У них же є "прописка". Тобто без житла все що йому б світило це життя десь в мухосранську із російською мінімалкою в 12 тисяч рублів.
Один придумал, что бы выглядеть спецом, другой повторил и готово дело.
Там описываются случаи, когда победители перекусили побежденными.
Это будет свидетельством того, что пленных едят?
Если уж взяли, то все пальцы дверью переломать
Може у СІЗО Патріоти "привіт" йому передадуть!