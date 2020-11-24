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Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Донецкой области полицейские разоблачили во взяточничестве председателя поселкового совета. Женщина получила 100 тысяч гривен "отката" за проведение ремонта коммунального заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, противоправную деятельность председателя поселкового совета разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

"За содействие в победе на тендере на выполнение ремонтных работ с последующим подписанием договоров и актов о выполнении предприниматели должны были платить 10 процентов "отката" от суммы договора", - уточняют в полиции.

24 ноября полицейские задержали председателя поселкового совета сразу после получения 80 тысяч гривен - второй части взятки.

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Ранее был задокументирован факт получения 20 тысяч гривен, которые должны были стать гарантией подписания необходимой документации и последующей беспрепятственной оплаты проведенных работ по капитальному ремонту заведения дошкольного образования.

Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ей подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн отката за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция 01
Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн отката за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция 02
Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн отката за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
це відповідь чому у нас ідуть у "владу"....
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24.11.2020 18:03
+2
Женщина просто очень любит деньги. Что ж ее, за любовь эту, садить нужно?
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24.11.2020 18:03
+2
Тое есть председтелю поселкового совета было не важно отремонтировать детский садик. Важно было получить 100 000 гривен отката.
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24.11.2020 18:04
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це відповідь чому у нас ідуть у "владу"....
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24.11.2020 18:03 Ответить
Женщина просто очень любит деньги. Что ж ее, за любовь эту, садить нужно?
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24.11.2020 18:03 Ответить
Можно простить , но с одним условием : в каждой комнате детсада её фото и описание её "подвига" . Детки вырастут , и тогда ...
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24.11.2020 18:09 Ответить
Заразна...)))
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24.11.2020 18:26 Ответить
Тое есть председтелю поселкового совета было не важно отремонтировать детский садик. Важно было получить 100 000 гривен отката.
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24.11.2020 18:04 Ответить
Це давня практика ,ще з совкових часів !!))
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24.11.2020 18:07 Ответить
Зрозуміти та пробачити!!В неї ж діти,а можливо і онуки !!)))
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24.11.2020 18:06 Ответить
Понять и простить...
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24.11.2020 18:07 Ответить
Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3397
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24.11.2020 18:20 Ответить
Таку пику тількив Феофанії мона "налікувати" ...))))
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24.11.2020 18:28 Ответить
Боюсь ошибиться, но по моему это Волноваха.
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24.11.2020 18:24 Ответить
Дневная зарплата чиновника не самого высшего ранга всего лишь Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9352 Усё нормализуется за пару дней даже не будут беспокоить прокурора и все останутся довольны и в плюсе как всегда Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3286
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24.11.2020 18:54 Ответить
Ну і чого дивуватись? Вотчина ригів завжди ТАК рІшала вАпроси.
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24.11.2020 18:56 Ответить
Порошенко и Зеленский даже до сих пор ни чего не знают про данный случай , так что оставьте их обоих пожалуйста в покое они точно не при делах Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3639
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24.11.2020 19:02 Ответить
Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4574
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24.11.2020 19:25 Ответить
Сільский голова-ХЛІБНЕ міцє!!! Ось чому в цьому році на голову сільради було вісім кандидатів. "Переміг" грошовий лантух...... Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1705
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24.11.2020 19:27 Ответить
 
 