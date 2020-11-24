Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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В Донецкой области полицейские разоблачили во взяточничестве председателя поселкового совета. Женщина получила 100 тысяч гривен "отката" за проведение ремонта коммунального заведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, противоправную деятельность председателя поселкового совета разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
"За содействие в победе на тендере на выполнение ремонтных работ с последующим подписанием договоров и актов о выполнении предприниматели должны были платить 10 процентов "отката" от суммы договора", - уточняют в полиции.
24 ноября полицейские задержали председателя поселкового совета сразу после получения 80 тысяч гривен - второй части взятки.
Ранее был задокументирован факт получения 20 тысяч гривен, которые должны были стать гарантией подписания необходимой документации и последующей беспрепятственной оплаты проведенных работ по капитальному ремонту заведения дошкольного образования.
Фигурантку задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ей подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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