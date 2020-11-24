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В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Объединенных силах провели тренировку по отражению условной атаки на полевые артиллерийские склады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 01

В оперативно-тактическом группировке "Восток" состоялось инструкторско-методическое занятие с начальниками служб РАО, полевых артиллерийских складов воинских частей, служб пожарной безопасности и командирами пожарных подразделений воинских частей о порядке содержания, организации охраны и обороны, а также мероприятий взрывопожаробезопасности полевых артиллерийских складов.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 02
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 03

Также смотрите: На Донбассе подразделения ООС провели учения по ликвидации вражеского десанта. ФОТОрепортаж

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 04

К мероприяию привлекались также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка ВСУ, из состава Объединенных сил.

Во время занятия были отработаны вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательной группы и действия приданого подразделения ПВО при обнаружении беспилотного летательного аппарата. После этого военные пожарные одной из механизированных бригад совместно с подразделениями ГСЧС провели тренировку по ликвидации очага возгорания.

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 05
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие тренировались обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники на Донетчине, - ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады 07

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
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24.11.2020 18:33
+2
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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24.11.2020 20:43
+1
так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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24.11.2020 18:40
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Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
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24.11.2020 18:33 Ответить
Де, де звісно де....
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24.11.2020 18:35 Ответить
так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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24.11.2020 18:40 Ответить
То надувний БРДМ. Для понту. В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 2220
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24.11.2020 18:52 Ответить
Почитай фабулу навчань. Яку ти хочеш побачити бронетехніку? Вони ж не в наступ ідуть.
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24.11.2020 20:52 Ответить
Хочу бачити MRAP бронемашини з протикумулятивними екранами які можуть подавити вогневу активність терористів і знищити їх або взяти в полон! Для цієї місії підходить бронемашина Козак яка витримує вибух протитанкової міни під колесом та кузовом. Кілька таких машин можуть забезпечити охорону та оборону арсеналу, при умові облаштування грунтових доріг навколо арсеналу.
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24.11.2020 20:57 Ответить
"...состоялось инструкторско-методическое занятие с начальниками служб РАО, полевых артиллерийских складов воинских частей, служб пожарной безопасности и командирами пожарных подразделений воинских частей о порядке содержания, организации охраны и обороны, а также мероприятий взрывопожаробезопасности полевых артиллерийских складов.Источник: https://censor.net/ru/p3232992"
Які MRAP бронемашини, який Козак, активність яких терористів подавляти, кого брати в полон? Чому вчить український досвід зі спаленими складами та арсеналами? Необхідні ******* автоматизовані інженерно-технічні засоби охорони, системи спостереження та дієвого прикриття з повітря (якщо на те вже пішло), належна організація служби, що унеможливить диверсії на подібних об'єктах, відповідальність начальників.
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24.11.2020 21:26 Ответить
До речі, в минулому році під Авдіївкою Краз Спартан НГУ наїхав таки на ТМ-62 і достойно це переніс. За Козак не чув, чи витримує він на практиці подібне.
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24.11.2020 21:53 Ответить
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 6682 Як завжди прикольно... Так по хлопчачому. В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 6990
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24.11.2020 18:34 Ответить
Воин, ты хоть автомат от хрена отличить можешь, или только ля-ля.
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24.11.2020 18:48 Ответить
А зачем здесь автомат? Чем он поможет? Вспомни ещё и тапик. Долбо@б ходит под забором с автоматом, а група таких же едет его "усилять". Клоунада да и только.
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24.11.2020 20:46 Ответить
Тоже уклонист?
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25.11.2020 18:29 Ответить
Кто? Я? Конечно. Я боюсь. А вы где служили/служите, если не военная тайна? Воюете небось? Я с уважением отношусь к ветеранам войны - учасникам боевых действий и не позволяю себе оскорблений в их адрес, если уж на то пошло.
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25.11.2020 19:55 Ответить
Сейчас уже не воюю, а трепачей не люблю.
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25.11.2020 21:02 Ответить
Тем более интересно услышать ваше мнение по поводу обсуждаемого отчёта о проведённых учениях. Насколько качественно и эффективно, по вашему мнению, была организована служба по охране и обороне складов РАО вашей бригады/полка/отд.бата в полевых условиях, была ли обеспечена их взрывопожаробезопасность? Если вы конечно соприкасались с тылами.
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25.11.2020 22:02 Ответить
Походу ты и есть знаменитый "воин" и трепач. Где ты "воевал"? Какие склады охранял с автоматом?
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26.11.2020 07:18 Ответить
Agent Skuns ПНХ, дебил!!!
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26.11.2020 18:06 Ответить
Альо, Миноборони, відеокамера на стовпі, із інфрачервоним діапазоном коштує чуть більше 100 баксів !!!;
Це в сотні разів дешевше і безпечніше, ніж гоняти вартового цілодобово.
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24.11.2020 19:17 Ответить
Камера не зможе збрехати, якщо побачить "путінських" диверсантів чи підпалювачів.
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24.11.2020 21:28 Ответить
Немецкие пожарники помогали тушить?
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24.11.2020 19:55 Ответить
Нет, продемонстрирована бесплатно переданная ВСУ гуманитарка. Как доказательство партнёрам, что пять комплектов в наличии и успешно применяются в показательных учениях.
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24.11.2020 20:50 Ответить
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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24.11.2020 20:43 Ответить
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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25.11.2020 02:12 Ответить
А зачем вы меня копировали?
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26.11.2020 07:14 Ответить
коммент топчег У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади - Цензор.НЕТ 1331
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26.11.2020 11:51 Ответить
В смысле хороший коммент? Благодарю за оценку. Вы разве не согласны со мной? Более того, правда ещё "веселее" и печальнее. Вы представляете себе то "приданное подразделение ПВО"?
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27.11.2020 03:46 Ответить
 
 