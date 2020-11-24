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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Госслужбе морского и речного транспорта Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 01

Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения взяток за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя.

Согласно распределению ролей, сотрудник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении взятки в адрес должностных лиц Госслужбы морского и речного транспорта Украины. В случае отказа предоставлять взятку, экзамен сдать будет невозможно.

24 ноября во время передачи взятки в размере 10 тыс. грн задержана сотрудник школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.

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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 02

Также, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались сотрудникам школы.

Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 03

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Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура 04

Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении вышеуказанным лицам и избрание им меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
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24.11.2020 19:18
+3
Це зветься перерозподіл ринку...
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
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24.11.2020 19:22
+3
Причем тут моряки)
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
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24.11.2020 19:35
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Серьезная проблема в стране. У Зеленого голопупенка нет в бюджете денег. Он остановил финансирование всего, кроме зарплат и пенсий. Пробили дно и идем еще ниже до земного ядра.
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24.11.2020 19:11 Ответить
Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
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24.11.2020 19:18 Ответить
таможно и конфискацию полную у обвиняемого и ближайших родственников если доказать не могут откуда взялось всё это.
шоб срались брать и придумывать схемы.
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24.11.2020 22:29 Ответить
Не стоит тратить патроны. У нас все таки война. Веревки достаточно, она многоразовая
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25.11.2020 07:11 Ответить
Це зветься перерозподіл ринку...
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
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24.11.2020 19:22 Ответить
Причем тут моряки)
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
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24.11.2020 19:35 Ответить
она существовала столько же сколько существуют эти права,и будет существовать дальше!
или ты как и прокуроры веришь в то что эта хрень только в столице?😁
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24.11.2020 19:58 Ответить
Для жителей других регионов еще больший геморрой) экзамен принимают только в столице или Одессе)))
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24.11.2020 20:21 Ответить
Тому, що це одне міністерство і схеми спільні... А в зелених апетити ростуть - хто був нічим весільним фотографом, зненацька став усім...
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24.11.2020 20:06 Ответить
Такая же катастрофическая картина за слачу экзамена на права все тридцать лет независимой Украины, результаты мы все видим, каждый день погибают сразу от 2 до 5 человек ежедневнр, ну еще усугубляет картину мобилы, мало того, что права куплены, так еще одна рука занята мобтлой.
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24.11.2020 19:36 Ответить
а при чём тут сдача экзаменов? если за рулём мерседеса, лексуса быдло - то сдавай экзамены, не сдавай - до жопы.
тут только штрафы. ты скотину как учишь порядку? насрал - носом в кучу. сделал что-то не потребное - палкой по горбу, сделал хорошее - прикормил. и скотина учится. тут прямая аналогия. пока по жопе давать не будут - будут делать, что хотят. ведь ты наверно в курсе что более 80% - это плебеи. и это не зависит от социального положения, уровня достатка, количества высшего образования(как и не имеет отношения интеллек к образованности).
нарушил - штраф. но только без избранных. любой нарушил - любой платит. а так мент - едет куда хочет, синим, под наркотой. кто ему чего скажет?
можем только узнать по факту, что синее тело влетело куда то там. а так - тишина.
и продолжают ездить депутаты, менты, прокуроры, судьи на красный. бакланить по телефону и прочее, прочее...
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24.11.2020 22:36 Ответить
может, млять, нужно вообще отменить получение прав на резиновую лодку?! При совке всё боялись, что на веслах в Турцию народ повалит, а сейчас просто кормушка
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24.11.2020 19:59 Ответить
какую какую лодку?маломерное судно это плавсредство с длинной корпуса до 24метров!
все как раз наоборот программа обучения практике вождения на Южанку с моторчиком Ветерок о 12лс а носятся ньюкапитаны на катерахвесом минимум пару тонн с движком за триста лси гидроциклах где на 2 кило массы идет 1лс....а тормоз есть только в голове судоводителя
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24.11.2020 20:36 Ответить
Есть несколько видов: до 6метров, до 12м, и до 24
Плюс район плавания
Так что права на казанку для большого катера не подойдут)
Вопрос зачем на резинку права если отменили регистрацию до 4 метров с мотором до 10квт? Это как права пешеходу или велосипедисту)))
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24.11.2020 20:46 Ответить
кого несколько видов? прав?И шо такое ты куришь?и причем здесь категории? я тебе о том что КУРСЫ на все категории одни,цена открытия ктегорий разная
а район каким боком? на ВВШ т.е на реке тебя лось за бубликом Бастера перепилит быстрее чем на ВМ т е в море.
И мажор наколядовавший на Бастер сорок штук еще штуку на все категории откыть найдет
и да ты забыл еще что на гидроциклы отдельная категория. вот как то так😁
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25.11.2020 23:43 Ответить
Много курить здоровье не позволяет)))
Здесь проблема в том, что закон еще совдеповский)
Не было в сесере таких лодок и таких моторов
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26.11.2020 10:26 Ответить
К стати да) в Европе маломерные суда (лодки) вообще за транспорт не считают)))
Но какая для чинуш кормушка, регистрация от 7т.грн + права от 7т.грн или штраф на месте)))
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24.11.2020 20:38 Ответить
Права на лодку... Ну как де не нажиться
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25.11.2020 07:58 Ответить
 
 