Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Госслужбе морского и речного транспорта Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.
Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения взяток за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя.
Согласно распределению ролей, сотрудник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении взятки в адрес должностных лиц Госслужбы морского и речного транспорта Украины. В случае отказа предоставлять взятку, экзамен сдать будет невозможно.
24 ноября во время передачи взятки в размере 10 тыс. грн задержана сотрудник школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.
Также, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались сотрудникам школы.
Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении вышеуказанным лицам и избрание им меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.
Пожалуйста, подождите...
шоб срались брать и придумывать схемы.
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
или ты как и прокуроры веришь в то что эта хрень только в столице?😁
нічимвесільним фотографом, зненацька став усім...
тут только штрафы. ты скотину как учишь порядку? насрал - носом в кучу. сделал что-то не потребное - палкой по горбу, сделал хорошее - прикормил. и скотина учится. тут прямая аналогия. пока по жопе давать не будут - будут делать, что хотят. ведь ты наверно в курсе что более 80% - это плебеи. и это не зависит от социального положения, уровня достатка, количества высшего образования(как и не имеет отношения интеллек к образованности).
нарушил - штраф. но только без избранных. любой нарушил - любой платит. а так мент - едет куда хочет, синим, под наркотой. кто ему чего скажет?
можем только узнать по факту, что синее тело влетело куда то там. а так - тишина.
и продолжают ездить депутаты, менты, прокуроры, судьи на красный. бакланить по телефону и прочее, прочее...
все как раз наоборот программа обучения практике вождения на Южанку с моторчиком Ветерок о 12лс а носятся ньюкапитаны на катерахвесом минимум пару тонн с движком за триста лси гидроциклах где на 2 кило массы идет 1лс....а тормоз есть только в голове судоводителя
Плюс район плавания
Так что права на казанку для большого катера не подойдут)
Вопрос зачем на резинку права если отменили регистрацию до 4 метров с мотором до 10квт? Это как права пешеходу или велосипедисту)))
а район каким боком? на ВВШ т.е на реке тебя лось за бубликом Бастера перепилит быстрее чем на ВМ т е в море.
И мажор наколядовавший на Бастер сорок штук еще штуку на все категории откыть найдет
и да ты забыл еще что на гидроциклы отдельная категория. вот как то так😁
Здесь проблема в том, что закон еще совдеповский)
Не было в сесере таких лодок и таких моторов
Но какая для чинуш кормушка, регистрация от 7т.грн + права от 7т.грн или штраф на месте)))