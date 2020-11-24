Схема получения взяток за выдачу удостоверения судоводителя блокирована в Госслужбе морского и речного транспорта, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Госслужбе морского и речного транспорта Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киева.

Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения взяток за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя.

Согласно распределению ролей, сотрудник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении взятки в адрес должностных лиц Госслужбы морского и речного транспорта Украины. В случае отказа предоставлять взятку, экзамен сдать будет невозможно.

24 ноября во время передачи взятки в размере 10 тыс. грн задержана сотрудник школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.

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Также, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались сотрудникам школы.

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Сейчас решается вопрос о уведомлении о подозрении вышеуказанным лицам и избрание им меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.