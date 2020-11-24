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Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила иностранного пропагандиста, который пытался создать в Чернигове ячейку агитаторов за агрессивную войну.

По данным предварительного следствия, гражданин одной из постсоветских стран, который проживал в нашем государстве, распространял через интернет призывы к противоправным действиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Злоумышленник размещал на своей интернет-странице материалы о якобы доминировании "славянского государства" над другими народами. Также он распространял дискриминационные статьи, где унижалась честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств.

Установлено, что фигурант принадлежал к одной из радикальных группировок, созданной на территории РФ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитатор занимался активным поиском на территории региона сообщников и единомышленников для привлечения к пропагандистским мероприятиям.

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Во время обысков по адресам проживания и в автомобиле злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности. Также изъято огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

Проверяется информация о сотрудничестве фигуранта со спецслужбами РФ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

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Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 01
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 02
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 03
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 04
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку славянского государства, - СБУ 05

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ - Цензор.НЕТ 7408
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24.11.2020 19:30
+22
Я тоже знаю таких пропагандистов. Даю наводку - каналы ньюс ван, зик, 112, наш... Арестуйте и их!
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24.11.2020 19:47
+19
Можете мене заблокувати, але ви вже заїбали своєю їбучою толерантністю. "Іноземний пропагандист..." Із шкіри лізете щоб не скривдити московітів. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3027
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24.11.2020 19:46
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От питається- якого біса ця почвара робить в Україні? Як всі колоради до нас приїжджають?
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24.11.2020 19:26 Ответить
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи ,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
.
.
.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.11.2020 22:05 Ответить
А слабо створити таку республіку в Дагестані, чи Ічкерії? Якого ви лізете в Україну?
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25.11.2020 08:36 Ответить
с каких это пор выродков кацапов мошканских болот называют пост советским государством.. опа там полная овна.. а не пост совок...
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24.11.2020 19:27 Ответить
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ - Цензор.НЕТ 7408
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24.11.2020 19:30 Ответить
Параноїдальний шизофренік "Русского мира" !!!)))
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24.11.2020 19:30 Ответить
Марсоход нашел на Марсе признаки древней жизни,рядом с кастрюлей находились фрагменты инструмента похожие на балалайку - газета "Мордовская Боярка"
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24.11.2020 19:39 Ответить
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства"

===================================
очередной репоед-печенег. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9460 На шибеницю його! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9810
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24.11.2020 19:42 Ответить
Можете мене заблокувати, але ви вже заїбали своєю їбучою толерантністю. "Іноземний пропагандист..." Із шкіри лізете щоб не скривдити московітів. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3027
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24.11.2020 19:46 Ответить
А что ты хотел?!Что бы доказать что этот московит ,платный агент Кремля и ФСБ РФ-укр.силовым органам нужно время и желание!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3761А так всё по быстрому :...и дело сделано, и можно спокойно идти домой...премию пропивать!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5332Ты бы удивился сколько уголовных дел(у простых копов например) с поножовщиной и тяжкими телесными повреждениями переводиться в разряд "лёгкого хулиганства"-что бы побыстрее их закрыть!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5569 Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5448НИКТО не хочет делать дополнительные усилия и кого то искать!!!
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25.11.2020 15:34 Ответить
Я тоже знаю таких пропагандистов. Даю наводку - каналы ньюс ван, зик, 112, наш... Арестуйте и их!
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24.11.2020 19:47 Ответить
Що невже агітував за "Финно-угорское славянское Государство"? Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 7168
Не знайшов бідолашний "финно-угров" в Чернігові серед "сіверян"? Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 6296
Ай яй яй!
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24.11.2020 19:51 Ответить
У нас очень мало таких сумасшедших. Не переживайте за Чернигов. Тут зато очень много серой масы-куда ветер в Киеве, туда и они. В таких бедных городах больше думают о куске колбасы сегодня, чем о процветании завтра. К сожалению.
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24.11.2020 20:21 Ответить
Консєрва фсбешна
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24.11.2020 20:04 Ответить
Був би жорсткий візовий режим з *********** і ми б ніколи про таких чортів в Україні навіть не чули.
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24.11.2020 20:21 Ответить
Такий режим необхідний але, в епоху інтернету він не дуже допоможе.
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25.11.2020 12:19 Ответить
Є велика різниця між особистим прикладом та дистанційними закликами.
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25.11.2020 14:37 Ответить
Розіп'яти та зґвалтувати!
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24.11.2020 20:56 Ответить
Таких треба тихо анегіліровати
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24.11.2020 20:58 Ответить
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 265Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 2355Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9207
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24.11.2020 21:52 Ответить
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы , вернуть Украине Крым , восток донбасса , Репарацыи , ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
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24.11.2020 22:00 Ответить
Сумську обл вже підгребли, тепер на черзі Чернігівська...
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24.11.2020 22:17 Ответить
Їх вистачає всюди. Самих агресивних совкодрочерів за Совка направляли, як раз у Львівську та Івано-Франківську області, а відставних офіцерів селили в Криму та на Закарпатті.
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25.11.2020 12:18 Ответить
 
 