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Житомир (659) заказное убийство (158) Нацполиция (15746) правоохранительные органы (2944)

В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Житомирские полицейские предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция 01

Около месяца назад полицейские получили оперативную информацию о подготовке особо тяжкого преступления - убийства. По имеющимся сведениям, один из житомирских предпринимателей планировал устранить своего партнера по бизнесу, заказав его киллеру. Мужчина должен был погибнуть в результате якобы от несчастного случая. После выполнения заказа заказчик обещал заплатить исполнителю 15 тыс. долл.

24 ноября правоохранители задержали 41-летнего жителя областного центра после передачи им задатка за выполнение заказа.

В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске. ФОТО

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 15 п. П. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу) УК Украины. Заказчику убийства грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Володимир Янченко
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Хотелось бы по конкретнее кто и кого ,может кто больше знает о данном преступлении пожалуйста напишите
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24.11.2020 19:37 Ответить
Это тайна следствия. В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9938
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24.11.2020 19:39 Ответить
Да я не к следствию обращаюсь , а к житомирянам, как говорится с города по нитке ,сам тут живу поэтому хочу знать В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7296
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24.11.2020 19:44 Ответить
Предприниматель..? В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4451 В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4451 В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8280
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24.11.2020 19:50 Ответить
ФОП? потратился. 8тыс. ему в помошь.
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24.11.2020 22:00 Ответить
вбивство біснес-партнера
********
біснес!???
Сайта новостя чукча пісаль однако?

У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8593
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25.11.2020 01:59 Ответить
 
 