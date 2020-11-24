В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Житомирские полицейские предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали заказчика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Около месяца назад полицейские получили оперативную информацию о подготовке особо тяжкого преступления - убийства. По имеющимся сведениям, один из житомирских предпринимателей планировал устранить своего партнера по бизнесу, заказав его киллеру. Мужчина должен был погибнуть в результате якобы от несчастного случая. После выполнения заказа заказчик обещал заплатить исполнителю 15 тыс. долл.

24 ноября правоохранители задержали 41-летнего жителя областного центра после передачи им задатка за выполнение заказа.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 15 п. П. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу) УК Украины. Заказчику убийства грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.