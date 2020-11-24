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Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!стратегия

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Шостий медмедик... не ідеальний

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель "высказала сожаление", что "президент чувствует себя хорошо", а потом объяснила это технической ошибкой

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

... не исключено

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Картина дня

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Пірімога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Пятая колонна

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ужасная новость

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Хитрый план

Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Битва завершена?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

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Топ комментарии
+51
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1728
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24.11.2020 22:59
+47
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 534
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24.11.2020 23:19
+44
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5582
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24.11.2020 22:27
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Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2645
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24.11.2020 22:05 Ответить
то ти плутаєш...герб-то тризуб.а то шо хтять намалювати зелебобіки-то і є карикатура.
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24.11.2020 22:24 Ответить
Подивись на державний герб України (тризуб) і на те що на "хіханьки" виставлено:
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1896
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24.11.2020 22:31 Ответить
єто таки тризуб...а остальное-твои фантазии
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24.11.2020 22:33 Ответить
Герб Украины -тризубець,а эту муйню можешь себе на лоб наколоть
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24.11.2020 22:26 Ответить
т.е. ты считаешь что в украинском малом гербе форма щита уникальна и однозначно на него указывает? ты серьезно?
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24.11.2020 22:43 Ответить
а тыт? ты прикинь как французы гады такие над украинским гербом надсмехаются. твари. еще и тризуб изобразили так унизительно
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2824
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24.11.2020 22:45 Ответить
Тризуб та лілії схожі як Рим та роми, москалику.
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25.11.2020 01:14 Ответить
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
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25.11.2020 01:51 Ответить
Культура так і пре. Майстер на всю голову.
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25.11.2020 11:45 Ответить
да просто задрали умники которые не в теме. извини если сильно обидел но на будущее совет - не считай себя умнее всех. возможно ты просто не в теме дискуссии
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25.11.2020 11:52 Ответить
Согласен.
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26.11.2020 15:17 Ответить
Ти щось курив для того щоб в лілеї тризуба побачити чи це просто психічний розлад?
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25.11.2020 16:26 Ответить
еще один дебил **** умного из себя строит

цитата 25.11.2020 01:51
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
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25.11.2020 16:33 Ответить
З урахуванням кількості матюків в твоєму пості швидше за все в тебе психічний розлад. Раджу показатися лікарю доки не запізно.
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25.11.2020 17:14 Ответить
а тебе надо читать и думать башкой перед тем как пытаться умничать с закосом под юмор
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25.11.2020 17:30 Ответить
))) нагрели экономику вместе с ручкой.
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24.11.2020 22:10 Ответить
Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 536
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24.11.2020 22:16 Ответить
Про мэров от зеленых - в яблочко. Турбобыдло с рейтингом 73%, за полтора года стало фактически никем. А сколько пафоса было: пасадим барыгу, стоим на пороге экономического прорыва, мы придумали интересное решение, $4000 зарплаты учителям, инвестиционные няни и тд. У плебса походу уже выработался имунитет на быдлячие разводы квартала, клоунам каломойши уже никто не верит поэтому и не голосует. С такими темпами, если весной будут выборы в раду, то прислугам кремля прийдется бороться за преодоления проходного барьера
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24.11.2020 22:24 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1738
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24.11.2020 22:37 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5582
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24.11.2020 22:27 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 625
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24.11.2020 22:38 Ответить
Мюллер та Штірліц найкращі. Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
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24.11.2020 22:37 Ответить
штірліц не все сказав Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2757.то у шостому брауні яєць не вистачає...
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24.11.2020 22:43 Ответить
Про близнюка Голобородька теж красиво
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25.11.2020 09:02 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9044
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24.11.2020 22:52 Ответить
Вова, тримайся! Вова не падай!
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25.11.2020 16:27 Ответить
зеленая власть в любой ситуации
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4011
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24.11.2020 22:57 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1728
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24.11.2020 22:59 Ответить
О! Всего за неделю "найвеличніший пісюніст" получил ДВА новых титула!
"ГРАЛЬДАСТ" и "ЛОХ ДАУН"! Такой шаны не удостаивался ни один из державших булаву за всю более чем 1000 летнюю историю Украины!
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25.11.2020 11:28 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3086
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24.11.2020 23:00 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4709
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24.11.2020 23:11 Ответить
реклама!
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8367
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24.11.2020 23:07 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1044 Оце так стилізована О в Обучая, що я спочатку не так прочитав.
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25.11.2020 06:45 Ответить
Не тільки ви!
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25.11.2020 11:42 Ответить
А де там О? Там немає О. Там лише Е.
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25.11.2020 16:28 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 698
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24.11.2020 23:08 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 404
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24.11.2020 23:12 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8613 просто ору)))
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24.11.2020 23:56 Ответить
заходить до хати
упир волохатий
і кров починає смоктать
рученьки
ніженьки

він відриває
та геть викидає
спати пора...
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25.11.2020 04:36 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 534
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24.11.2020 23:19 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5295 Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1857
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25.11.2020 02:31 Ответить
Вляпался или вляпала? Вот в чем вопрос. Впрочем, судя по цвету халата, обое рябое.
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25.11.2020 08:39 Ответить
Учитесь как надо!!!
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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25.11.2020 00:01 Ответить
ах, как тонко, интеллектуально, свежо.
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25.11.2020 00:25 Ответить
Герб пепошників.

Торт з тризубцем із халви
Із фольги три булави
Плитка чоколяди
Й знизу букви "зрада".
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25.11.2020 00:37 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5289
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25.11.2020 01:44 Ответить
дебил кацапский...
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25.11.2020 02:29 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1827
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25.11.2020 01:43 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4315

...
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25.11.2020 08:57 Ответить
Зе!стратегія, картина дня, п'ята колона. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9158
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25.11.2020 09:28 Ответить
 
 