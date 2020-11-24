Зе!стратегия, картина дня, пятая колонна. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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... не исключено
Картина дня
Пірімога!
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Пятая колонна
Ужасная новость
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цитата 25.11.2020 01:51
еще одно прибацанное которое вообще не в курсе о чем шел разговор. ты крестики видишь? такой же как ты дебил тут умничал
"ГРАЛЬДАСТ" и "ЛОХ ДАУН"! Такой шаны не удостаивался ни один из державших булаву за всю более чем 1000 летнюю историю Украины!
упир волохатий
і кров починає смоктать
рученьки
ніженьки
він відриває
та геть викидає
спати пора...
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
Торт з тризубцем із халви
Із фольги три булави
Плитка чоколяди
Й знизу букви "зрада".
...