Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионерша, у которой есть дочь, похожая на президента РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Российские журналисты обнаружили у Путина любовницу - мультимиллионера Светлану Кривоногих. Она является совладельцем банка "Россия" и имеет дочь, похожую на президента РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование "Проекта".
Отмечается, что родившаяся в бедной семье Светлана Кривоногих в 90-х покинула питерскую коммуналку и стала собственницей самого элитного жилья, которое только может пожелать петербуржец, а сейчас, по подсчетам "Проекта", семье Кривоногих принадлежит жилой недвижимости в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. "Двое соседей по Гороховой на вопрос об источниках неожиданного богатства Кривоногих вспомнили, что у Светланы в 90-х появился обеспеченный мужчина. Один из собеседников вспомнил, что это был "чиновник правительства Петербурга", другой - обидно и просто назвал его "папиком"", - говорится в материале.
Комплекс на 2-й Березовой аллее - один из самых элитных в Петербурге
В начале "нулевых" вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк "Россия". По состоянию на начало 2019 года у Кривоногих было около 2,8%, или около 800 млн рублей, исходя из рыночной стоимости банка.
"Россия" - банк, взлетевший при президенте Путине и благодаря ему. Созданный ленинградскими партийными функционерами в конце перестройки, до 2000 года он работал исключительно на Северо-Западе и открыл офис в столице только после избрания Путина президентом. Затем банк стал набухать от активов, которые ему доставались от принадлежащего государству "Газпрома".
Светлана Кривоногих
Светлане Кривоногих также принадлежит любимый Путиным горнолыжный курорт "Игора" на севере Ленинградской области. У нее сейчас - 75% в компании "Озон", которая управляет "Игорой", владеет землей под ней и ее торговой маркой . У соратника Путина Юрия Ковальчука с супругой сейчас - лишь 25%, хотя именно принадлежащий ему банк был ключевым инвестором курорта, выручка которого в 2019 году превысила полмиллиарда рублей.
Курорт "Игора"
При поддержке "России" Кривоногих стала собственницей с долей в 75% еще одного объекта досуга - "Ленинград центра" прямо в Таврическом саду в Петербурге.
"Проекту" причину взлета Кривоногих знающие люди объяснили таким образом: она была близка с президентом Путиным. Их знакомство началось еще в 90-х, до избрания Путина президентом и продолжилось в начале нулевых. Ближе к концу прошлого десятилетия эти отношения, по данным "Проекта", скорее всего, завершились. Двое знакомых Путина по 90-м на вопрос о Кривоногих отреагировали многозначительно - не отрицая, что знают, о ком идет речь, они категорически отказались разговаривать о ней: "Может быть, и слышал [о Кривоногих], но говорить не стану" и "На эту тему я говорить не буду".
Причина такой таинственности может состоять в том, что у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году, в тот момент, когда Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам. В копиях документов, с которыми ознакомился "Проект", отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество - Владимировна.
Уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении "Проекта", она феноменально похожа на президента России. К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих - 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках - один и тот же человек. "Из этого можно сделать вывод о возможном родстве [между ними]", - говорится в заключении, выполненном профессором по заказу редакции.
Елизавета Кривоногих
"Проект" не публикует портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих по этическим соображениям. После того как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.
Кривоногих помогал и другой друг Путина - виолончелист, крестный его дочери Марии и миноритарный акционер банка "Россия" Сергей Ролдугин. Из "Панамского досье" известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании "Игоры" два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых. На тот момент владелец основной доли в "Игоре" был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих. Дело в том, что через этот же офшор Светлана стала собственником 37-метровой яхты Al’doga, которую как минимум один раз видели пришвартованной в яхт-клубе "Лагуна" Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Сейчас стоимость такой яхты - около $5,4 млн.
Все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих, обнаруженные "Проектом", можно оценить в 7,7 млрд рублей или примерно $100 млн
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то не всё так однозначно.
Ще одна кацапська байка про царя - пєдофіла
на неї ляже великим тягарем.
Боже врятуй її душу!
альфа-самец епта...
валадимєр валадимєравич...?)
А чого так поважно?) це про ботоксне пуйло? про Сцарька з паРаші?)
сказки для тупого лохтората,а то ********-вОнюшки узнают правду,что их Сцарек-лысогном это в реальности заднеприводное чмо ещё с питерской молодости и возбуждается токмо на мальчиков,а вовсе не альфа-самец всея паРаши с отвислыми сиськами,как они прежде думали, непорядок...
сиськи-масиськи,пАнимашь...
«Активный борец с гомосексуализмом оказался никем иным, как одним из них», - пишет американский журналист Эндрю Александр в своем блоге на популярной американской блогоплатформе ontoplist.com.
По словам автора, опубликовать факты о тайной жизни Владимира Владимировича Путина его побудил разговор с уволенной прислугой Президента Российской Федерации, которая сейчас проживает в США, однако в период с 2004 - 2006 работала в резиденции Владимира Владимировича Путина, информирует enovosty.com/news.
Автор отмечает, что его собеседница в 2009 году переехала жить в США. Сейчас женщина живет в штате Калифорния.
Далее прямая речь:
«Я читал много материалов о тайной жизни Владимира Владимировича Путина и всегда задавался вопросом, почему Владимира Владимировича всегда окружают подтянутые, красивые мужчины и почему Владимир Владимирович, будучи когда-то женатым, даже на официальные встречи иногда забывал свою жену дома.
В российской блогосфере я нашел множество интересных мыслей и информации об интимной жизни Президента России, однако никаких фактов.
Мне бесконечно повезло побывать в Якутии. Я провел незабываемое время в России и именно по приезде в Калифорнию я начал рассказывать своим друзьям и читателям моих блогов о жизни в России, о традициях… и никак не мог обойти вопрос о грозных русских мужчинах, которым за мысли о гомосексуализме готовы голову отрубить.
Оказалось, что это сплошной бред. В России я с легкостью нашел себе партнера прямо в отеле, и об этом открыто писал на калифорнийских форумах и в своем блоге.
Однажды мне в ответ на это пришло довольно интересное письмо. В нем было написано одно предложение: «Вам интересно, как живет Президент России?» Я конечно ответил, что интересно. С адресанткой письма мы встретились неподалеку Luggage Room Pizzeria. Я сразу понял, что женщина из России и понял, что будет жарко.
Женщина представилась Аленой. Моему удивлению не было предела, когда эта приятная дама представилась экс-горничной Владимира Владимировича. Она не стала тянуть и сразу начала говорить: «В России показывают открытую борьбу с гомосексуализмом потому, что верхушка Кремля сама запутана в нетрадиционных отношениях. Будучи горничной в резиденции В.В. Я практически ни разу не видела там его жены. Однако крайне часто Владимир Владимирович приезжал с молодыми ребятами, которых никак не назовешь политиками. Они выходили из машины и направлялись в комнату для гостей или в тренажерный зал, который находится неподалеку от гаражей.
Мы не видели когда они выходилы оттуда, поскольку после того как готовили ужин и убирали дом к приезду Владимира Владимировича, через черный вход мы шли в дом для горничных, который находится у открытого бассейна, а это почти конец территории резиденции. Я больше чем уверена, что это так называемые «мальчики» по вызову.
Также однажды я была свидетелем того, что Людмила, жена В.В. сильно кричала на него, что его разоблачат и эти ребята все расскажут. Владимир очень нервничал после чего бил ее.
Моя подруга, которая также там работала (я даже не знаю где она сейчас), рассказывала нам, что она лично слышала мужские стоны из кабинета Владимира Владимировича после которых оттуда выходили молодые "политики" мужского пола в издерганном виде.
Мы неоднократно слышали, что охранники В.В. вызвали «мальчиков по вызову», когда в бане отдыхал их шеф с очень близким окружением. И таких случаев было множество! Я также знаю, что Кабаева нужна Владимиру Владимировичу для прессы. Чтобы те постоянно держали его в тонусе, будто он российский молодой жеребец. Однако то, что я видела, свидетельствует, что Владимиру Владимировичу нравятся не женщины … У меня нет доказательств, поскольку их и не может быть, но я уверена, что если Владимир Владимирович прочитает Ваш блог, он поймет … Сразу начнутся интрижки с подставными симпатичными девушками вроде Кабаевой.
Кстати, Кабаева появилась после того, как они развелись с Людмилой, поскольку мой шеф боялся, что его прекрасная Людмила расскажет о его ориентации», - закончила моя собеседница.
Конечно я не берусь утверждать, что это именно так, однако российское правительство во время президентства Путина значительно отличается от тех предыдущих, которые были до него.
Кстати, американские коллеги, которые часто посещают Москву с официальными визитами, также говорили, что в Кремле очень горячо.
Хочу обратить внимание моих читателей на сообщение Калугина который утверждал следущее:
«Предатель Калугин утверждает, что беглого чекиста Литвиненко и журналиста Боровика убили из-за гомосексуальных связей президента РФ. Бывший шеф В. Путина, которого нынешний премьер назвал «предателем», рассказывает всякие истории, кое-что путает, но нет без дыма без огня. В частности, поминает и геевскую историю, рассказывает о появлении материалов Александра Литвиненко о гомосексуализме Владимира Путина. Запись сделана в Нью-Джерси, 13 декабря 2009 года. Оказалось, что Путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено, что он страдает гомосексуализмом. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение Путина было недостаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся гомосексуалист, руководство КАИ побоялось.
Таких сообщений множество, однако российские СМИ и блоггеры боятся это освещать», - Эндрю Александр.
Он же педофил. А возможно и просто ****...
Для англосаксов POO TEEN означет какающий мальчик, возможно, Никита.
Из школьного фольклора:
в бассейне возле поручика Ржевского всплывает пятно спермы.
- Поручик, вы что, кончили?
- Нет, просто пёрнул.