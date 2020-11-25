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ДТП (7443) маршрутки (541) Одесса (7384) патрульная полиция (1791)

Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель автокрана врезался сзади в маршуртку, из которой выходили пассажиры. Стрела разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.

ДТП произошло утром 25 ноября на ул. Среднефонтанской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

В результате аварии получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

На месте ДТП работает следственная группа. В результате аварии на Среднефонтанской образовалась большая пробка.

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Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров 01
Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров 02
Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров 03
Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров 04

Автор: Ольга Лузан
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то ли маршрутки высокие,то ли краны низкие...
то ли водятлы дубоватые.
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25.11.2020 11:03 Ответить
Підрихтував. Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали 3 пассажиров - Цензор.НЕТ 8243
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25.11.2020 11:03 Ответить
таировская ското быдло возок... до центра....
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25.11.2020 11:55 Ответить
Когда уже уберут маршрутки из Одессы!
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25.11.2020 15:48 Ответить
 
 