Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали трое пассажиров. ФОТО

Водитель автокрана врезался сзади в маршуртку, из которой выходили пассажиры. Стрела разбила заднее стекло и оторвала часть крыши.

ДТП произошло утром 25 ноября на ул. Среднефонтанской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская".

В результате аварии получили травмы двое людей. Их доставили в больницу. Еще одна пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

На месте ДТП работает следственная группа. В результате аварии на Среднефонтанской образовалась большая пробка.

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