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Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Юрченко, который был ранее задержан детективами НАБУ по подозрению в коррупции, арестован и выпущен под залог, не хочет, чтобы люди оставляли негативные комментарии у него на страничке в фейсбуке.

Об этом сообщил активист Алексей Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко оставил комментарий под постом Юрченко о встречах с избирателями, написав, что "вместо этого лицемерия", он "должен сидеть в тюрьме". Но Юрченко этот комментарий не понравился и он его удалил.

Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями 01
Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями 02

Смотрите также: Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко считает, что стал жертвой "мусорной мафии". ВИДЕО

На момент публикации новости под постом Юрченко есть всего два комментария.

Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями 03

Смотрите также: Подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае. Меня избрали люди. ВИДЕО

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями 04
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Топ комментарии
+3
Есть такие, которые не удаляют?
Сотнями удаляют, банят не только за нелестные комментарии, но и за неудобные вопросы "правдорубы-правдоборцы" Гриценко, Семенченко, Сергеи Ивановы и тьма тьмущая других борцунов.
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25.11.2020 11:23
+2
Серьезное событие, какой-то мдудила в каких-то социальных сетях удаляет коментарии. Зачем такое внимание этой швали...
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25.11.2020 11:22
+1
Когда там время залога кончается, шоб новый занес? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 6746
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25.11.2020 11:20
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Когда там время залога кончается, шоб новый занес? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 6746
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25.11.2020 11:20 Ответить
Серьезное событие, какой-то мдудила в каких-то социальных сетях удаляет коментарии. Зачем такое внимание этой швали...
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25.11.2020 11:22 Ответить
Есть такие, которые не удаляют?
Сотнями удаляют, банят не только за нелестные комментарии, но и за неудобные вопросы "правдорубы-правдоборцы" Гриценко, Семенченко, Сергеи Ивановы и тьма тьмущая других борцунов.
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25.11.2020 11:23 Ответить
О, а Гриценко, оказывается как раз и обижен, что его коммент удалил Юрченко.
Сам же недавно хвастал, что рука устала после банов, в которые он отправил сотни комментаторов под своим постом в фб.
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25.11.2020 11:26 Ответить
А кто такой этот Гриценко? Какая-то известная личность?
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25.11.2020 11:31 Ответить
Алексей Гриценко сын Анатолия Гриценко.
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25.11.2020 11:33 Ответить
Уточнение, банит сотнями отец Алексея Анатолий Гриценко.
Как ведет себя в фб Алексей не знаю.
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25.11.2020 11:32 Ответить
Хммм..А что этот зэбил на встречах с избирателями проводит тренинги по выносу 4-х бутылок пива из магазина не привлекая внимания охраны? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 3423
Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 2945
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25.11.2020 11:50 Ответить
Какие у него честные глазы Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями - Цензор.НЕТ 6747
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25.11.2020 11:57 Ответить
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму./ Кто зону не топтал тот жизни не знает. А статья у Юрченко хорошая, правильная. Взятка-не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся.Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко.
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25.11.2020 12:20 Ответить
Криса зеленая.
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25.11.2020 12:40 Ответить
Юрченко и зеленский - братья акробатья
на месте Байдена я бЫ не приглашал клоуна
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25.11.2020 13:25 Ответить
Всех коррупционеров на необитаемый остров и пусть жрут друг друга , а деньги в казну.
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25.11.2020 13:51 Ответить
 
 