Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж

В здании Гороховского психоневрологического интерната обрушилась стена. Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, к счастью обошлось без жертв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинскі новини".

Как отметила заместитель управляющего делами, руководитель отдела по управлению объектами совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области и землями коммунальной собственности исполнительного аппарата Волынского областного совета Мирослава Якимчук, подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, однако ночью обрушилась другая.

Обвал произошел в той части, где размещены санузлы, к счастью обошлось без жертв.

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