Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В здании Гороховского психоневрологического интерната обрушилась стена. Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, к счастью обошлось без жертв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинскі новини".
Как отметила заместитель управляющего делами, руководитель отдела по управлению объектами совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области и землями коммунальной собственности исполнительного аппарата Волынского областного совета Мирослава Якимчук, подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, однако ночью обрушилась другая.
Обвал произошел в той части, где размещены санузлы, к счастью обошлось без жертв.
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+3 Anatoliy A 006b9dda
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- так стена ж рухнула )))
...
- Так!
- У мене вкрали автомобіль!
- Це не до нас, це вам у поліцію...
- Ніт, мені саме до вас! Тільки повний вар'ят міг вкрасти горбатий "Запорожець"!..
- алло... это психушка?
- нет! это квартира... а в принципе...(прикрывая трубку рукой) - Софочка, тут или тебя или твою мамочку...
- Ты что, сдурел? Поставь стул на потолок и сиди спокойно!
В психушке один пациент подходит к другому и говорит:
- Слушай, я тут роман написал, хочешь почитаем?
Уединились они в палате и начали читать. Первый псих спрашивает:
- Ну как, понравилось?
- Классно, только сюжет запутанный и действующих лиц многовато.
Тут заходит врач и говорит:
- Так, признавайтесь, кто сп*здил телефоный справочник?..
тот очень неловкий момент, когда вся твоя семья и соседи радовались,
что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.
В сумасшедшем доме группа психов решилась на побег. На следующий день один из пациентов хмуро заявляет:
- Ничего не выйдет, забор снесли...