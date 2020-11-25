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Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В здании Гороховского психоневрологического интерната обрушилась стена. Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, к счастью обошлось без жертв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинскі новини".

Как отметила заместитель управляющего делами, руководитель отдела по управлению объектами совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области и землями коммунальной собственности исполнительного аппарата Волынского областного совета Мирослава Якимчук, подрядчик выполнял работы по укреплению одной стены, однако ночью обрушилась другая.

Обвал произошел в той части, где размещены санузлы, к счастью обошлось без жертв.

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Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 01
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 02
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 03
Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни 04
Фото читателя Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
За компанію з пацієнтами ********* стіна...
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25.11.2020 11:42
+3
- стой псих... куда бежишь?
- так стена ж рухнула )))
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

...
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25.11.2020 12:19
+3
В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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25.11.2020 13:45
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За компанію з пацієнтами ********* стіна...
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25.11.2020 11:42 Ответить
))) но крыша не поехала.
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25.11.2020 11:43 Ответить
За окном шёл снег и рота красноармейцев....(с) Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни, жертв нет - Цензор.НЕТ 4235
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25.11.2020 11:44 Ответить
нє-а, офіс препіздента не постраждав
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25.11.2020 12:07 Ответить
тубиков давно разогнали....сейчас еще психов распустят
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25.11.2020 12:19 Ответить
Каналізація текла в підвал і підмило.
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25.11.2020 11:45 Ответить
Багато через дірку втікло? Чи їх вже й до того всіх повипускали?
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25.11.2020 12:09 Ответить
- стой псих... куда бежишь?
- так стена ж рухнула )))
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

...
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25.11.2020 12:19 Ответить
- Альо! Це психлікарня?
- Так!
- У мене вкрали автомобіль!
- Це не до нас, це вам у поліцію...
- Ніт, мені саме до вас! Тільки повний вар'ят міг вкрасти горбатий "Запорожець"!..
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25.11.2020 13:18 Ответить
***
- алло... это психушка?
- нет! это квартира... а в принципе...(прикрывая трубку рукой) - Софочка, тут или тебя или твою мамочку...
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25.11.2020 13:30 Ответить
Пациент психушки пытается усидеть на перевернутом вверх тормашками стуле, балансируя на его спинке. Подходит другой больной и говорит:
- Ты что, сдурел? Поставь стул на потолок и сиди спокойно!
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25.11.2020 14:36 Ответить
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 65 і оце улюблений тематичний анекдот.

В психушке один пациент подходит к другому и говорит:
- Слушай, я тут роман написал, хочешь почитаем?
Уединились они в палате и начали читать. Первый псих спрашивает:
- Ну как, понравилось?
- Классно, только сюжет запутанный и действующих лиц многовато.
Тут заходит врач и говорит:
- Так, признавайтесь, кто сп*здил телефоный справочник?..
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25.11.2020 14:41 Ответить
***
тот очень неловкий момент, когда вся твоя семья и соседи радовались,
что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.
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25.11.2020 14:46 Ответить
Ліл, знайшов у тему новини Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 1418

В сумасшедшем доме группа психов решилась на побег. На следующий день один из пациентов хмуро заявляет:
- Ничего не выйдет, забор снесли...
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25.11.2020 21:56 Ответить
Навіть стіна не витримала впала, як довідалась від пацієнтів, що вся Волинь вибрара слуг Бені "за його майбутнє".
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25.11.2020 12:43 Ответить
Звучит как тост,под этой новостью-"ну,за будущее!"
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25.11.2020 13:47 Ответить
Прямая вина главврача и завхоза.Петушок прокукарекал давным давно .Водоотвод с крыши прямо под фудамент.Это здание простояло бы и сотни лет.А так фундамент от крышной воды дал осадку и угол отвалился.Отмостка и водоотвод подальше от фундамента.Делов было на 200 грн,а теперь надо фундамент усиливать.
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25.11.2020 13:00 Ответить
"настоящих буйных мало" (с), но они сильны Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 4644
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25.11.2020 13:05 Ответить
Если будете мочиться мимо унитаза, и то же будут делать Дарья Петровна и Зина, то и у вас в санузле рухнут стены.
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25.11.2020 13:17 Ответить
Сидів на унітазі. обісрався, розшукується!Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 5724
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25.11.2020 13:18 Ответить
Фу-у-у-ууу... Між іншим, я обідаю! Аж ґапетита псується! 🤡🤢🤮
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25.11.2020 13:39 Ответить
Звиняйте.смачного!
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25.11.2020 13:48 Ответить
Дуже дякую! Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 783
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25.11.2020 14:01 Ответить
В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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25.11.2020 13:45 Ответить
Это все из-за провокационных надписей на стенах палат...
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 707
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25.11.2020 14:18 Ответить
 
 