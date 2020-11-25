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посольство (1045) США (23203) Шабунин (466) Кива (397) Оппозиционная платформа - За жизнь (441) Славицкая (6)

Вчерашний "шабаш" под посольством США посетила нардеп ОПЗЖ Славицкая - член группы ВР по преодолению конституционного кризиса, - Шабунин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Антонина Славицкая, которая является членом группы парламента по выходу из конституционного кризиса, посетила вчера митинг против "внешнего управления" под посольством США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее присутствие там подтверждается скрином с видео, который опубликовал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Например, справа на фото - депутат от ОПЗЖ Антонина Славицкая. Я бы не писал об этом трешняке, если бы Славицкая не была членом рабочей группы Разумкова повыходу из конституционного кризиса. Человек, который в интересах страны агрессора устроил вчерашнюю клоунаду, решает конституционный кризис в Украине", - пишет Шабунин.

Вчерашний шабаш под посольством США посетила нардеп ОПЗЖ Славицкая - член группы ВР по преодолению конституционного кризиса, - Шабунин 01

Читайте также: Рабочая группа ВР по преодолению конституционного кризиса засекретила предварительные договоренности, - "слуга народа" Совгиря

"Мне трудно представить более очевидные доказательства: полной несостоятельности украинских политиков и СБУ (во главе с Бакановым), неприемлемости "наработок" группы в Раде", - добавляет глава ЦПК.

Шабунин также напоминает, что Славицкая - соавтор конституционного кризиса, потому что является одним и подписантов  представлений в КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Вчерашний шабаш под посольством США посетила нардеп ОПЗЖ Славицкая - член группы ВР по преодолению конституционного кризиса, - Шабунин 02
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Топ комментарии
+34
У Кивы рожа всё шире и шире становится - видно, что борьба с внешним управлением окупается
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25.11.2020 12:01
+25
Даун-Дрочила Кива с бандой кацапских скотов, выполняют тупую заказуху Вовки-Окурка.
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25.11.2020 12:07
+25
кива приперся конролировать дикие вопли своих титушек или подрочить на публике?
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25.11.2020 12:10
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У Кивы рожа всё шире и шире становится - видно, что борьба с внешним управлением окупается
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25.11.2020 12:01 Ответить
кива приперся конролировать дикие вопли своих титушек или подрочить на публике?
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25.11.2020 12:10 Ответить
Если дрочить, то это к киве ! Он спец !
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25.11.2020 12:20 Ответить
надо было пороху пересажать этих тварей,а то все люлюкали, но время еще прийдет, паровоз под парами,что бы вести эту погань на кацапию
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25.11.2020 13:55 Ответить
думаю от имени Госдепа ЦРУ поступило Зеленскому большое спасибо! что шабашники враги США засветились САМИ!!! Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 390 перед камерами Посольства и не надо тратить гроши американского нариду для выявления ублюдков....
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25.11.2020 13:27 Ответить
"Я бы не писал об этом трешняке, если бы Славицкая не была членом рабочей группы Разумкова повыходу из конституционного кризиса.
Человек, который в интересах страны агрессора устроил вчерашнюю клоунаду, решает конституционный кризис в Украине", - пишет Шабунин."

Источник: https://censor.net/ru/p3233109

И эти зелено + рыговские члены ЗАСЕКРЕТИЛИ то, что они обсуждают, "нарабатывают" в своей рабочей группе. Об этом сообщалось вчера.
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25.11.2020 12:01 Ответить
Усіх документувати, коли буде наша влада - на депортацію
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25.11.2020 12:02 Ответить
"коли буде наша влада" - это кто?
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25.11.2020 13:22 Ответить
Даун-Дрочила Кива с бандой кацапских скотов, выполняют тупую заказуху Вовки-Окурка.
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25.11.2020 12:07 Ответить
Шабунин! Ты ...опу рвал на выборах, призывая голосовать за "перемену власти"! Не строй из себя стороннего наблюдателя, ты и тебе подобные привели ОПЗЖ к власти на "досрочных выбарах", которые ты и тебе подобные так хотел!
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25.11.2020 12:10 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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25.11.2020 12:20 Ответить
Не бреши, кацапська наволоч
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25.11.2020 12:39 Ответить
Ой, какой хвост то у тебя красивый вырос! Пружинишь?
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25.11.2020 12:58 Ответить
Сотник бреше.

Віталій Шабунін: "З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича".

https://lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
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25.11.2020 12:59 Ответить
Как там погода в Расчлененграде? Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2693
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25.11.2020 13:02 Ответить
Може це сам Шабунін?)
Віз зараз дуже завзято відкрещується від того, що "мочив" Порошенко.
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25.11.2020 13:04 Ответить
человек который все сделал для прихода зеленой плесени к власти критикует создавшееся положение Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6833
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25.11.2020 12:11 Ответить
Гыг! Ты что не понял. Карлсон хотел быть премьером, а Зеля его кинул, как и несколько миллионов других лохов Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9238. Вот он воздух гоняет и дерьмом швыряется
Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 114
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25.11.2020 15:03 Ответить
От нехер зараз ображену пику робити, треба було в лютому 2014р цих потвор ригоанальних або садити на 10-15р, або позбавляти громадянства України !
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25.11.2020 12:12 Ответить
это один из самых серьезных просчетов Порошенко. Вместо того чтобы жестко давить пятую колонну он затеял судебную реформу. Последствия мы видим
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25.11.2020 12:19 Ответить
Да, вместо этого он воскресил Медведчука из политического забытья и расчистил под него рынок сжиженного газа. Порохоботы, я понимаю, что вам платят, но, уже давно понятно, что Порошенко не на стороне украинского народа, как и все предыдущие президенты, кроме Ющенко (и то, местами). Да и нынешний уже показал себя во всей красе. Перед выборами обещают одно, а как только дорываются до корыта - что свиньи, не до народа им.
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25.11.2020 14:21 Ответить
Ты лучше расскажи каких ты мастей? И что хорошего сделали для Украины Янукович, Зеленский. А то как-то за Ющенко вспомнил, а про этих ни слова. А что до "СГ" Медведчука. Генеральная прокурорва Венидиктова навозбуждала кучу дел против Пети, а по сжиженному газу -0 .И у зебила язык в анусе. Почему? Объяснить можешь?
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25.11.2020 14:58 Ответить
Порошенко был однозначно лучшим президентом чем Зеля, но его ошибки сделали его токсичным, хватит на него молиться, в его партии, что нет новых, достойных лидеров ?
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25.11.2020 14:58 Ответить
"Странные" эти опожоповцы. Сами на поклон к ***** летают, про оккупированный рашкой Крым не вспоминают, на деньги путера телеканалы скупают, но Украина, по их-нему, оказывается под управлением США Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7593. Огромное спасибо американцам, что Украина под их "внешним управлением", а не колония вонючей Московии.
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25.11.2020 12:16 Ответить
Я за внешнее влияние, они против самогона ни, ни. Шабунину, конечно, не до самогону, ВИСКАРИК, дорогой. Но, как говорится, на без рыбье и рак рыба. ОПЗЖ в ........................, нам Джони подавай, но стара ..................,
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25.11.2020 12:16 Ответить
Партия опЗЕ!же - во всей красе Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1083
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25.11.2020 12:19 Ответить
Среди этих гнид явно нехватает жирика-дауна и сучки-поклонской.
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25.11.2020 12:19 Ответить
Самое уливительное, что пропутинская, украинофобская опзжо хорошо понимает, что они преступники, но антиукраинская власть относится к ним лояльно, и тем самым провоцирует их на провокации.
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25.11.2020 12:19 Ответить
Цирк. ОПЗАЖОПНІ кловуни.
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25.11.2020 12:21 Ответить
Есть человек-паук, есть человек-амфибия, а есть кива - человек-ананист. 🤪
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25.11.2020 12:24 Ответить
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ ПОЧЕМУ НАЦКОРПУС И ДРУГИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭТИМ УБЛЮДКАМ ?!
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25.11.2020 12:32 Ответить
Відповідь лежить на поверхні. Зазначені "організації" були створені кремлем для розсіювання електорату між справжніми патріотичними силами і вище зазначеними, як наприклад нацкорпус і Ко.
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25.11.2020 13:58 Ответить
Потому что организации бесплатно не существуют, то есть за противодействие позажопникам оплата не поступала
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25.11.2020 14:06 Ответить
Так они там тоже присутствуют. Завтра напялят свои курточки, флажок в руки и превратятся в патриотов. Им всё равно от кого деньги получать.
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25.11.2020 15:16 Ответить
Как можно было в рабочую группу по преодолению конституционного кризиса включать тех, чьи действия и привели к возникновению этого кризиса??? Люди же явно идут в группу для саботажа!
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25.11.2020 12:38 Ответить
зажоп, як зажоп. Правда, я щось не припоминаю щоб вони це робили за Трампа, а тепер вже можна.
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25.11.2020 12:55 Ответить
она бореться в ВР с последствиями своего заявления в КС,то есть сама с собой. она пришлапод посольство США а не РФ. гадаййте, на кого оно работает?
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25.11.2020 13:15 Ответить
Сторонники ОПЗЖ в упор не видят прямое внешнее управление Украиной из Кремля через пророссийских депутатов, но при этом не приводят примеров внешнего управления Украиной из Белого Дома. Хотелось бы узнать, в чём проявляется это управление, кроме имевшей когда-то место раздачи печенек. Не является ли плачевное состояние украинской экономики доказательством отсутствия как раз какого-либо американского экономического влияния на украинскую власть?
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25.11.2020 13:22 Ответить
Та коли ми це зовнішнє управління США побачимо, а то надоїли "дружні обьятія расії".
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25.11.2020 13:26 Ответить
Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2348
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25.11.2020 13:30 Ответить
Шабунін такаж мерзота як і опзж,і їх вибирали прокацапське населення.
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25.11.2020 13:29 Ответить
Тю! Я би взагалі розігнав всю прокуратуру і суди в Україні і запросив би на контрактній основі суддів і прокурорів з Америки і Канади! На десять років! Закрити всі кафедри права в Украіні і посилати вчитись га захід в різні країни, щоб не утворювали клани. Провести повну люстрацію прокуратури і судів! Всіх, хто має навіть далеке відношення до сімей-заборона займати посади! Ось це і є зовнішнє правління, яке може спасти Україну! А іпанутий зоофіл, котрий керує судами Україну скоро знищить разом із клоунами.
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25.11.2020 14:09 Ответить
Повторюся. Демонстративні витівки п'ятої колони в Україні, відбуваються, через злочинно імпотентну владу на Банковій, яка де факто, їй підігрує. Вони спрямовані на зростання недовіри до нашої країни з боку західних партнерів, і в першу чергу, США, а також зміну курсу нашої країни в бік москви.
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25.11.2020 14:12 Ответить
ЧТО БЫ БЫЛО С ТАКОЙ ЖИВОТИНКОЙ В 44- ГОДУ В ПАРИЖЕ. ПРАВИЛЬНО...
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25.11.2020 14:41 Ответить
Автомайдан с Шабуниным протестовали возле дома главы КСУ. Но они не выступали против аферы века - дерибана украинской земли.
Вывод - автомайдан с Шабуниным это шавки Коломойского. Они помогают КО+ЗЕ в попытках заменить сулей КСУ на "честных юристов" Коломойского. учетом того, что этот состав КСУ собирается определить дерибан земли неконституционным.
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26.11.2020 08:46 Ответить
цим кАзлам ************ подобається зовнішнє управління від ***** з **********, та вже не вийде у цієї медведчуківської мразоти повернути нашу країну до **************** мордору!
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26.11.2020 09:47 Ответить
 
 