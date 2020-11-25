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Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на очевидцев.
По информации издания, на одной стороне машины белой краской было написано "Остановите политику глобализации", а на другой - "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".
На месте происшествия находились десятки полицейских и пожарная машина.
Пока неизвестны подробности о водителе.
Топ комментарии
+5 Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.11.2020 12:27
+3 ALEX SUROVV
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показать весь комментарий25.11.2020 12:20
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Из москвы или Джохара(Грозного).
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
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