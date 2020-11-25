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Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж

Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на одной стороне машины белой краской было написано "Остановите политику глобализации", а на другой - "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".

Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине 01
Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине 02

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На месте происшествия находились десятки полицейских и пожарная машина.

Пока неизвестны подробности о водителе.
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Топ комментарии
+5
Какие гансы? Африканские дети-сироты Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 158
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 6992
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25.11.2020 12:27
+3
Террорист насмотрелся Раша-ТВ
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25.11.2020 12:28
+1
Ганси бунтують.
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25.11.2020 12:20
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Ганси бунтують.
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25.11.2020 12:20 Ответить
Какие гансы? Африканские дети-сироты Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 158
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 6992
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25.11.2020 12:27 Ответить
Кадыровского происхождения.
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25.11.2020 13:13 Ответить
прикол в том,что этот же автомобиль уже таранил те же ворота в 2014 году,только лозунги были другие.. Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 232
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/aus-wut-*****-corona-politik-auto-faehrt-in-tor-des-bundeskanzleramts-74125998.bild.html
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25.11.2020 12:22 Ответить
Водила не кричал - "Алла! Я в бар!" ?
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25.11.2020 12:23 Ответить
Антиглобалисты это обычно белая левая молодежь.
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25.11.2020 12:44 Ответить
Террорист насмотрелся Раша-ТВ
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25.11.2020 12:28 Ответить
Либо получил четкий приказ.
Из москвы или Джохара(Грозного).
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25.11.2020 13:14 Ответить
фігня то, секретарка припаркувалася.
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25.11.2020 12:51 Ответить
Штирлиц сидел в темном подвале берлинского притона "посольство рф" и закатав рукава ватника 2 пальцами херачил по Азбуке Морзе -
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
Вашей семье в Мухосранске правительство выделит охапку валежика и канистру стекломоя из стратегических запасов энергетическо сверхдержавы"
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 7685
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25.11.2020 14:53 Ответить
 
 