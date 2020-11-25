Автомобиль протаранил забор канцелярии Меркель в Берлине. ФОТОрепортаж

Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на одной стороне машины белой краской было написано "Остановите политику глобализации", а на другой - "Вы - проклятые убийцы детей и стариков".





Читайте также: Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику"

На месте происшествия находились десятки полицейских и пожарная машина.

Пока неизвестны подробности о водителе.