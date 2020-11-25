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56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили преступную деятельность мужчины и сообщили ему о подозрении в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез на Обуховщину, и в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия.

Кроме того, мужчина в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховского района.

Так, по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированных обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Меру пресечения для него изберет суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине задержан мужчина, предлагавший школьницам интимные отношения за деньги, - Нацполиция. ФОТО

56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 01
56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 02
56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
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25.11.2020 12:30
+19
тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
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25.11.2020 12:30
+18
Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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25.11.2020 12:42
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Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
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25.11.2020 12:30 Ответить
Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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25.11.2020 12:42 Ответить
Этому "новому бизнесу" не одна тысяча лет
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25.11.2020 12:43 Ответить
Цей бізнес був завжди.Знав одного дурня,влетів у 80-х на 10 тисяч рублів.
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25.11.2020 14:29 Ответить
Неясно, кто кого развращал.
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25.11.2020 13:18 Ответить
Они ему давали уроки сексуальноо воспитания.
Он в школе такого не проходил.
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25.11.2020 15:03 Ответить
тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
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25.11.2020 12:30 Ответить
так мусора ж не читатели (уголовного кодекса), мусора - песатели
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25.11.2020 12:35 Ответить
ну, за 15-летнюю все равно статья полагается. но пусть еще докажут что он знал, что ей меньше 16
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25.11.2020 12:36 Ответить
у нас в стране не они должны доказать вину , а тот кто сидит на табуретке - доказать что он невиновен , вот так то ) 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1771
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26.11.2020 10:25 Ответить
Бессмертная фраза героя Николсона в "Полет над гнездом кукушки"- "Выглядела она на сорок, говорила, что ей 25. Откуда я мог знать, что ей 16?"
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25.11.2020 13:59 Ответить
пора уже возраст согласия снизить до 15 лет и не вешать уголовку людям, времена и нравы уже совсем другие!
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25.11.2020 12:31 Ответить
В арабских странах кажись вообще 8 лет 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1487
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25.11.2020 12:33 Ответить
тут еще надо разграничивать согласие и наступление половой зрелости
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25.11.2020 12:35 Ответить
Так раньше это было четко прописано в УК - "с лицом,не достигшем половой зрелости"
У некоторых она и в 12 лет наступает
Приходилось создавать медицинские комиссии
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25.11.2020 12:38 Ответить
там разница была. при недостижении половой зрелости было по 155-й ук. а по 156-ой достаточно развратных действии в отношении особы возраста меньше 16 лет, что прямо прописано.
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25.11.2020 12:49 Ответить
в половине стран европы вообще 14 лет
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25.11.2020 12:34 Ответить
... и в Ватикане 12 лет (для старых шалунов-пердунов кардиналов!) 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8052
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25.11.2020 12:36 Ответить
В Ватикане признают божественную заповедь, запрещающую сексуальные отношения вне брака, реальный возраст согласия на сексуальные отношения, таким образом, должен равняться минимальному возрасту, при котором человек может дать согласие выйти замуж. Канонический закон устанавливает, что минимальный возраст, при котором можно вступить в законный брак составляет 16 лет для мужчин и 14 лет для женщин, и эти возраста можно считать истинным «возрастом согласия» в соответствии с законом Ватикана в законных сексуальных отношениях между двумя (замужними) людьми. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1471
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25.11.2020 14:47 Ответить
Возраст согласия в Германии составляет 14 лет, если человек в возрасте старше 21 года не использовал отсутствие у 14-15-тилетнего лица возможностей для сексуального самоопределения???, в этом случае привлечение физического лица, достигшего возраста 21 года требует подачи отдельной жалобы от младшим. Само состояние лица старше 21 года в сексуальных отношениях с несовершеннолетними в этом возрасте не признается преступлением.
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25.11.2020 14:50 Ответить
Япония имеет В.С.13 лет и один из самых низких в мире уровней сексуальных преступлений, также полицейские , судьи, адвокаты имеют шиш с маком в смысле заработка на этой теме, печально, учитываю что в Японии все дорого, земля, жилье, услуги.Ума не приложу, какой смысл идти в Японии в силовики?
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25.11.2020 13:29 Ответить
Ха, поймали еще одного адепта секты педофила шария.
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25.11.2020 12:33 Ответить
"развращение" 17-летней - это в каком месте тут педофилия?
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25.11.2020 12:51 Ответить
наверное называл её внучкой
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25.11.2020 13:14 Ответить
"в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки Источник: https://censor.net/ru/p3233118" - так ось він, секрет вічної молодості - декілька років пройшло, а їй все 17 )))
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25.11.2020 12:34 Ответить
Как говорит один мой знакомый предподаватель ВУЗа: жены - стареют
Студентки второго курса - никогда! 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1957
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25.11.2020 12:39 Ответить
Пусть женится на второкурснице, от проблема, с ничего !
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25.11.2020 13:30 Ответить
100%. Но, наверное, не так, как хотелось...
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25.11.2020 13:15 Ответить
Некоторые в 13 уже рожают
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25.11.2020 14:00 Ответить
Дивно - як це без нього зедепутати обходяться у ВР... 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8959
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25.11.2020 12:36 Ответить
На наступні вибори обов'язково піде "слугою" )
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25.11.2020 12:37 Ответить
девушки , а не девочки занимались с мужчиной оральным сексом - в чем тут криминал и новость , что аж на цензоре вывалили

через 2 дня девушки получив вознаграждение отзовут свои показания и скажут , что просто пошутили - в их возрасте за это ничего не будет
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25.11.2020 12:38 Ответить
Когда снимаешь шмар , будь бдителен ,требуй пачпорт ! Вообще чисто мусарской разводняк , видно не захотел откупиться , вот для отчетности его и приняли !
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25.11.2020 12:49 Ответить
Ось для чого менти лякали півроку "пІдофілами" страшними. Суворіше покарання - більше грошей будуть брати з таких бедолаг, під яких підклали юних шалав.
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25.11.2020 12:49 Ответить
"Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками"
так то він в середині своєї співмешканки здійснював розбещені дії з неповнолітніми?
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25.11.2020 12:50 Ответить
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8271

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 535
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25.11.2020 16:41 Ответить
Тема "анал-табу" не раскрыта. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4374
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25.11.2020 12:51 Ответить
обошлись вербально... 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1840
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25.11.2020 21:00 Ответить
Мабуть Шария зловили.
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25.11.2020 12:51 Ответить
До 2018г было более рационально: "С лицом не достигшем половой зрелости".
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25.11.2020 12:53 Ответить
А я бы подал встречный иск - за развращение мужика малолетней шлюхой.
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25.11.2020 12:59 Ответить
...развращал несовершеннолетних девушек...
Это как? Пипиську показывал? Так это их личное дело, не хочет - не смотрит. Изнасиловал - так это реальнаястатья. А если по согласию - так это их личное дело.
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25.11.2020 13:03 Ответить
Тема дійсно не розкрита. Чи він брав їх своїм шармом, чи за подарунки, чи може за гроші, чи може гіпнотизував?
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25.11.2020 13:03 Ответить
Он их шантажировал деньгами. Говорил что не заплатит если она не посмотрит как он свою о пипиську дергает. Как в анекдоте 14-ти летняя школьница прибегает к подругам и рассказывает что за школой дядя показал ей член. Девки такие с интересом спрашивают, а что ето такое? Она: - Такой как х**** только в три раза меньше и висит
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25.11.2020 13:40 Ответить
Так в мужика і банківські картки конфіскували.
Бо, гляди, ше в СІЗО почне склонять к разврату мєнтів. Фінансово стімуліруя їх ерогєнні зони. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5886
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25.11.2020 16:47 Ответить
сильные вещдоки- таблетки от сердца, виагра и презерватив
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25.11.2020 13:11 Ответить
Развращал за вознаграждение?
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25.11.2020 13:16 Ответить
Вознаграждал за развращение
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25.11.2020 13:20 Ответить
мусора развлекаются как могут, ещ' и деньги капают ...
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25.11.2020 13:23 Ответить
Он не насиловал 15-17 летних , он вылизывал после 15-17 летних парней . Знавал я такого "насильничка" ходил и просил у малолеток полизать , он даже с них силком ничего не снимал , одна похвасталась подруге , та маме , мама ментам , не знаю чем закончилось , но тот черт сейчас на свободе у старух лижет .
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25.11.2020 13:32 Ответить
ваши фантазии не интересны никому...
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25.11.2020 14:13 Ответить
Я вас умоляю !!!!
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25.11.2020 14:25 Ответить
это шутка
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25.11.2020 14:26 Ответить
мне тоже 56 , но я все больше на ОГОРОДЕ куражусь , там больше ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ !!! нет там понимаете той СЛИЗИ вытекающий с промежностей и вони !!! уже не ЦАРСКОЕ это дело ковыряться в .....де !!!
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25.11.2020 14:38 Ответить
.....и чё я там не видел ешо с ТАБЛЕТКОЙ той ???
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25.11.2020 14:53 Ответить
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8422
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25.11.2020 14:56 Ответить
я еще в МОЛОДОСТИ подозревал , а сегодня УБЕДИЛСЯ , что женщина и только ЖЕНЩИНА провоцирует , чтоб у самца встал (природа ) , цветок чем ЯРЧЕ и ПЕСТРЕЕ на него больше пчел сядет !!! посмотрите на муз. канал М -1 там уже поют в БЕЛЬЕ , еще немного и бабы на весь экран начнут МАТКУ выворачивать и МИКРОФОН запихивать !!!
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25.11.2020 14:44 Ответить
Вы вообще понимаете что пишете , этот чудак полный Козел , у него дома гражданская жена , а он на ее машине малолеток снимает 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3973 Общество морально деградировало 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9836
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25.11.2020 17:17 Ответить
Так, може вони на нього самі вішались. )))

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9593
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25.11.2020 17:29 Ответить
Комсомолка питаєцца соблазніть с целью разврата тов. Сталина. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 258

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 622
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25.11.2020 17:24 Ответить
"Развращал неустановленных молодых девушек"... Это как?
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25.11.2020 18:33 Ответить
Какой-то фоторепортаж говняненький. Без подробностей.
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25.11.2020 23:59 Ответить
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4264
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26.11.2020 10:20 Ответить
 
 