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Мариуполь (5563) наркотики (2108) Донецкая область (7147) ГБР (2551)

Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Донецкой области будут судить организованную преступную группировку, в состав которой входили командир взвода, инспектор и двое полицейских роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Донецкой области. Их задержали 9 июля 2020 в Мариуполе во время получения неправомерной выгоды от наркозависимых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что 26-летний полицейский стал инициатором создания организованной группы с целью получения неправомерной выгоды от наркозависимых лиц. Правоохранители неоднократно незаконно проникали в объекты частной собственности лиц, применяли к ним насилие и слезоточивый газ, изымали найденные там наркотики.

За непривлечение таких лиц к уголовной ответственности правоохранители требовали и получали от них денежные средства, а присвоенные таким образом наркотики и психотропы сбывали местным жителям.

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Следствием задокументировано несколько фактов присвоения правоохранителями амфетамина в особо крупном размере, а также незаконного хранения и сбыта боеприпасов (боевых патронов калибра 9 мм).

Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 01
Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 02
Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 03
Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 04
Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 05
Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы 06
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Банда полицейских
Чёрные риэлторы
Пьяный полицейский
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(рэпчик)
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25.11.2020 12:48 Ответить
бабушка казала за 47 рик -кацапы понайихалы тюльку жрать забулы як голодом морылы в 33
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25.11.2020 12:57 Ответить
Молодые борзые ублюдки! Надеюсь, там суды не совсем продажные и приговор не будет "условным сроком". Вернулись времена, когда ментовка снова стала тем местом, куда устраивались за бабки и точно знали, за какое время их "отобьют" и начнут "скирдовать" на себя. Ужас!!!
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25.11.2020 13:12 Ответить
Зарплата мала
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25.11.2020 13:20 Ответить
так приємно бачити мусорів, які смирненько лежать обличчям мордою на землі
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25.11.2020 13:23 Ответить
в китае на это быдло = ..по 9 граммов на штуку... а тут через 2-3года восстановление на прибыльные места... тоска....(((
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25.11.2020 21:24 Ответить
Честь человека в погонах ? - Какая честь у гавна ? ХАХАХА смешной анекдот ! Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи - Цензор.НЕТ 7992
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26.11.2020 10:01 Ответить
ничего необычного. продолжили заниматься тем чем занимались на работе в мусарне...
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26.11.2020 21:34 Ответить
Фанернина на них нет!
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26.11.2020 22:08 Ответить
 
 