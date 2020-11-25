Суд в Мариуполе вынесет приговор банде экс-полицейских: вымогали деньги от наркозависимых, сбывали психотропы. ФОТОрепортаж

В Донецкой области будут судить организованную преступную группировку, в состав которой входили командир взвода, инспектор и двое полицейских роты тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Донецкой области. Их задержали 9 июля 2020 в Мариуполе во время получения неправомерной выгоды от наркозависимых лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что 26-летний полицейский стал инициатором создания организованной группы с целью получения неправомерной выгоды от наркозависимых лиц. Правоохранители неоднократно незаконно проникали в объекты частной собственности лиц, применяли к ним насилие и слезоточивый газ, изымали найденные там наркотики.

За непривлечение таких лиц к уголовной ответственности правоохранители требовали и получали от них денежные средства, а присвоенные таким образом наркотики и психотропы сбывали местным жителям.

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Следствием задокументировано несколько фактов присвоения правоохранителями амфетамина в особо крупном размере, а также незаконного хранения и сбыта боеприпасов (боевых патронов калибра 9 мм).











