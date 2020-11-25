Схрон с четырьмя гранатометами нашли в Донецкой области, - Госпогранслужба. ФОТО

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда обнаружили на заброшенной базе отдыха схрон с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыре гранатомета РПГ-22 и выстрел к нему, 3 гранаты Ф-1, пистолет с уничтоженной маркировкой и 382 патрона различных калибров были скрыты в заброшенных зданиях на одной из баз отдыха в районе населенного пункта Юровка, что в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Оружие изъяли. В Нацполицию сообщили об обнаружении признаков преступления по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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В Госпогранслужбе напомнили, что всего с начала 2020 года в Донецкой и Луганской областях обнаружили 11 тайников с оружием и боеприпасами.

Их них изъяли 2 единицы огнестрельного оружия, 13 273 патрона, 60 ручных осколочных и реактивных противотанковых гранат, 55 взрывных устройств и более 17 кг взрывчатых веществ.

К ответственности за незаконное обращение с оружием в текущем году удалось привлечь 2 человек, продолжается расследование 17 уголовных производств.

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