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На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили контрабанду партии сигарет на участке отдела "Селятин".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера поздно вечером один из нарядов обнаружил в приграничье место скопления табачных изделий. Рядом находился один человек, который пытался убежать от пограничного наряда. Предупредительные выстрелы убедили беглеца остановиться. Им оказался 17-летний житель райцентра Путила", - сказано в сообщении.

В тайнике контрабандистов пограничники обнаружили 20 ящиков, в которых находились 9950 пачек сигарет "Марбл".

На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 01

Правонарушитель и сигареты были доставлены в пограничное подразделение. На подростка составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП. Дело передано в суд.

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Изъятые сигареты будут переданы сотрудникам Государственной фискальной службе в установленном порядке.

На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 02
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 03
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 04
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 05
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 06
На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы
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Топ комментарии
+6
пацан на універ гроші видно збирав)))
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25.11.2020 12:57
+3
дубинеску алесандру - мама любит дачию
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25.11.2020 13:28
+1
та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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25.11.2020 13:08
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пацан на універ гроші видно збирав)))
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25.11.2020 12:57 Ответить
а останься он пастушком и подорвался бы на вражеской мине
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25.11.2020 13:26 Ответить
вести оседльій образ жизни
в крови мешает "айнене" (с)
Знову ромале вирішили підзаробити трохи грошей?
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25.11.2020 12:58 Ответить
Луйку Зобар.. На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7061
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25.11.2020 12:59 Ответить
New Ося Бендер На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8173
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25.11.2020 13:01 Ответить
смотрите блокбастер "Переносчик 5.0"..
в главной роли: Дмитриу Сыгареску.. роль второго плана: Джейсон Стетхом..
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25.11.2020 13:04 Ответить
дубинеску алесандру - мама любит дачию
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25.11.2020 13:28 Ответить
Не дали пацану підзаробити.
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25.11.2020 13:05 Ответить
Й не кажіть. Жалко їм що отруту з України вивозять...
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25.11.2020 13:41 Ответить
та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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25.11.2020 13:08 Ответить
Перспективный мальчик.
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25.11.2020 13:09 Ответить
Удучий депутат а той президент.
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25.11.2020 13:39 Ответить
только массовый отстрел может приостановить массовую контрабанду. Там уже поколение выросло на контрабанде. Больше ничего делать не умеют. И дворцы между прочим стоят. На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1271
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25.11.2020 13:27 Ответить
Тай хай везуть ту отруту з України.
Відстрілювати треба вату аля любімсрашку.
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25.11.2020 13:40 Ответить
Не дають людям підзаробити... вони б бл#дь краще так спритно ловили тих хто везе лайно В Україну.
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25.11.2020 13:38 Ответить
Ну так это победа! Из десятков (если не сотен) ежедневных пересечений, одного поймали. Медальки наряду.
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25.11.2020 13:51 Ответить
дивлячись на фото з цигарками, то є підозри що він був не один, просто у нього не було в карманах бурштину для відкупу прикордонників)))
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25.11.2020 17:07 Ответить
обычно ни у кого нет, потому что янтарь добывают не на границе
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14.04.2021 00:07 Ответить
несовершеннолетний никуда не попал= нах с пляжа с таким протоколом..- неподсуден!!!)))
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25.11.2020 21:36 Ответить
такое фуфло тока румыны и могут курить ****!
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26.11.2020 08:38 Ответить
 
 