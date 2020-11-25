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женщины (813) избиение (9710) насилие (364)

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Правозащитница и журналистка Ирина Матвиенко рассказала о домашнем насилии и опубликовала фото после избиения.

Об этом Ирина рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти фото сделаны 24 февраля 2020. На них я после избиения моим мужем Алексеем Бардадымом. Он бил меня кулаками в голову, чтобы не оставлять следов. Один удар попал в ухо", - написала женщина.

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 01Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 02Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 03

По словам Ирины, муж уже год продолжает совершать над ней и детьми "психологическое и финансовое насилие".

"Милиция молчит, друзья молчат, работодатели Алексея Бардадыма молчат. Просто хочу Вам сказать, пока молчите, где-то умирает еще одна женщина от насилия", - добавила журналистка.

Также на Цензор.НЕТ: Почти треть украинцев уверены, что женщина сама провоцирует насилие, - руководитель отдела ООН Стришенец

В комментариях она опубликовала фото документа, подтверждающего, что в полицию подано заявление об избиении, и вывод медицинской экспертизы.

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 04Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 05

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 06

Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов 07

Ирина Матвиенко и Алексей Бардадым до эпизода домашнего насилия

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Ну то хай розлучається. Навіщо нам їхні брудні труси?
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25.11.2020 15:17
+12
тільки відверте слабкодухе гівно може підняти руку на слабшого (жінку,дитину) якщо хочеш показати який ти крутий обери собі гідного суперника.
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25.11.2020 15:27
+10
Зрозумів. Журналістка з 1+1 Коломойського- Медведчука.
Не співчуваю.
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25.11.2020 15:19
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Ну то хай розлучається. Навіщо нам їхні брудні труси?
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25.11.2020 15:17 Ответить
Зрозумів. Журналістка з 1+1 Коломойського- Медведчука.
Не співчуваю.
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25.11.2020 15:19 Ответить
Б'є обережно значить любить! Якби не любив то давно би вбив.
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25.11.2020 15:35 Ответить
А что не разводится? Нечего будет в фейсбуке постить?
И да, в разборки чужой семьи вмешайся, так они помирятся, а "миротворца" потом вдвоём и отмудохают.
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25.11.2020 15:18 Ответить
дьявол кроется в деталях - обрати внимание на фразу "финансовое насилие". Она не хочет работать, хочет сидеть в пейсбуке а чтобы муж ее содержал и платил все ее хотелки - фитнесы, моря, салоны. Отсюда и конфликт.
Еще и мужа шантажирует - его работодателю жалуется.
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25.11.2020 16:06 Ответить
А когда он ее бьет, она идет и работает? Не нравится жена - пусть разводится. Раз битье не помогает. Не устраивает муж - тоже самое. Оба хороши. Есть жертвы насилия, которые морально сломаны, и которым надо помогать. Но она явно не из них.
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25.11.2020 19:37 Ответить
Когда выходила замуж за горачего парня не думала ,что у них это норма ?
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25.11.2020 15:19 Ответить
Тебе, чебуреку, виднее Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 1732
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25.11.2020 15:37 Ответить
Чем он горячее остальных? Оператор, снимающий сериалы.

У новорічну ніч СТБ покаже мюзикл власного виробництва.
28 листопадаа 2016

"Оператори - Діма Плюта, Андрій Урбанський, Сергій Ревуцький, Олексій Бардадим і ін."

https://slm.ua/news/u-novorichnu-nich-stb-pokazhe-myuzykl-vlasnogo-vyrobnytstva/
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25.11.2020 15:26 Ответить
А о каком финансовом насилии Ирина говорит?
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25.11.2020 15:21 Ответить
він не оправдав її надій і сподівань...і взагалі виявивсь не тим, ким здавався з самого початку
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25.11.2020 15:58 Ответить
Якщо проблему можна вирішити розводом, то для чого залучати в свою сім'ю порадників з усієї України?
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25.11.2020 15:27 Ответить
почитай ее пассаж про "финансовое насилие" и подумай, все встанет на свои места.
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25.11.2020 16:07 Ответить
Бил кулаками в голову чтоб не оставлять следов?
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25.11.2020 15:27 Ответить
тільки відверте слабкодухе гівно може підняти руку на слабшого (жінку,дитину) якщо хочеш показати який ти крутий обери собі гідного суперника.
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25.11.2020 15:27 Ответить
Ага, жена рога наставила, пойди на наряд ментов напади. Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов - Цензор.НЕТ 322 Л-Логика!
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25.11.2020 15:31 Ответить
я знав одного телепня схожого на тебе,соломойша, якому жінка зрадила з його "другом" (по бутилці) так він влаштував їй сварку і трохи "побив" але пальцем не доторкнувся до "друга" потім дружина з дитиною телепня перейшла жити до нього потім він ії вигнав та сів до в'язниці потім вийшов там у нього тих "дружин"..... телепень теж найшов собі іншу,але без бою здав дружину та власну дитину. Підсумую; якщо так сталося є кілька варіантів 1.Кинути 2.довести що ти чоловік та влаштувати "другу" великі проблеми 3.Пробачити всім . В будь-якому разі перетворювати життя іншої людини на пекло не варто.
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25.11.2020 15:54 Ответить
Это их дело, не лезь куда тебя не просят, кацап.
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25.11.2020 16:01 Ответить
не пиши дурниць.кацап Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 6832
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25.11.2020 16:10 Ответить
мусліми вони такі. Якщо жінка не підкорюється, це привід ставити її на місце. Та ще й татари, в них взагалі дурна кров, трохи що, одразу агресія.
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25.11.2020 15:35 Ответить
тому вірмени спалюють хати і покидають карабах...може ще й мінують
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25.11.2020 16:00 Ответить
Бардадым не может по другому. На то и бардадым. Дал же бог фамилию (с)
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25.11.2020 15:38 Ответить
Тюркське походження
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25.11.2020 16:01 Ответить
До психлікарні дурненьку. Негайно Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 8053
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25.11.2020 15:41 Ответить
Якби любила, то б не ганьбила. Ні його, ні дітей своїх. А може, то й не її вухо, чому лиця не видно у дурепи? Тільки прізвище ганьбить.
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25.11.2020 17:27 Ответить
Обоє ще ті падлюки…
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25.11.2020 15:45 Ответить
ви їх знаєш...
очевидно не зійшлись гороскопами
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25.11.2020 15:53 Ответить
Коли тебе бьють є два шляхи: давати здачі або тікати. Що змусило її рік терпіти? "фінансове насилля"? Я, правда, не розумію як можна дозволяти знущатись над собою.
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25.11.2020 15:47 Ответить
Щоб "знущатися", навіть сексшопи працюють, тепер це модно.
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25.11.2020 17:32 Ответить
Люби, як душу, а бий, як грушу. Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 5347

Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 3546
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25.11.2020 17:49 Ответить
отаке...отак вот ! от туда его!
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26.11.2020 22:08 Ответить
Бабеца відмутузила конкретно опецькуватого невдаху. )))
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26.11.2020 22:12 Ответить
Як кажуть кацапи: Бйот значіт любит... А якщо серйозно то якого дідька вона з ним живе? Бити жінку кулаками це останнє... Деяким жінкам дати ляпаса, щоб привести до тями коли входить в кураж іноді не завадить. А кулаками це взагалі коньок маргіналів.
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25.11.2020 15:50 Ответить
дьявол кроется в деталях - обратите внимание на фразу "финансовое насилие". Она не хочет работать, хочет сидеть в пейсбуке а чтобы муж ее содержал и платил все ее хотелки - фитнесы, моря, салоны. Отсюда и конфликт.
Еще и мужа шантажирует - его работодателю жалуется.
В общем, я бы заслушал что скажет муж и свидетели с его стороны.
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25.11.2020 16:09 Ответить
Колега моєї мами відчитувалася перед чоловіком за 2 копійки, хоча заробляла на рівні з чоловіком.
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25.11.2020 19:59 Ответить
Любое насилие НЕПРИЕМЛЕМО! Включая домашнее насилие... За такое должна быть криминальная ответственность и/или материальная компенсация (включая оплату лечения)...
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25.11.2020 16:12 Ответить
Здається що це звичайна сімейка мазохистів.
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25.11.2020 16:25 Ответить
Який їхав таку й здибав - він гівнюк і вона його варта - нормальна жінка вже давно б розлучилась.
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25.11.2020 16:32 Ответить
Год почти прошел, чем закончиолось то? Или только в день борьбы с насилием можно бороться с насилием))
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25.11.2020 16:44 Ответить
З цієї статті можна зробити єдиний висновок - щоб не залишати слідів треба бити по голові...
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25.11.2020 17:09 Ответить
На нормальной голове следы остаются
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25.11.2020 17:20 Ответить
Бачили очi що купували з ким одружувалися ...
Или она думала, что это он только с чужими такой?
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25.11.2020 17:16 Ответить
Мовчала поки давав гроші, а не дав -- зразу "психологическое и финансовое насилие". Психология проститутки.
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25.11.2020 17:39 Ответить
Звинувачення постраждалої базується на свому досвіді?
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25.11.2020 20:02 Ответить
Бардарим бив її на всі гроші
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25.11.2020 17:49 Ответить
Бардадыр Аким дарда аксакал емеля айшалля кирда меше ин шайля кимиля ай суус ке теже меше ауя кимейля аййяйяай Журналістка і правозахисниця Матвієнко: чоловік Бардадим бив мене кулаками по голові, щоб не залишати слідів - Цензор.НЕТ 756
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26.11.2020 22:06 Ответить
Ухи! Ухи!
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26.11.2020 22:09 Ответить
 
 