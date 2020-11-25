Журналистка и правозащитница Матвиенко: муж Бардадым бил меня кулаками по голове, чтобы не оставлять следов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Правозащитница и журналистка Ирина Матвиенко рассказала о домашнем насилии и опубликовала фото после избиения.
Об этом Ирина рассказала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Эти фото сделаны 24 февраля 2020. На них я после избиения моим мужем Алексеем Бардадымом. Он бил меня кулаками в голову, чтобы не оставлять следов. Один удар попал в ухо", - написала женщина.
По словам Ирины, муж уже год продолжает совершать над ней и детьми "психологическое и финансовое насилие".
"Милиция молчит, друзья молчат, работодатели Алексея Бардадыма молчат. Просто хочу Вам сказать, пока молчите, где-то умирает еще одна женщина от насилия", - добавила журналистка.
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В комментариях она опубликовала фото документа, подтверждающего, что в полицию подано заявление об избиении, и вывод медицинской экспертизы.
Ирина Матвиенко и Алексей Бардадым до эпизода домашнего насилия
Пожалуйста, подождите...
Не співчуваю.
И да, в разборки чужой семьи вмешайся, так они помирятся, а "миротворца" потом вдвоём и отмудохают.
Еще и мужа шантажирует - его работодателю жалуется.
У новорічну ніч СТБ покаже мюзикл власного виробництва.
28 листопадаа 2016
"Оператори - Діма Плюта, Андрій Урбанський, Сергій Ревуцький, Олексій Бардадим і ін."
https://slm.ua/news/u-novorichnu-nich-stb-pokazhe-myuzykl-vlasnogo-vyrobnytstva/
очевидно не зійшлись гороскопами
Еще и мужа шантажирует - его работодателю жалуется.
В общем, я бы заслушал что скажет муж и свидетели с его стороны.
що купувализ ким одружувалися ...
Или она думала, что это он только с чужими такой?