Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений сферы обороны нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.
В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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може з'ясуватися, що цей командир просто припинив якусь контрабанду, наприклад, його за це і пов'язали
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.
Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?
Или Семочко к примеру ?
Потом ещё удивляются быстрому реваншу
Раз его "просил о помощи бывший сотрудник МВД", значит, он тоже предатель, потому, что "из Крыма"?!
Предателей и не "из Крыма" хватает, Ермак, например.
В жтот период Крымом управлял друг Янека Джарты.
Вас не удивляет назначение из команды Янека руководителем нацгвардии ? А меня удивляет
А ПОЧЕМУ не с западной Украины все руководители ? Или фсб все же рулит кадрами ?
Надо провести очистку власти от агентов кгб
Бо поміняють на таксиста з Донецька, якого заарештували іудо-обдроченци, за те, що не хотів виручкою ділиться.
После второго расстрела обязательно накормят и наградят
медведчук в открытую ходит и летает к врагам, что он там рассказывает.
его же инструктируют там постоянно.
P.S.и помните что политех никому ума не дал равно как и мой универ они дают только образование.