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СБУ (18697) государственная измена (950) Национальная гвардия (1848) военная контрразведка (30)

Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений сферы обороны нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения неотложных следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 01
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 02
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 03
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 04
Командир подразделения Нацгвардии передавал стратегическую информацию спецслужбам РФ, - военная контрразведка СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
И не удивительно
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.

Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?

Или Семочко к примеру ?

Потом ещё удивляются быстрому реваншу
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25.11.2020 15:54
+20
Кругом предательство да измена. И некому чистить эти конюшни,набитые ватным гавном. Клерка для галочки поймают,а кацапские прихвостни дружно смеются на мертвечуковских каналах.
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25.11.2020 16:01
+15
Розмтріляти нах щура !
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25.11.2020 15:48
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Жукова на него нету
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25.11.2020 15:47 Ответить
Там і командуючий НГУ Алеров був агентом ФСБ, тому нічого дивного немає! І Аваков агент путіна.
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25.11.2020 15:54 Ответить
стикаючись з нашими правоохоронними органами не можна бути ні в чому впевненними на 100 відсотків!
може з'ясуватися, що цей командир просто припинив якусь контрабанду, наприклад, його за це і пов'язали
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25.11.2020 15:57 Ответить
або не погодився підписати співпрацю з ФСБ
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26.11.2020 06:20 Ответить
А зеленский и Ермак , чей ? А этого гниду - расстрелять , по закону военного времени
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25.11.2020 16:02 Ответить
Янелох з дєрмаком на постійній основі працюють проти інтересів держави і все сходить з рук. Після Вагнергейту очевидно що сбу філія фсб
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25.11.2020 19:53 Ответить
.....*******...
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25.11.2020 16:02 Ответить
Розмтріляти нах щура !
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25.11.2020 15:48 Ответить
не будет ему расстрела, отпустят в мордор со временем
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26.11.2020 12:06 Ответить
Та знаю... але помріяти ж можно )
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26.11.2020 12:11 Ответить
И не удивительно
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.

Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?

Или Семочко к примеру ?

Потом ещё удивляются быстрому реваншу
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25.11.2020 15:54 Ответить
Странная у вас логика.
Раз его "просил о помощи бывший сотрудник МВД", значит, он тоже предатель, потому, что "из Крыма"?!
Предателей и не "из Крыма" хватает, Ермак, например.
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25.11.2020 16:43 Ответить
С 2010 - 2014 руководитель в Крыму

В жтот период Крымом управлял друг Янека Джарты.

Вас не удивляет назначение из команды Янека руководителем нацгвардии ? А меня удивляет
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25.11.2020 16:45 Ответить
И назначение Семочко удивляет
А ПОЧЕМУ не с западной Украины все руководители ? Или фсб все же рулит кадрами ?
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25.11.2020 16:47 Ответить
А мене вже нічого не дивує, після того, як поміняли всіх командирів у ЗСУ.
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25.11.2020 18:24 Ответить
то й що, що поміняли?
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25.11.2020 19:55 Ответить
Если страной управляет сын КГБэшника Ермак с русскими родственниками, а сепар Демченко возглавляет комитет Рады по разведке, также то уже ничего более удивительного и быть не может
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25.11.2020 17:23 Ответить
Это точно

Надо провести очистку власти от агентов кгб
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25.11.2020 17:25 Ответить
Если даже на таком уровне полно шпионов и предателей, то что говорить за верхи?
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25.11.2020 16:00 Ответить
уровень этого чмура- ком.отделения... в китае такому быдлу - сразу 9гр. .. а тут 5-ку, - и на обмен..(((
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25.11.2020 22:29 Ответить
тю, в депутатском корпусе их вон сколько, и ничего - живут и радуются
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26.11.2020 12:08 Ответить
Кругом предательство да измена. И некому чистить эти конюшни,набитые ватным гавном. Клерка для галочки поймают,а кацапские прихвостни дружно смеются на мертвечуковских каналах.
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25.11.2020 16:01 Ответить
Та хрін що ти зробиш з тими зрадниками. Читав про те як ловили шпигунів в США ?! Раша витратила на це і продовжує витрачати величезні ресурси. А тепер уяви Україну. Де з дитинства не прищеплюють нічого. Ні честі, ні патріотизму. Хоча якщо чесно, це досить важко робити в бідній країні(хоча мабуть того і бідна). Ось навіть ви на 6-му році війни як більшість не вбачаєш нічого поганого в тому щоб писати та/або говорити на російський мові. А між іншим спец. служби московії витрачають на це значні кошти в Україні. Щоб ви забували усе українське. Щоб був "один народ". І у них виходить. А тепер уявіть що людині якій насрати на цю державу пропонують гроші за злив інформації...
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26.11.2020 10:03 Ответить
Розстріл, по закону військового часу!
Бо поміняють на таксиста з Донецька, якого заарештували іудо-обдроченци, за те, що не хотів виручкою ділиться.
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25.11.2020 16:07 Ответить
його розстріляють....????
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25.11.2020 16:12 Ответить
Два раза. До обеда и после. Причем до обеда на голодный желудок
После второго расстрела обязательно накормят и наградят
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26.11.2020 01:06 Ответить
Нацгвардія це мєнти, а не військові, думаю це щось да пояснює
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25.11.2020 16:19 Ответить
В Кримнаш в 2014 році 90% СБУшників перейшло на сторону ворога. Це про щось вам говорить? Щось не чув про розпуск таких спецслужб чи грандіозну чистку
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25.11.2020 19:55 Ответить
Просто в такі органи набирають місцевих... Повинна бути постійна ротація. Що ментів, що спец. призначенців. Як роблять в розвинутих країнах...
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26.11.2020 10:08 Ответить
А військових скільки перейшло на сторону кацапів порівняно з ментами?
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26.11.2020 13:34 Ответить
такі полномочія мають тільки Ермак з Зеленським. А то хотів задешево Родіну продать, ******!
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25.11.2020 16:23 Ответить
Рыба по прежнему гниёт с головы.....
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25.11.2020 16:23 Ответить
Треба смертна кара ,без права апеляції. Бо суд який працює на фсб відпусте, мусора вони завжди були зрадниками,в 2014 99%, а зараз трохи принишкли....
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25.11.2020 16:33 Ответить
А що, найвищим справу "вагнерівців" зливати можна, а йому ні? Він же бере з вас приклад.
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25.11.2020 16:45 Ответить
Во время войны расстрел или повешение. Жаль только не в Украине.
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25.11.2020 16:48 Ответить
Покажите рожу этого упыря.
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25.11.2020 16:53 Ответить
Таких ещё много.
медведчук в открытую ходит и летает к врагам, что он там рассказывает.
его же инструктируют там постоянно.
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25.11.2020 17:14 Ответить
..кстати- как "нардеп" и глава фракции, эта мразь имеет полный доступ к секретной информации, включая ов (кто понимает...)(((
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25.11.2020 22:32 Ответить
Вот чем должна заниматься СБУ, а не штурмовать бордели и прочей бытовухой.
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25.11.2020 17:17 Ответить
Коли Баканов цілується взасос із Мертвечуком, який не вилазить із мацкви, а його жінка громадянка РФ до сих під є сумніви, що він чимсь займається крім рейдерства на користь банди зелених
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25.11.2020 19:52 Ответить
и протрубил ватный гитлер и имя ему третий сатана по кличке ватник)
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25.11.2020 17:36 Ответить
"Командир подразделения Нацгвардии" - гучно написано, підрозділом може бути і відділення і взвод, ....
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25.11.2020 17:46 Ответить
Не трогайте пацана, все вопросы он согласовывал с аваковым, иначе будете иметь дело с авакорюкзаком.
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25.11.2020 17:47 Ответить
Не помню кто из военного руководства в 2014 году сказал: " Если бы вы знали количество российских агентов в высшем руководстве ВСУ, вы бы ужаснулись." Так что стоит ли удивляться. А по законам военного времени высшая мера положена. А так дадут месяц условно или вообще отпустят.
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25.11.2020 18:07 Ответить
о чем, мля, дальше говорить? Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 287
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25.11.2020 18:53 Ответить
За Законом віськового часу!
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25.11.2020 19:18 Ответить
Кроты задержали конкурента.
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25.11.2020 19:37 Ответить
Вернуть высшую меру !
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25.11.2020 19:43 Ответить
Депутати - зажопинці -************* мають допуск до топ таємниць України. І ніх..я. Спіймали якогось майора із мобільним телефоном і бонусними картками із супермаркета.
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25.11.2020 19:48 Ответить
Невже не можна було вичисляти ублюдків раніше?! Того ж Сємочка, якого призначили в розвідку з родиною з рос. громадянством...
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25.11.2020 21:30 Ответить
Шарій на мертвечукських каналах сьогодні "лічить" знов українців своїм їзиком, а де СБУ?!...
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25.11.2020 21:33 Ответить
я этого предателя не защищаю, но командир подразделения и вдруг владеет стратегической информацией? вы чо офигели??? он кто главком или командувач вида войск или министр?
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25.11.2020 22:15 Ответить
ну ты/вы и замахнулся!!тобой перечисленные(главком,командир и министр) если и сдаются!! то только в последнюю очередь!!а этот один из тех кого сливают тобой выше перечисленные(то есть это просто банальный ,,громоотвод") Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4088 Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4204
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26.11.2020 00:39 Ответить
кубик, меня на военке в политехе учили что в збройных силах есть 3 уровня : тактический, оперативный и высший стратегический. командир подразделения, этотуровень самый низший т.е. тактический. обясните мне дураку откуда товарищ командир тактического звена (взод, рота) мог знать стратегические секреты??? или журналисты врут или предатель был значительно выше тактического уровня. я именно про это? а ты про что? а кубик?
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26.11.2020 01:11 Ответить
политехов не проходил(пришлось универом ограничиться)но кой чему тоже научили ,,я научился писать вы будь те любезны научитесь читать" (ответ был лёгким сарказмом в шутливой форме и не более) Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1310 Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5737

P.S.и помните что политех никому ума не дал равно как и мой универ они дают только образование.
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26.11.2020 09:59 Ответить
знаешь кубик, я работаю именно по той специальности, которую получил в политехе - инженер связи. и очень благодарен вузу за полученное образование (когда учился очень старался и мне было учится действительно интересно). сейчас работаю в сфере мобильной связи , доволен и мной довольны. в АТО , когда через военкомат как офицера запаса меня призвали, тоже был связистом - командиром взвода связи. но это всё проза, если ты понял - я сделал акцент на военную сторону дела а не на свою политехническую инженерную освиту. и не надо меня подкалывать и стыдить. потому как не за что... не знаю чему там тебя учили в твоем универе и почему он тебе ума не дал, да и по правде говоря - не интересно мне это.....
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26.11.2020 14:46 Ответить
с уважением к твоему образованию и рад твоим успехам(искренне)но повторюсь:высшая школа никому ума ещё не дала!!она даёт только образование(как вариант образованность но не ум!!) мой не глупый профессор всегда говорил:если человек пришел в универ тупым он таким отсюда и выйдет правда образованным.(но тупым заметь соответственно такое же происходит и с умным)а если ты делал акцент на ,,военной стороне"то не стоило приплетать образованность.я второй раз объясняю что был лёгкий сарказм и не более без какой либо цели кого либо обидеть или тем более унизить(так как у вас проблемы с этим то могу только извиниться за ваше непонимание)спасибо ответа не надо.
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26.11.2020 15:03 Ответить
я все же объясню приплетание образования (как ты говоришь), мне это не трудно, дело не в универе и не в техническом вузе, и не в хвастовстве полученой освитой. дело в военной кафедре? она у тебя была ? если была то какой у тебя ВУС по её окончанию? это я к тому что если тебя этому на военке выучили то другие многого не знают. вот попробуй объясни просто солдату (пересичному громадянину не сталкивавшемуся с военным делом на уровне офицера пусть даже запаса) что такое тактика а что такое стратегия или оперативное искусство? вот об этом я и написал... ну не может владеть командир взвода стратегическими военными тайнами. согласен? вот такой вот сарказм.
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26.11.2020 17:49 Ответить
в видео убила фразаточнее титры),,дбаємо про вашу безпеку СБУ"выглядит как издевательство!! Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9980
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26.11.2020 00:51 Ответить
Славяне по своей природе -предатели...Предательство им передается с молоком матери
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26.11.2020 10:57 Ответить
На гиляку-собаку!!!
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26.11.2020 11:00 Ответить
а иудеи не предатели? а Анна? а англо-саксы или латиносы? а арабы?
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26.11.2020 17:53 Ответить
 
 