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Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского "цыганского барона". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники собирались выкрасть лидера ромской общины из Харькова и требовать у его родственников 100 тыс. долларов. Их опередили силовики: они инсценировали похищение и задержали заговорщиков.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее судимый 22-летний житель г. Бровары Киевской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, спланировал похищение и незаконное лишение свободы жителя Харькова, который является лидером ромской общины. Для реализации плана фигуранты привлекли еще одного человека, который должен был похитить и удерживать указанное лицо", - сказано в сообщении.

24 ноября силовики инсценировали похищение. Они засняли видео, на котором лидер ромской общины просит передать "похитителям" 100 тыс. долларов. Видео отправили заказчикам похищения, а те переслали его сыну лидера ромской общины и добавили, что если он не заплатит - отца убьют или искалечат.

Также на Цензор.НЕТ: Взяли в "заложники" и требовали $10 тыс.: в Киеве трех полицейских подозревают в похищении человека. ФОТОрепортаж

"В тот же день двое заказчиков похищения задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины на территории г. Киев. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 01
Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 02
Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского цыганского барона 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
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25.11.2020 16:52
+4
Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
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25.11.2020 16:06
+4
cиловики не привлекли, а спровоцировали
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25.11.2020 16:19
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Губа не дура, аж целого цыганского барона выкрасть !🤑
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25.11.2020 16:06 Ответить
С козырей зашли! Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского "цыганского барона" - Цензор.НЕТ 8732
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25.11.2020 16:34 Ответить
Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
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25.11.2020 16:06 Ответить
cиловики не привлекли, а спровоцировали
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25.11.2020 16:19 Ответить
заслуги есть, но сомнительные. организация и соучастие
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25.11.2020 16:21 Ответить
А Кернеса не они выкрали?
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25.11.2020 16:25 Ответить
С потустороннего мира как на Дону возврата нету.
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25.11.2020 17:17 Ответить
Долго бы не прожили. Ромы найдут и за барона голову оторвут. Они знают всё и вся.
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25.11.2020 16:41 Ответить
Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
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25.11.2020 16:52 Ответить
Как то лет двадцать назад посмотрел фильм "Короли самоубийства". Там народ украл главу местной мафии и тоже денег требовал.
Закончилось тем что он их всех заставил работать на себя,сами освободили и нашли заказчика.
Так и тут.долго бы не держали
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25.11.2020 17:38 Ответить
Дилетанти голодні і обірвані, за харківського барона мінімум 1млн.$ треба було вимагати, мож на таку здобич і знайшлися б профі.
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25.11.2020 17:41 Ответить
Да не цыганского барона, а лидера ромской общины. Раньше это был главарь неработающей, промышляющей продажей наркоты и мошенничеством шайки тунеядцев, а сейчас - лидер общины! Ну, чем не лорд?
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25.11.2020 18:11 Ответить
Циганського барона - місцевого бандита та наркоторговця не шкода. Хай би випатрали, але ж він та його родина утримують мєнтів і за свої "30 срібреників" мєнти авакова матір рідну продадуть. Тут все просто - кришують циган. Ми ж всі прекрасно розуміємо що будь яка "ромська громада" це звичайна банда багатоликих (багатопаспортних) злодіїв, сутенерів, бандитів, нахабних жебраків та наркоторговців.
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25.11.2020 18:17 Ответить
Эх, жаль "робингудов"...
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25.11.2020 18:23 Ответить
Дожилися,вже циган крадуть.
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25.11.2020 19:50 Ответить
"Спрячь за высоким забором цыгана, выкраду вместе с забором!" Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського "циганського барона" - Цензор.НЕТ 3807
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25.11.2020 20:32 Ответить
 
 