Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина требовал с бизнесменов взятки за подключение их электроустановок к сетям "УЗ". Теперь его могут посадить на 10 лет.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчину задержали во время получения от одного из бизнесменов взятки в размере 100 тыс. грн.
"Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.
Руководителя подразделения "УЗ" задержали и собираются сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...