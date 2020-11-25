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взятка (5958) СБУ (18699) Укрзализныця (2639)

Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина требовал с бизнесменов взятки за подключение их электроустановок к сетям "УЗ". Теперь его могут посадить на 10 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали во время получения от одного из бизнесменов взятки в размере 100 тыс. грн.

"Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.

Руководителя подразделения "УЗ" задержали и собираются сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 01
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 02
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 03
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 04
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 05
Руководителя подразделения Укрзализныци повязали на взятке в 100 тыс. грн 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
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25.11.2020 16:42
+3
"Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
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25.11.2020 16:41
+3
Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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25.11.2020 16:46
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"Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
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25.11.2020 16:41 Ответить
Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
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25.11.2020 16:42 Ответить
теж зауважив відразу
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25.11.2020 16:47 Ответить
Ляшенко, предложи себя! Ты у нас "большой спец" во всех отраслях. Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 528 Хотя не уверен что "городской сумасшедший" подойдет Цензору!
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25.11.2020 16:49 Ответить
Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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25.11.2020 16:46 Ответить
Пацан к успеху шёл☹☹☹
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25.11.2020 16:51 Ответить
Хорошо, если бы посадили. Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4752
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25.11.2020 16:52 Ответить
Это невозможно. Не за что
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25.11.2020 18:08 Ответить
Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 627
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25.11.2020 17:00 Ответить
Сосунок, чиясь дитина, вихована на хабарях.Пора в Україну повертати смертну кару, бо інакше хабарництво не викорінити.
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25.11.2020 17:01 Ответить
 
 