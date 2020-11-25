Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Мужчина требовал с бизнесменов взятки за подключение их электроустановок к сетям "УЗ". Теперь его могут посадить на 10 лет.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали во время получения от одного из бизнесменов взятки в размере 100 тыс. грн.

"Сейчас проверяется информация о получении злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение "Укрзализныци"", - сказано в сообщении.

Руководителя подразделения "УЗ" задержали и собираются сообщить ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











