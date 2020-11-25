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Николаев (2009) Нацполиция (15749) проституция (322)

Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Николаеве мать, дочь и зять вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, которые приносили до 10 000 гривен прибыли в день, с которой сами получали 50 процентов. Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

23 ноября следователи следственного управления, оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управления уголовного розыска и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения задержали трех жителей г. Николаев, среди которых две женщины и мужчина 26, 34 и 49 лет. В ходе санкционированных обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, деньги, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, 8 скретч-карт, флэш-нокопители и предметы интимного характера.

"Известно, что мать с дочерью и ее сожителем организовали семейный бизнес. О предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленники размещали объявления в сети интернет с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг, а это примерно 1300 гривен за один час. Для обеспечения функционирования своего бизнеса специально арендовали квартиры. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны. Из полученных средств сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам", - сообщили в полиции.

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Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 01
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 02
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 03
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 04
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 05

Обязанности между собой разделили следующим образом: функцию организатора выполняла младшая женщина. Она осуществляла контроль за проститутками, обеспечивала их жильем и местом, где предоставлялись интимные услуги, а также занималась распределением денежных средств и непосредственно вербовкой девушек. Мужчина был водителем и охранником проституток в местах предоставления платных сексуальных услуг. 49-летняя местная жительница осуществляла функцию администратора и принимала заказы от клиентов.

Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 06
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 07
Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день 08

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Все трое фигурантов правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные по предварительному сговору группой лиц".

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование по указанному уголовному производством осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.
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Топ комментарии
+14
Мусора уже коррупцию победили, раскныли все убийства, ширка больше не продается в телеграм каналах, а мертведчуки-ахметовы уже давно сидят?
Поэтому проституция должна быть легализирована, как и порнография, и торговля канабисом. Пускай мусора занимаются более важными вещами чем бегают за телками, которые нарабатывают себе денег на жизнь.
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25.11.2020 17:42
+9
Вбивають національного виробника!
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25.11.2020 17:32
+5
Легалізувати треба давно, від цого, ні один закон не спасе.
А от відняти годівницю в ментів та їх конкурентів, а гроші підуть в бюджет. Ну, а хто буде бюджет дерибанити, той і ^дамках^)
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25.11.2020 17:52
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Правила форума Совет форумчан
Вбивають національного виробника!
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25.11.2020 17:32 Ответить
А що вони виробляють, я вибачаюсь?
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25.11.2020 17:46 Ответить
валовый внутренний продукт, макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг , произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства
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25.11.2020 18:21 Ответить
Вполне возможно, что создают собственный контент.
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25.11.2020 18:21 Ответить
Извиняюсь, а что "выробляе" певец, или танцор? Что "выробляе" шахматист? А уж бегун на 100 метров такое "выробляе", страшно подумать, хуже пловчих по синхронному плаванию!!!
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25.11.2020 20:50 Ответить
Питайте в автора першого коменту. Я знаю що.
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25.11.2020 20:56 Ответить
Дрочишь? Перестань, между пальцами волосы вырастут.
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25.11.2020 21:06 Ответить
Мабуть, тобі видніше.)))
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25.11.2020 21:09 Ответить
Виднее, виднее, я лечу таких как ты.
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26.11.2020 04:25 Ответить
Дурнів всюди вистачає. Як і божевільних. Лікуйтеся.
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26.11.2020 04:49 Ответить
Послуги.
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25.11.2020 23:54 Ответить
Семь проституток пожаловались в профсоюз ?
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25.11.2020 17:35 Ответить
в податкову Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 7043
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25.11.2020 20:55 Ответить
Вам не подобається законодавство- це одне. Та проституція і сутенерство в нас цим законодавством караються- це інше.
Добивайтеся змін законодавства- за це давно вже мова в суспільстві.
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25.11.2020 17:45 Ответить
Легалізувати треба давно, від цого, ні один закон не спасе.
А от відняти годівницю в ментів та їх конкурентів, а гроші підуть в бюджет. Ну, а хто буде бюджет дерибанити, той і ^дамках^)
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25.11.2020 17:52 Ответить
В Николаеве мать, дочь и зять вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, которые приносили до 10 000 гривен прибыли в день

Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 3624

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Ось і казочці кінець...Казочка була про сім курочок що несли золоті яйця у вигляді банкнот.
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25.11.2020 20:57 Ответить
Курочки це робили це примусово? Якщо ні, то провина тільки в неуплаті податків.
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26.11.2020 07:33 Ответить
ФОПы? помощь Зеленского в 8 тыс.им!работу ж потеряли
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25.11.2020 17:40 Ответить
Мізерний заробіток.
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25.11.2020 17:41 Ответить
Мусора уже коррупцию победили, раскныли все убийства, ширка больше не продается в телеграм каналах, а мертведчуки-ахметовы уже давно сидят?
Поэтому проституция должна быть легализирована, как и порнография, и торговля канабисом. Пускай мусора занимаются более важными вещами чем бегают за телками, которые нарабатывают себе денег на жизнь.
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25.11.2020 17:42 Ответить
Эти попроститутки были против сутенерства?
Отож.
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25.11.2020 17:43 Ответить
Сімейний падряд
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25.11.2020 17:45 Ответить
Борьба с ветреными мельницами.
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25.11.2020 17:47 Ответить
Декримининализация проституции лишит бабла сабаковцев и прочую прокурорско-сбушную шваль!
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25.11.2020 17:56 Ответить
Це самий тяжкий злочин в Україні. Розкрадання на "великому крадівництві" 32 мільярди - мелочьовка!
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25.11.2020 18:08 Ответить
В принципе все очень честно, за суммы, меньше 150 000 в месяц нужно снять пару квартир, оплачивать постель, износ мебели, транспорт, рекламу и охрану, так и прибавочной стоимости не останется.
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25.11.2020 18:12 Ответить
пора это все б^ядство легализовать, а налоги в бюджет..., отлично ж все организовано и работники не жалуются, не бизнес, а сказка...
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25.11.2020 18:12 Ответить
Половина от 10 000 в день, минус квартира, охрана, телефон, реклама. Выходит нищеброды какие-то. Тут бы государству помочь предпринимателям, или хотя бы не мешать. Давно пора легализовать, деньги в бюджет, а мусора пусть настоящей работой займутся.
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25.11.2020 18:16 Ответить
а Вы как хотели? семья позарилась на святое, на сугубо ментовский бизнес. бабла не отстегивали, клиентов перебили, получите и распишитесь. наете сколько нелегальных обменников? уйма. тоже под ними. никто не трогает. но попробуй открой свой и без силовиков, будут люди зырить на такую же картинку как с тими проститутками.. давно надо легализовать све это но......... кто же отдаст хорошую, дойную корову?
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25.11.2020 18:17 Ответить
"сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам"
Якісь дуже нормальні працедавці. Половину обороту на зарплату мало працедавців пропонують.
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25.11.2020 18:20 Ответить
если пошутить то получиться что проституток ущемляют. Вирастюк зарабативает мышцами, шахматисты головой, легкоатлеты руками и ногами. вообще, все люди зарабативают разными частями человечесского органима, .....зда что, не часть тела. долой геноцид!!!!!!!!!
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25.11.2020 18:26 Ответить
да, забыл. президент тоже торговал своим ....балом и мозгами..........
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25.11.2020 18:28 Ответить
От про мізки ви сильно помиляєтися, скоріше е. та хлє.балом)
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26.11.2020 07:37 Ответить
спрос и предложение шагают вместе...
Работа головой, руками?
Что вы!
Лишь в брутальном смысле этих слов.
Давно пора это узаконить, ибо, набрав в гугле соответствующий запрос, найдете 100500 предложений.
А мусора?
А они в доле Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 26
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25.11.2020 19:00 Ответить
Ну ладно, забрали полицейские телефоны, деньги, карты и прочее.
А ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНТИМНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ??????
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25.11.2020 20:40 Ответить
Застосують на підконтрольних їм об^єктах!
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26.11.2020 07:39 Ответить
на последнем фото - звезда салуна..)))
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25.11.2020 23:08 Ответить
 
 