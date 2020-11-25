Правоохранители в Николаеве разоблачили семью сутенеров: собирали по 10 тыс. грн за день. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Николаеве мать, дочь и зять вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, которые приносили до 10 000 гривен прибыли в день, с которой сами получали 50 процентов. Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.
Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
23 ноября следователи следственного управления, оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управления уголовного розыска и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения задержали трех жителей г. Николаев, среди которых две женщины и мужчина 26, 34 и 49 лет. В ходе санкционированных обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, деньги, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, 8 скретч-карт, флэш-нокопители и предметы интимного характера.
"Известно, что мать с дочерью и ее сожителем организовали семейный бизнес. О предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленники размещали объявления в сети интернет с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг, а это примерно 1300 гривен за один час. Для обеспечения функционирования своего бизнеса специально арендовали квартиры. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны. Из полученных средств сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам", - сообщили в полиции.
Обязанности между собой разделили следующим образом: функцию организатора выполняла младшая женщина. Она осуществляла контроль за проститутками, обеспечивала их жильем и местом, где предоставлялись интимные услуги, а также занималась распределением денежных средств и непосредственно вербовкой девушек. Мужчина был водителем и охранником проституток в местах предоставления платных сексуальных услуг. 49-летняя местная жительница осуществляла функцию администратора и принимала заказы от клиентов.
Все трое фигурантов правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные по предварительному сговору группой лиц".
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Расследование по указанному уголовному производством осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.
Пожалуйста, подождите...
Добивайтеся змін законодавства- за це давно вже мова в суспільстві.
А от відняти годівницю в ментів та їх конкурентів, а гроші підуть в бюджет. Ну, а хто буде бюджет дерибанити, той і ^дамках^)
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Ось і казочці кінець...Казочка була про сім курочок що несли золоті яйця у вигляді банкнот.
Поэтому проституция должна быть легализирована, как и порнография, и торговля канабисом. Пускай мусора занимаются более важными вещами чем бегают за телками, которые нарабатывают себе денег на жизнь.
Отож.
Якісь дуже нормальні працедавці. Половину обороту на зарплату мало працедавців пропонують.
Работа головой, руками?
Что вы!
Лишь в брутальном смысле этих слов.
Давно пора это узаконить, ибо, набрав в гугле соответствующий запрос, найдете 100500 предложений.
А мусора?
А они в доле
А ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНТИМНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ??????