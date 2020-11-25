В Киеве участники перформанса "Уничтожим насилие" разбили ледяной кулак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
25 ноября Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию при поддержке КГГА провел тематический ледовый перформанс "Уничтожим насилие".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В рамках перфоманса участники разбили ледовую скульптуру - кулак, который символизирует насилие. "Главная идея акции - донести до людей то, что преодолеть насилие можно только совместными усилиями", - пояснили организаторы.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук .
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Гроші треба засвоїти - зробити якийсь перфоманс та фоточки викласти у пейсбуці.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук . Источник: https://censor.net/ru/p3233229
дополнительного дохода, либо списания уже потраченых
денег. Одним словом -МАРАЗМ !!!
Никаких разговоров с социальными работниками и психологами, быдло не воспринимает.
А вот если отлупить такого "главу семьи" велосипедной цепью, это будет хорошим уроком.
На следующей акции будут сауны палить, под благовидным
предлогом. Не живите степи кто вас бьет!
Також цікавить насильство від п'яниць, бо вона не тверезого взяла, а "культурника" (культурно травиться), а в нього природна непереносимість до алкоголю...
Пропоную перфоманс: залити свинцем лужону металеву глотку
ну и чего они добились?