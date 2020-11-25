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Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Черниговского отдела противодействия киберпреступности, Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП в Черниговской области 25 ноября провели 12 обысков в домах нежинцев, причастных к оформлению около 500 кредитов мошенническим путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области, в ходе досудебного расследования установлено, что группа жителей Нежина "занималась завладением чужим имуществом путем обмана".

"Злоумышленники возрасте 20-30 лет, используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами. С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в Интернете. Полученные средства они переводили на свои банковские счета и снимали наличными в банкоматах Нежина. 25 ноября полицейские Черниговщины с привлечением роты полиции особого назначения провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства. Полиция изъяла "черновые" записи с анкетными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются "неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств противоправной деятельности мошеннической группы".

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины 01
Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины 02
Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины 03
Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Ищите в банке сообщников вплоть до руководства филиалов...
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25.11.2020 18:12
+18
"используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами"

Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
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25.11.2020 18:17
+14
Еще раз вы представляете какой цирк начнется с 1 января когда уберут банковскую тайну.
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25.11.2020 18:01
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Подвесить за яйца на центральной площади города, чтоб другим неповадно было!
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25.11.2020 18:01 Ответить
Еще раз вы представляете какой цирк начнется с 1 января когда уберут банковскую тайну.
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25.11.2020 18:01 Ответить
нехай курять пісю швидкокредитники, що видають кредити по жаб'ячих папірцях, або по інтернету
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25.11.2020 18:05 Ответить
в этом вся суть нашего народа
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25.11.2020 18:08 Ответить
Опять Заголовок Не Совпадает С Содержанием самой статьи....
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25.11.2020 18:11 Ответить
Ищите в банке сообщников вплоть до руководства филиалов...
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25.11.2020 18:12 Ответить
если тупо можно через нет взять бабло имея лишь паспорт и идентификационный - это кажется фейл, и руководство филиалов вряд ли тут при чем.
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26.11.2020 02:24 Ответить
вот вам и держава в смартфоне..
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25.11.2020 18:14 Ответить
все виходить з під контролю.держава не може захистити реєстри тому заборонить видачу кредитів через інтернет.
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25.11.2020 18:16 Ответить
Держава, нічого не заборонить!
Тому що ті хто отримує маржу з кредитів, сидять на всіх рівнях влади починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова, які займаються здирництвом за допомогою ломбардів. Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 6692
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25.11.2020 21:00 Ответить
Хто така "баба Йуля" при владі? Пресс-секретутка Зеленського Юлія Мендель? Вона головна, хто отримує маржу з кредитів, бо пишеш: " починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова", Докази маєш? Чи то бла-бла наклеп?
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26.11.2020 09:46 Ответить
"используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами"

Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
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25.11.2020 18:17 Ответить
Ключевое - " оформляли кредиты в интернете..."
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25.11.2020 18:19 Ответить
С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в Интернете.Источник: https://censor.net/ru/p3233235

Як можна таке дозволяти в інтернеті?
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25.11.2020 18:24 Ответить
Культурные люди, покупают через TOR левые банковские карточки, а выводят бабло покупая криптовалюту...
Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 1864
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25.11.2020 18:25 Ответить
пользуйтесь Дія
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25.11.2020 18:27 Ответить
УМЕР МАРАДОНА!
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25.11.2020 18:40 Ответить
Пилип вискочив з конопель...
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25.11.2020 21:02 Ответить
Переведи.
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25.11.2020 22:21 Ответить
Каким боком смерть Марадонны относится к к теме мошенников!?
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26.11.2020 08:55 Ответить
Божья рука. Фарштейн?
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26.11.2020 09:04 Ответить
Ага, так это Божья рука, сперва опубликовала на Цензоре, а потом ты в своем комментарии... Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини - Цензор.НЕТ 1638
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26.11.2020 09:37 Ответить
Во-первых видно,что ты не в курсе "божьей руке" Марадоны,которое было чистой воды мошенничеством. Во-вторых,посмотри времена комментариев.
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26.11.2020 10:32 Ответить
Им бы, падлюкам, с таким умением не счета честных украинцев бомбить, а нырнуть в путлеровское "Озеро"! Вон где Клондайк!
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25.11.2020 18:57 Ответить
я вот одного не понимаю - бл..я, неужели нельзя эту хэйню с кредитами раз и навсегда разрулить?!
господа, ну, это же продолжается уже десятилетия!
Значит, выгодно гомосекам при власти, при чем всем Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 2929
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25.11.2020 18:57 Ответить
Банковские структуры являются на 100% мошенническими по своей сути. В основании логики банка лежит обман.

Если человек берет холодильник в кредит через банк то это не значит что банк заплатил магазину полную стоимость товара а с клиента потом вернёт потраченное с процентами за услугу. Банк только ОБЕЩАЕТ выплачивать магазину то что я буду регулярно вносить в кассу банка в погашение задолженности и попутно снимает ещё и проценты в свою пользу. Если я перестану платить по кредиту то проблемы возникнут не у банка а у магазина, магазин недополучит деньги, а вот банк останется с прибылью в любом случае.
А если я буду исправно платить кредит то и магазин будет исправно получать деньги, в то же время банк получить свои проценты.
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25.11.2020 20:37 Ответить
Не верно.магазин получает свои бабки в полном объеме при оформлении кредита.у магазина не возникают никаких проблем при невыплате кредита.в противном случае вам бы звонили коллекторы не из банка,а из магазина.магазины не имеют лицензии на потребительские кредиты.
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26.11.2020 11:14 Ответить
Вы не верно представляете работу банка.
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26.11.2020 11:34 Ответить
Разумков, баба Йуля займаються здирництвом за допомогою ломбардів, бабо-Йуліна мережа так і називається "Дешева готівка"...
І взагалі всі шарашки в Україні належать тим, за кого з таким задоволенням голосують на виборах.
Зараз вони тобі "розрулять". Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 8059
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25.11.2020 21:07 Ответить
"Дешева готівка" - "Готова дешовка" Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 8476
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25.11.2020 21:27 Ответить
https://opendatabot.ua/c/38716135

где там баба Юля? та даже и была бы,7 ломбардов на всю Украину пздц как вас ободрала!а Бениного болта у себя в жопе не замечаешь.
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25.11.2020 23:30 Ответить
Та Баба Йуля, взагалі собі на життя важкою працею заробляє, землероб, фермерством займається, 20 років як розводить унікальну породу українських козлів... Навіть єйний благовірний до сімейної справи підключився, в Чехії пиво "Козел" гонить...
А те що за мою дупу турбуєшся, щиро вдячний! От тільки не знаю, як ти через мої штани зміг так непомітно прошмигнути, що ще й встиг роздивитись що болт саме Бенин... Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини - Цензор.НЕТ 2231
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26.11.2020 09:05 Ответить
Наличие болта в жопе значит ты не отрицаешь?уже хорошо.возможно болт не Бенин,а Ахметки что сути не меняет.эти два штемпа имеют всю Украину,а вы все о Юльке вспоминаете.как же вам баранам мозг промыли Янык с Кузьминым."юляварофка" без единого доказательства,но вам пох.признайся уже,в 2010 за Яныка голосовал?Чи проти всих,что означает за того же Овоща?
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26.11.2020 11:07 Ответить
Тфу-ти ну-ти, так це ті в ролі Беніного болта по дупах шариш! Так би і сказав зразу. а то шифруєшся...
Ну да, все збігається, у Бені на виборах було дві ставки Зе і Вона, і захищать бабу Йулю може тільки Бенін болт!
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26.11.2020 11:44 Ответить
Ты баран тупорылый не спрыгивай,я тебя не за эти выборы спрашивал.за Яныка голосовал козлина?голосовал.47% вменяемых украинцев голосовали за Юлю и все они были бениными болтами?ну ты и тупой.твоя судьба с болтом в дупе жить.
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26.11.2020 20:24 Ответить
Ще раз питаю-
"баба Йуля" це Юлія Мендель- пресс секретарка Зеленського?
- які ломбарди належать Разумкову?
-Дешева готівка" -то система ломбардів?
- Яким борм ломбарди до інтернет кредитів готівкою?
73% проголосували за " слуг народу" - то слугам належать всі шарашки?

Невіглас змішав купу окремих слів не по темі ,полив ненавистю і написав " обурений" піст - проти кого? Заради чого?
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26.11.2020 10:00 Ответить
В Украине вообще не существует какой либо защиты в плане каких либо баз данных,все уходит в сеть без каких либо препятствий,ничего удивительного в таких новостях нет.
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25.11.2020 19:01 Ответить
А я думаю, что кроме мошенников нужно наказывать и таких кредиторов. Что это за раздача бабла без присутствия человека лично со своим паспортом и кодом? Что за херня?
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25.11.2020 19:06 Ответить
дижитализация
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25.11.2020 19:09 Ответить
Пысы: может даже они в сговоре, одна шайка по выбиванию денег с людей по липовым кредитам.
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25.11.2020 19:09 Ответить
Ольга, Вы совершенно правы.
Паспорт и код это только идентификаторы личности того, кто явился в фин учреждение, но не являются заменителем самого человека.
Отдел кадров любого завода с тысячей сотрудников имеет доступ к любым ксерокопиям любых паспортов.
Личные данные человека есть во многих банках, в полиции, в паспортном столе, в собесе, в избиркоме, в автошколе и на всех работах где он работал, на него можно взять кредит на триллион! баксов.
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25.11.2020 20:29 Ответить
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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25.11.2020 19:12 Ответить
МОШЕННИКИ ЭТО ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫДАЮЩИЕ КРЕДИТЫ БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ КЛИЕНТА!
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25.11.2020 20:23 Ответить
ВИДАЧІ КРЕДИТУ БЕЗ ФІЗИЧНОЇ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ НЕДОПУСТИМІ І ПОВИННІ БУТИ ПІДСУДНИМИ
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25.11.2020 21:42 Ответить
Країна злодіїв та шахраїв. Коли цей бєспрєдєл вже скінчиться?
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26.11.2020 02:45 Ответить
 
 