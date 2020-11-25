Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Черниговского отдела противодействия киберпреступности, Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП в Черниговской области 25 ноября провели 12 обысков в домах нежинцев, причастных к оформлению около 500 кредитов мошенническим путем.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области, в ходе досудебного расследования установлено, что группа жителей Нежина "занималась завладением чужим имуществом путем обмана".
"Злоумышленники возрасте 20-30 лет, используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами. С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в Интернете. Полученные средства они переводили на свои банковские счета и снимали наличными в банкоматах Нежина. 25 ноября полицейские Черниговщины с привлечением роты полиции особого назначения провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства. Полиция изъяла "черновые" записи с анкетными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и тому подобное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются "неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств противоправной деятельности мошеннической группы".
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
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Тому що ті хто отримує маржу з кредитів, сидять на всіх рівнях влади починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова, які займаються здирництвом за допомогою ломбардів.
Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
Як можна таке дозволяти в інтернеті?
господа, ну, это же продолжается уже десятилетия!
Значит, выгодно гомосекам при власти, при чем всем
Если человек берет холодильник в кредит через банк то это не значит что банк заплатил магазину полную стоимость товара а с клиента потом вернёт потраченное с процентами за услугу. Банк только ОБЕЩАЕТ выплачивать магазину то что я буду регулярно вносить в кассу банка в погашение задолженности и попутно снимает ещё и проценты в свою пользу. Если я перестану платить по кредиту то проблемы возникнут не у банка а у магазина, магазин недополучит деньги, а вот банк останется с прибылью в любом случае.
А если я буду исправно платить кредит то и магазин будет исправно получать деньги, в то же время банк получить свои проценты.
І взагалі всі шарашки в Україні належать тим, за кого з таким задоволенням голосують на виборах.
Зараз вони тобі "розрулять".
где там баба Юля? та даже и была бы,7 ломбардов на всю Украину пздц как вас ободрала!а Бениного болта у себя в жопе не замечаешь.
А те що за мою дупу турбуєшся, щиро вдячний! От тільки не знаю, як ти через мої штани зміг так непомітно прошмигнути, що ще й встиг роздивитись що болт саме Бенин...
Ну да, все збігається, у Бені на виборах було дві ставки Зе і Вона, і захищать бабу Йулю може тільки Бенін болт!
"баба Йуля" це Юлія Мендель- пресс секретарка Зеленського?
- які ломбарди належать Разумкову?
-Дешева готівка" -то система ломбардів?
- Яким борм ломбарди до інтернет кредитів готівкою?
73% проголосували за " слуг народу" - то слугам належать всі шарашки?
Невіглас змішав купу окремих слів не по темі ,полив ненавистю і написав " обурений" піст - проти кого? Заради чого?
Паспорт и код это только идентификаторы личности того, кто явился в фин учреждение, но не являются заменителем самого человека.
Отдел кадров любого завода с тысячей сотрудников имеет доступ к любым ксерокопиям любых паспортов.
Личные данные человека есть во многих банках, в полиции, в паспортном столе, в собесе, в избиркоме, в автошколе и на всех работах где он работал, на него можно взять кредит на триллион! баксов.