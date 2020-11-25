РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13840 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Агрессия России против Украины Силовики
2 133 6
боеприпасы (1942) оружие (9393) правоохранительные органы (2944) Донецкая область (7152) тайник (127)

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Добропольском районе Донецкой области обнаружен схрон боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура 01

24 ноября в дежурную часть Добропольского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине грунтовой дороги вблизи г. Белицкое тайника с боеприпасами.

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура 02

В ходе осмотра места происшествия, на расстоянии около полутора километрах от населенного пункта, обнаружены засыпанные землей 6 мешков в которых находились боеприпасы, а именно: 2 гранатомета РПГ-22, 1 гранатомет РПГ-18, 1 гранатомет РПГ-7, 7 гранат типа Ф-1, 1 граната типа РГО, по 2 запала УДО и УЗРГМ-2, по 8 выстрелов ПГ-7 и ПГ-7пл, 3240 патронов к автоматическому оружию калибра 5.45 мм и пулеметная лента с 460 патронами калибра 7.62 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два тайника с артснарядами, гранатами и патронами обнаружены на дне обмелевших водоемов на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура 03

Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

Также смотрите: Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, я вчем заключается досудебное расследование? в констатации факта находки схрона? или естьвозможность найти закладчиков?
показать весь комментарий
25.11.2020 18:38 Ответить
Обратите внимание, при "случайном обнаружении" таких схронов, очень редко находятся счастливые обладатели таковых. То есть наши "правоохранители" могут бесконечное количество раз делать такие закладки и их "успешно обнаруживать", при этом зарплата капает, звёздочки падают в стаканчики с водочкой, премии и золотые парашюты при увольнении присутствуют. Жизнь прекрасна-хороша
показать весь комментарий
25.11.2020 19:06 Ответить
Эх... Это ж сколько автобусов с титушнёй можно было поджарить... Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7045
показать весь комментарий
25.11.2020 19:24 Ответить
Серійні нлмери ті ж самі, що й на попередніх рпг зі схронів?))
показать весь комментарий
25.11.2020 19:48 Ответить
положите на место , не ваше
не трогайте
показать весь комментарий
25.11.2020 22:58 Ответить
..нну так себе= на полчаса противотанково-стрелкового...
показать весь комментарий
25.11.2020 23:25 Ответить
 
 