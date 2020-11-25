Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура. ФОТО

В Добропольском районе Донецкой области обнаружен схрон боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

24 ноября в дежурную часть Добропольского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине грунтовой дороги вблизи г. Белицкое тайника с боеприпасами.

В ходе осмотра места происшествия, на расстоянии около полутора километрах от населенного пункта, обнаружены засыпанные землей 6 мешков в которых находились боеприпасы, а именно: 2 гранатомета РПГ-22, 1 гранатомет РПГ-18, 1 гранатомет РПГ-7, 7 гранат типа Ф-1, 1 граната типа РГО, по 2 запала УДО и УЗРГМ-2, по 8 выстрелов ПГ-7 и ПГ-7пл, 3240 патронов к автоматическому оружию калибра 5.45 мм и пулеметная лента с 460 патронами калибра 7.62 мм.

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Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК Украины).

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