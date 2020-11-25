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В Днепре чиновник Самарского райсовета попался на взятке 50 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре чиновник Самарского райсовета попался на взятке 50 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре при получении взятки задержан и.о. руководителя одного из отделов Самарского районного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя 50 тыс. грн за за выдачу разрешительных документов на размещение на территории района торговых павильонов и площадок.

Сегодня, 25 ноября, правоохранители задержали злоумышленника при получении первой части взятки - 15 тыс. гривен.

В Днепре чиновник Самарского райсовета попался на взятке 50 тыс. грн, - Нацполиция 01

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Решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: Володимир Янченко
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таки да, без вышки в этой стране никак
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25.11.2020 19:18 Ответить
С конфискацией до седьмого колена...
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25.11.2020 20:28 Ответить
А иначе такое, будет продолжаться вечно.
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25.11.2020 21:17 Ответить
 
 