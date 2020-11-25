За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там. ФОТОрепортаж

25 ноября в России отмечают День военного миротворца. Его установили приказом президента РФ в 2016 году. Дату выбрали неслучайно - 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

После перемирия, подписанного при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном 9 ноября, Москва направила своих военных для контроля за соблюдением мира, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Это не первый раз, когда российские миротворцы размещаются на постсоветском пространстве, чаще всего с очень разными результатами. В 1992 году российских военных привлекли в состав многонациональных сил по поддержанию мира в регионах Грузии (Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье), после специальных договоренностей сторон о прекращении боевых действий. В 1994 году они присоединились к другим миротворческим силам в Абхазии, еще одном регионе Грузии, чтобы остановить боевые действия и предотвратить этнические чистки. Российские военные, по состоянию на 2020 год, до сих пор дислоцируются во всех этих регионах.

Участник российских миротворческих сил стоит рядом с танком недалеко от границы с Арменией после подписания соглашения о прекращении вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянами в Нагорном Карабахе. Более 400 российских военнослужащих из запланированных двух тысяч уже прибыли на место 11 ноября в рамках пятилетней миротворческой миссии.

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Военная техника рядом с самолетом во время того, как российские миротворцы прибывают в аэропорт под Ереваном 11 ноября.

Объявление о прекращении огня вызвало празднования в Азербайджане, а в Армении - гневные протесты, демонстранты штурмовали правительственные здания и парламент.

Перемирие было подписано после того, как азербайджанские силы достигли значительных успехов на поле боя, включая приближение к главному городу Нагорного Карабаха Степанакерту после взятия соседнего стратегического города Шуши (Шуша на азербайджанском языке).

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В июне 1992 года президенты России Борис Ельцин (справа) и Грузии Эдуард Шеварднадзе (слева) встретились в Сочи и подписали соглашение, положившее конец спорадическим боевым действиям в Южной Осетии, в результате которых за предыдущие несколько лет погибли до тысячи человек. Были созданы трехсторонние совместные миротворческие силы в составе 500 миротворцев из России, Грузии и Северной Осетии, а также комиссия, которая наблюдала за ними.

Российские миротворцы охраняют контрольно-пропускной пункт в Южной Осетии.

Мир держался до 2004 года, когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили. Между желанием уничтожить трансграничную контрабанду и со скрытой неудачной попыткой отвоевать регион силой, напряженность росла, а комиссия по поддержанию мира вовсе не собиралась, поскольку каждая из сторон высказывала свои предостережения.

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Российские танки движутся через Цхинвали в августе 2008 года. Тогда вооруженные подразделения в Южной Осетии начали обстрелы грузинских сел, а грузинские войска нанесли ответный удар. Каждая из сторон обвинила другую в инициировании насилия. 7 августа Грузия осуществила ввод войск и пыталась восстановить контроль над Южной Осетией. Однако Москва прибегла к военной операции, используя большое количество танков и войск, смогла отбросить грузинские войска назад и оккупировала ряд населенных пунктов. Это продолжалось до прекращения огня 12 августа.

Российский миротворец охраняет блокпост на реке Ингури в Абхазии, 14 августа 2008 года. В другом регионе Грузии, Абхазии, с 1994 года российские миротворцы дислоцировались вместе с невооруженными наблюдателями ООН, чтобы остановить военные столкновения и этнические чистки, начавшиеся в 1992 году. Эти российские силы время от времени воевали с местными грузинскими боевиками, а также с боевиками из соседнего Северного Кавказа. Когда в августе 2008 года в Южной Осетии начались боевые действия, российские и абхазские войска атаковали грузинские подразделения в Кодорском межгорье, а затем вторглись в Грузию.

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Президент России Дмитрий Медведев (в центре) жмет руку лидерам Южной Осетии и Абхазии Эдуарду Кокойты (справа) и Сергею Багапшу (слева) в Москве в сентябре 2008 года.

26 августа 2008 года Россия признала два региона "независимыми государствами". Россия сохранила войска в обоих регионах, которые были признаны "независимыми" лишь несколькими другими странами, включая Сирию в 2018 году.

Колонна российской бронетехники движется через село Рухи, Грузия, на пути в Абхазию в октябре 2008 года.

После признания Абхазии и Южной Осетии "независимыми" Россия построила ряд военных баз в двух регионах, а также защищает их границы и оказывает финансовую поддержку обоим регионам. Абхазия и Южная Осетия фактически стали зависимыми от России

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Российские военные охраняют контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, регионе Молдовы, январь 2012 года.

Силы, в состав которых вошли военные из Молдовы, России и непризнанного Приднестровья, были созданы после перемирия в 1992 году, чтобы остановить боевые действия между молдавскими силами и силами Приднестровья при поддержке "казаков" и российских войск, дислоцированных в анклаве. С тех пор мир сохраняется, но провозглашенная Приднестровьем "независимость" не признается ни в одной стране. Россия отклонила неоднократные требования молдавского правительства способствовать замещению российских войск международно признанными миротворцами и сохраняет сильное влияние в Молдове в целом.