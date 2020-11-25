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Абхазия (371) Азербайджан (746) Грузия (4339) миротворцы (944) Молдова (1686) Приднестровье (617) Россия (91316) Южная Осетия (175)

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

25 ноября в России отмечают День военного миротворца. Его установили приказом президента РФ в 2016 году. Дату выбрали неслучайно - 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

После перемирия, подписанного при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном 9 ноября, Москва направила своих военных для контроля за соблюдением мира, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Это не первый раз, когда российские миротворцы размещаются на постсоветском пространстве, чаще всего с очень разными результатами. В 1992 году российских военных привлекли в состав многонациональных сил по поддержанию мира в регионах Грузии (Южная Осетия) и Молдовы (Приднестровье), после специальных договоренностей сторон о прекращении боевых действий. В 1994 году они присоединились к другим миротворческим силам в Абхазии, еще одном регионе Грузии, чтобы остановить боевые действия и предотвратить этнические чистки. Российские военные, по состоянию на 2020 год, до сих пор дислоцируются во всех этих регионах.

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 01

Участник российских миротворческих сил стоит рядом с танком недалеко от границы с Арменией после подписания соглашения о прекращении вооруженного противостояния между Азербайджаном и армянами в Нагорном Карабахе. Более 400 российских военнослужащих из запланированных двух тысяч уже прибыли на место 11 ноября в рамках пятилетней миротворческой миссии.

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За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 02

Военная техника рядом с самолетом во время того, как российские миротворцы прибывают в аэропорт под Ереваном 11 ноября.

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 03

Объявление о прекращении огня вызвало празднования в Азербайджане, а в Армении - гневные протесты, демонстранты штурмовали правительственные здания и парламент.

Перемирие было подписано после того, как азербайджанские силы достигли значительных успехов на поле боя, включая приближение к главному городу Нагорного Карабаха Степанакерту после взятия соседнего стратегического города Шуши (Шуша на азербайджанском языке).

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За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 04

В июне 1992 года президенты России Борис Ельцин (справа) и Грузии Эдуард Шеварднадзе (слева) встретились в Сочи и подписали соглашение, положившее конец спорадическим боевым действиям в Южной Осетии, в результате которых за предыдущие несколько лет погибли до тысячи человек. Были созданы трехсторонние совместные миротворческие силы в составе 500 миротворцев из России, Грузии и Северной Осетии, а также комиссия, которая наблюдала за ними.

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 05

Российские миротворцы охраняют контрольно-пропускной пункт в Южной Осетии.

Мир держался до 2004 года, когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили. Между желанием уничтожить трансграничную контрабанду и со скрытой неудачной попыткой отвоевать регион силой, напряженность росла, а комиссия по поддержанию мира вовсе не собиралась, поскольку каждая из сторон высказывала свои предостережения.

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За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 06

Российские танки движутся через Цхинвали в августе 2008 года. Тогда вооруженные подразделения в Южной Осетии начали обстрелы грузинских сел, а грузинские войска нанесли ответный удар. Каждая из сторон обвинила другую в инициировании насилия. 7 августа Грузия осуществила ввод войск и пыталась восстановить контроль над Южной Осетией. Однако Москва прибегла к военной операции, используя большое количество танков и войск, смогла отбросить грузинские войска назад и оккупировала ряд населенных пунктов. Это продолжалось до прекращения огня 12 августа.

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 07

Российский миротворец охраняет блокпост на реке Ингури в Абхазии, 14 августа 2008 года. В другом регионе Грузии, Абхазии, с 1994 года российские миротворцы дислоцировались вместе с невооруженными наблюдателями ООН, чтобы остановить военные столкновения и этнические чистки, начавшиеся в 1992 году. Эти российские силы время от времени воевали с местными грузинскими боевиками, а также с боевиками из соседнего Северного Кавказа. Когда в августе 2008 года в Южной Осетии начались боевые действия, российские и абхазские войска атаковали грузинские подразделения в Кодорском межгорье, а затем вторглись в Грузию.

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За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 08

Президент России Дмитрий Медведев (в центре) жмет руку лидерам Южной Осетии и Абхазии Эдуарду Кокойты (справа) и Сергею Багапшу (слева) в Москве в сентябре 2008 года.

26 августа 2008 года Россия признала два региона "независимыми государствами". Россия сохранила войска в обоих регионах, которые были признаны "независимыми" лишь несколькими другими странами, включая Сирию в 2018 году.

За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 09

Колонна российской бронетехники движется через село Рухи, Грузия, на пути в Абхазию в октябре 2008 года.

После признания Абхазии и Южной Осетии "независимыми" Россия построила ряд военных баз в двух регионах, а также защищает их границы и оказывает финансовую поддержку обоим регионам. Абхазия и Южная Осетия фактически стали зависимыми от России

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За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там 10

Российские военные охраняют контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, регионе Молдовы, январь 2012 года.

Силы, в состав которых вошли военные из Молдовы, России и непризнанного Приднестровья, были созданы после перемирия в 1992 году, чтобы остановить боевые действия между молдавскими силами и силами Приднестровья при поддержке "казаков" и российских войск, дислоцированных в анклаве. С тех пор мир сохраняется, но провозглашенная Приднестровьем "независимость" не признается ни в одной стране. Россия отклонила неоднократные требования молдавского правительства способствовать замещению российских войск международно признанными миротворцами и сохраняет сильное влияние в Молдове в целом.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
Как говорится-"освободители" забыли освободить освобождённые страны от себя.
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25.11.2020 19:36
+17
От этих "миротворцев" можно ждать всё, что угодно, только не мира.
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25.11.2020 19:36
+13
Миротворцы и Рашка - это слова антиподы, говорится одно, а делается всё наоборот. "Застолбить позиции" и создавать проблемы "своему мягкому подбрюшью" - цели данных клоунов
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25.11.2020 19:36
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Миротворцы и Рашка - это слова антиподы, говорится одно, а делается всё наоборот. "Застолбить позиции" и создавать проблемы "своему мягкому подбрюшью" - цели данных клоунов
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25.11.2020 19:36 Ответить
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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25.11.2020 19:45 Ответить
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 1194
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25.11.2020 19:55 Ответить
миропритворцы
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25.11.2020 22:55 Ответить
Как говорится-"освободители" забыли освободить освобождённые страны от себя.
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25.11.2020 19:36 Ответить
Як за часи СРСР ,вселякі ГСВГ,СГВ,ЦГВ,ЮГВ,Кубата т.п. !!!)))
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25.11.2020 19:42 Ответить
День окупанта За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 489
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25.11.2020 19:36 Ответить
От этих "миротворцев" можно ждать всё, что угодно, только не мира.
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25.11.2020 19:36 Ответить
На фото с Ельциным и Шеварднадзе чувак в очках что-то уже тогда подозревал)
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25.11.2020 19:39 Ответить
Це Т-1000 За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там - Цензор.НЕТ 5954
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25.11.2020 20:47 Ответить
Рашка має бути знищена як держава!
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25.11.2020 19:39 Ответить
і хто ж її знищить ? Зеля ? За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 4572
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25.11.2020 19:43 Ответить
Ну да...Відосіками заспамить.
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25.11.2020 20:48 Ответить
нє, Євгенич ))
в нього старий бойовий диван є.
смертельна зброя, щоб ви знали
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25.11.2020 19:44 Ответить
Азери отримали гемор на довгі роки !!))
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25.11.2020 19:40 Ответить
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 8034
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25.11.2020 19:41 Ответить
рашисти завжди були окупантами.
не знаю жодного випадку, щоб вони когось звільняли
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25.11.2020 19:42 Ответить
Шо ті 30 років? В Кенігсбергу і досі їхні мЬІротворці.
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25.11.2020 19:43 Ответить
Миротворці вводяться на обмежений строк,окупанти поки не виженуть. Кацапи країна окупант. За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 9932
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25.11.2020 19:43 Ответить
Дурепи не здатні в одному коментрі поєднати висери коріння свого волоссся.
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25.11.2020 19:46 Ответить
Какой смысл этой статьи? Где кацапские регулярные войска - там мир, где ихтамнеты - война?
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25.11.2020 19:49 Ответить
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 3189
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25.11.2020 19:52 Ответить
Оно уже под контролем Азербайджана) Да и новость, что оно остается под контролем армян, скорей всего утка, что бы поиздеваться над армянами) Оно изначально находилось не на территории НК)
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25.11.2020 20:07 Ответить
Изучил вопрос немного детальней))) Ранее действительно это и еще 15 сел ранее входило в НК) Но армяне еще претендовали на Шаумяноский район, который по итогам войны 90-х годов остался под Азербайджаном... И вот армяне, что бы в дальнейшем претендовать на Шаумяновский район, отрезали от НК эти 16 сел и создали из них свой Шаумяновский район) Шаумяновский район это на северной границе НК, а они отрезали полоску на на северозападе) В итоге получилось, что они сами отказались от этих сел) Сами себя обдурили)
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26.11.2020 00:57 Ответить
"Крым. Реалии" в своем репертуаре... Рашкинские нарративы прям текстом... А Цензор типа не заметил их)
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25.11.2020 19:53 Ответить
С 1956 года .. начала миротворческих миссий, ООН никогда не привлекала советские войска к этим операциям. После развала СССР рассея находилась в аналогичном состоянии и к миссиям не привлекалась. Вынудили ООН россияне в конфликте в Приднестровье использовать их силы. До сих пор... давно минул срок их миротворческого мандата... а выгнать их оттуда никак не удаётся. Дальнейшие миротворческие миссии рассея выдумывала сама. В Приштине показали себя с самой отрицательной стороны, не выполняя требований ООН. Своими глазами видел задержанных ООНовской военной полицией за мародёрство российских десантников. После марша из Мостара они были блокированы на аэродроме Приштина и фактически голодали, т.к было закрыто воздушное пространство Болгарии , Венгрии, и ни один самолёт из рахи не мог туда прилететь. Пока шли переговоры... рассейские миротворцы по ночам лазили в сараи несчастных сербов и тупо воровали всё..что можно было есть. Это РЕАЛЬНЫЕ факты. После заключения договора о размещении россиян в Приштине им выделили уголок в южной части аэродрома , где они в землянках и с буржуйками просидели несколько лет и тихо исчезли... Ни к каким миротворческим операциям в Приштине русню ООН не привлекало. они даже придумали аэропорту Приштина своё название ..*Слатина*!!??? Откуда они это выкопали..один Бог знает. И крайне редкое привлечение русни в миссии ООН ..свидетельство того..что с рассеянского солдата миротворец...как из дерьма пуля. Ну а офицерах и речи нет. Ибо понятие..Честь и офицер рассейской армии... понятия диаметрально противоположные!!! ))))
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25.11.2020 19:58 Ответить
миротворцы в кавычках..., это оккупанты самые настоящие...
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25.11.2020 20:10 Ответить
..и кругом на убой одни рашско-пушечномясные дети в огромных касках с пукалками... сынки, не ссыте, бабы вам смену подгонят..
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25.11.2020 23:41 Ответить
В тексте написано "грузинскими боевиками" вы охренели, может осетинскими, абхазкими и другими сепарами, "миротворцы" росиянские,что за хрень, их минимум надо назвать, падлами несушими войну, где бы они не были, шоб вы здохли росиянские твари.
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26.11.2020 00:33 Ответить
А можно поподробнее про 25 ноября 1973, где миротворили советские войска? Про "миротворцев" в Венгрии и Чехословакии знаю, и про Афганистан в 1979, но тут пробел!
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26.11.2020 00:44 Ответить
Кацапскі миротворці - "гібридні окупанти". Цікаво за скільки Алієв продав інтереси Азербайджану ***** погодившись на введення кацапськоких "миротворців". В результаті цієї війни на території Азербайджану зявились кацапські війська. Якщо це перемога Азербайджану то за який собачий пісюн вони воювали?
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26.11.2020 01:14 Ответить
 
 