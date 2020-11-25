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Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Киевские новости

Оболонский райсуд Киева направил начальнику районного управления полиции распоряжение о выполнении приговора, который вступил в силу.

Документ, датированный 19 ноября, есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Согласно нему, вступил в силу приговор, вынесенный Оболонским судом 24 января 2019 года.

Тогда беглого президента Виктора Януковича признали виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 и ч. 2. ст. 437 и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Януковича остается еще один заочный арест, вступивший в силу приговор и решение суда о его задержании, - Офис Генпрокурора

Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить 01

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Не успели портнов с кузьминым и зеленским отменить. Не успели. Фёдорович будет не доволен. При встрече в Ростове он Зеленскому непременно натянет глазное яблоко на седалище.
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25.11.2020 19:52
+11
Байдена вітати нічим, а от овоча можна привітати з третьою ходкою Вступил в силу приговор Януковичу о 13 годах тюрьмы, Оболонский райсуд Киева распорядился его выполнить - Цензор.НЕТ 7328
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25.11.2020 20:14
+9
Ні, президент Рабіновіч та прем'єр Ківа...будуть дрочить усі разом)))
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25.11.2020 19:54
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Набрав чинності вирок Януковичу про 13 років в'язниці, Оболонський райсуд Києва розпорядився його виконати - Цензор.НЕТ 9305
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25.11.2020 21:53 Ответить
Историческое фото. Величайший политик мира в Разливе
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26.11.2020 08:08 Ответить
Ну, вже посадітє Вітю.
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26.11.2020 02:16 Ответить
блііін... і як тепер він буде сидіти у своїй віллі НА *********??? Це ж таке потужне обмеження волі!!! "Не кожен лиш зможе..." (с) таке пересидіти
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26.11.2020 04:51 Ответить
Витюне теперь надо постараться сдохнуть до того, как на рашке ***** потеряет власть.
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26.11.2020 07:50 Ответить
Поймать, вывезти в Украину и посадить.
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26.11.2020 08:50 Ответить
Астанавітєсь!!
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26.11.2020 09:07 Ответить
"позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.Источник: https://censor.net/ru/p3233257"

Кто взял эту характеристику старой вонючки ???
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26.11.2020 09:20 Ответить
Третя "ходка" . Набрав чинності вирок Януковичу про 13 років в'язниці, Оболонський райсуд Києва розпорядився його виконати - Цензор.НЕТ 2203.
Набрав чинності вирок Януковичу про 13 років в'язниці, Оболонський райсуд Києва розпорядився його виконати - Цензор.НЕТ 3143
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26.11.2020 09:42 Ответить
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