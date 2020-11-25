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Зеленский (16565) Николаевская область (1871) ОГА (2376)

Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Соответствующий указ Зеленский подписал 25 ноября 2020 г., сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА 01

"Президент встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Справка.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
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25.11.2020 20:45
+8
Кума?
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25.11.2020 20:44
+7
а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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25.11.2020 20:48
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Правила форума Совет форумчан
Яке українське призвіще. )))
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25.11.2020 20:43 Ответить
Стопудово!!! Нащадок запорізьких козаків !!)))
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25.11.2020 20:52 Ответить
так і є.... торгував цибулею і морквою на ринках Миколаєва
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25.11.2020 21:00 Ответить
Звичайний "слуга урода", бізнесмен.
https://news.pn/ru/politics/243217
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25.11.2020 21:05 Ответить
Кума?
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25.11.2020 20:44 Ответить
Кому??Кім Ір Чену???))
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25.11.2020 20:50 Ответить
Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
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25.11.2020 20:45 Ответить
Так там в Кореї цих Кімів,як собак нерізаних)
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25.11.2020 21:31 Ответить
На счёт собак в Корее, осторожней, очень дорого стоят.
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25.11.2020 21:32 Ответить
В Нью-Йорке кореец после развода съел двух собак бывшей жены

После развода со своей женой иммигрант из Южной Кореи, чтобы отомстить своей бывшей супруге съел ее двух собак, кота женщине удалось спасти. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.

Кореец Дунь Ван Гань проживает на территории Соединенных Штатов с начала 2019 года, в феврале он женился на американке корейского происхождения. Получил разрешение на проживание и работу благодаря своей жене, так как после брака с гражданином США, супруг автоматически получает грин-карту. Только при таком виде иммиграции вида на жительство можно лишиться, если брак распался.

После того как жена узнала, что ее муж ест собак и кошек, то сразу же подала на развод.

"Для меня это неприемлемо, я родилась и живу в Штатах, мы тут не едим собак. Но мой муж постоянно ходил в корейский квартал, в национальные кафе. Я узнала об этом случайно, когда полиция Нью-Йорка проводила рейд по таким кафе и задержала в том числе и моего мужа, в это время он ел BBQ из собаки". - заявила Кинь Лунь Гань.

Дунь Ван Гань был очень расстроен, ведь теперь ему придется отправиться в Корею. Чтобы отомстить своей уже бывшей супруге он прокрался в ее дом и приготовил обед из двух Чихуахуа, а кота оставил на ужин. Но Кинь Лунь вернулась домой раньше обычного и не обнаружила бывшего мужа который брил кота. Собак в доме не было.

Уже в полиции Дунь Ван сознался, что собак он съел и намеревался съесть кота, но не успел. Так он хотел отомстить своей уже бывшей супруге за развод и за то, что она не чтит традиции предков. Теперь ему грозит до 7 лет тюремного заключения за проникновении на частную собственность. И до пяти лет за жестокое обращение с животными.
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25.11.2020 22:17 Ответить
зелена мавпа почала завозити новиє ліца вже з Кореї ? Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 6122 ну так, щоб ніхто не здогадався
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25.11.2020 20:47 Ответить
чен ира или чен ына?
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25.11.2020 20:47 Ответить
Член Сына. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 410
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25.11.2020 20:50 Ответить
сыр члена
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25.11.2020 20:58 Ответить
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 4727
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25.11.2020 21:05 Ответить
а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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25.11.2020 20:48 Ответить
Принцип типичного жлоба: антитела у меня пока есть значит шансы заболеть минимальные, а то что я являюсь носителем вируса, это проблемы окружающих.
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25.11.2020 20:53 Ответить
віслюки жлобством не страждають.... чого не скажеш про тупість Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 2568
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25.11.2020 20:58 Ответить
Не скажите, жлобских замашек у Зеленского, хоть отбавляй.
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25.11.2020 21:03 Ответить
Кима? Родственника династии диктаторов Кимов?
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25.11.2020 20:49 Ответить
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 3157
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25.11.2020 22:15 Ответить
По очах бачу,що не москаль
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25.11.2020 20:57 Ответить
Помиляєшься ,москаль ,це не нація ,це діагноз,параноїдальна шизофренія "Русского мира" !!! )))
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25.11.2020 20:59 Ответить
Так,але такий діагноз може бути тільки у людей,москаль то свинособака,скажена свинособака!
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25.11.2020 21:03 Ответить
У Зеленського торгують не посадами, а цілими областями? Цікавий підхід!
https://www.youtube.com/watch?v=nLahAIk_Yk0
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25.11.2020 20:57 Ответить
ЦЕ ПІЗДЕЦЬ!!!
хто в курсі цієї персони, той зрозуміє.
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25.11.2020 21:01 Ответить
От і у нас вже є свій чучхе. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 3033
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25.11.2020 21:08 Ответить
То це про його попу , мріє Кока -" кoтлєта" .
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 7506. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 2187 .
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25.11.2020 21:12 Ответить
У коли-"жопы" геморрой?)
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25.11.2020 22:03 Ответить
Работал в бизнесе? Стесняюсь спросить: продавал ламинат или был свадебным фотографом?
У зелёных обычно так......
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25.11.2020 21:19 Ответить
Із кацапкіно "Ширли мирли"):"Я етого 3,14дора в хімках відєл-торговал деревянимі членами")))
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25.11.2020 21:36 Ответить
Точно не відомо, кажуть що торгував не ***********, а цибулею.
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26.11.2020 07:22 Ответить
вдягніть на лохдауна намордник !
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25.11.2020 21:52 Ответить

***
у пессимиста Ким - Чен Ын.
у оптимиста Ким - Кардашьян.
у преЗЕдента Ким - Виталька
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25.11.2020 22:00 Ответить
Дожили. Скоро вождь африканского племени чего доброго станет мером Киева.
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25.11.2020 22:02 Ответить
 
 