РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12859 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
5 260 11
Госпогранслужба (5412) контрабанда (2379) правоохранительные органы (2944) сигареты (851) Черниговщина (1343)

Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Черниговщине местный житель в специально оборудованном тайнике и в "запаске" машины пытался провезти через пункт пропуска "Новые Яриловичи" контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера ночьюь 43-летний украинец возвращался из Беларуси домой на автомобиле Volkswagen и заявил, что ничего запрещённого не перевозит.

При углубленном осмотре автомобиля был обнаружен специально оборудованный тайник в топливном баке, в котором были спрятаны сигареты. Также табачные изделия обзорная группа нашла в запасном колесе и в багажном отделении автомобиля.

Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 01
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 02
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 03

Всего мужчина пытался нелегально провезти через границу 2 020 пачек сигарет.

Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 04
Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба 05

Табачные изделия изъяли представители таможни. Кроме сигарет, водитель лишился и транспортного средства украинской регистрации.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
показать весь комментарий
25.11.2020 23:19
+3
и имущества
показать весь комментарий
25.11.2020 23:55
+1
знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
показать весь комментарий
25.11.2020 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
показать весь комментарий
25.11.2020 23:19 Ответить
и имущества
показать весь комментарий
25.11.2020 23:55 Ответить
Запаска чи бензобак?
показать весь комментарий
25.11.2020 23:20 Ответить
И там, и там
показать весь комментарий
26.11.2020 00:33 Ответить
знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
показать весь комментарий
25.11.2020 23:23 Ответить
Підзаробив. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3314
показать весь комментарий
25.11.2020 23:48 Ответить
Надо отменить границы, сразу же пропадут контрабандисты, взятки, не надо будет плательщикам налогов напрягаться на зарплату таможенникам, а сами таможенники будут вырабатывать какой то нужный продукт, те же сигареты.
показать весь комментарий
25.11.2020 23:55 Ответить
Тяжела і нєказіста жизнь бариг-контрабандистів. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8889
показать весь комментарий
26.11.2020 00:45 Ответить
Зато накуриться. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7584
показать весь комментарий
26.11.2020 07:56 Ответить
Странно, обычно находится не мало и тех, кто сочувствует и контрабандистам и браконьерам. В этот раз, как то не видно таких. Неужели общество начало меняться?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:14 Ответить
Ну шо, накурывся?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:33 Ответить
 
 