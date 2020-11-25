Житель Черниговщины лишился автомобиля, пытаясь провезти в бензобаке контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Черниговщине местный житель в специально оборудованном тайнике и в "запаске" машины пытался провезти через пункт пропуска "Новые Яриловичи" контрабандные сигареты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера ночьюь 43-летний украинец возвращался из Беларуси домой на автомобиле Volkswagen и заявил, что ничего запрещённого не перевозит.
При углубленном осмотре автомобиля был обнаружен специально оборудованный тайник в топливном баке, в котором были спрятаны сигареты. Также табачные изделия обзорная группа нашла в запасном колесе и в багажном отделении автомобиля.
Всего мужчина пытался нелегально провезти через границу 2 020 пачек сигарет.
Табачные изделия изъяли представители таможни. Кроме сигарет, водитель лишился и транспортного средства украинской регистрации.
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