Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В супермаркете Луцка произошел конфликт из-за отсутствия защитной маски у одного из покупателей, который вызвал патрульных, чтобы урегулировать ситуацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, детали инцидента описываются на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.
По словам патрульных, они получили сообщение о конфликте между заявителем и работниками супермаркета. На месте было установлено, что заявитель находился без защитной маски в супермаркете, поэтому там его отказались обслуживать.
"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме нарушения правил карантина, инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле и совершил стоянку на месте для водителей с инвалидностью. На него составили админпротоколы за оба правонарушения.
Пожалуйста, подождите...
И у тебя нет права нарушать законы государства.
И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
на быдло составили два админ протокола: (нарушение ПДД + отсутствие маски)..
и вызвали след-опер группу, что бы зафиксировать преступление по признакам ст. 342 УК (сопротивление полиции)..
это быдло из категории "мне на всё и на всех пох".. и это лечится Тайзером..
вывод: выгоднее быть вежливым и культурным, чем тупым быдлом и получить срок на ровном месте..
"Поліцейські намагались затримати чоловіка і одягти йому наручники. Це все відбувалось на очах маленької доньки, яка плакала.
«Це все було вже на парковці. Відразу за декілька хвилин прибув ще один наряд, зійшлись люди з зупинки і робили зауваження поліції, щоб ті не затримували з наручниками чоловіка на очах його дитини», - зазначає свідок."
Для дитини це буде уроком. Поведінка тата і отриманий результат. Буде на майбутнє розуміти до чого призводять правопорушення.
А скажуть вони, щонайменше, "мєнти пі#араси", а тато маладєц.
А дитині наука буде.
Бо яблуко від яблуні...
Когда же оно сознательно и с демонстрацией пренебрежительного к обществу и его жизненноважным потребностям будет себя вести- тогда , да: штраф за несоблюдение карантинно санитарных норм + мелкое хулиганство + любое из УК «противодействие представителям и авторитету госвласти» + и принудительный ПЦР тест за счёт буйного (как вишенка на торте)... )))
Маска , как и мытьё рук - не панацея, но лучше, чем ничего
И еще - многие носят с открытым носом, то есть - чисто формально, на "отъе*ись". Хотя новый закон подразумевает штрафы не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.
Мусора, они кругом мусора или может сказать благодарю, что электрошокер не применили
И да, наличие у правонарушителя ребенка ничуть его не оправдывает, а наоборот - является отягощающим фактором, ибо нарушитель еще и ребенка втянул, идя на сознательный конфликт и нарушение законов.
А устраивает подобное особая категория граждан, которых здесь называют полишуками.
А ми значно сильніше інтегровані в решту світу.
Тому у нас найбільший відсоток заражених у Києві (ворота в країну) та в західних областях (прикордонна міграція)