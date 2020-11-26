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Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В супермаркете Луцка произошел конфликт из-за отсутствия защитной маски у одного из покупателей, который вызвал патрульных, чтобы урегулировать ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, детали инцидента описываются на странице Патрульной полиции Волынской области в Facebook.

По словам патрульных, они получили сообщение о конфликте между заявителем и работниками супермаркета. На месте было установлено, что заявитель находился без защитной маски в супермаркете, поэтому там его отказались обслуживать.

"Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушения. Более того - сопротивлялся патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Кроме нарушения правил карантина, инспекторы установили, что 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле и совершил стоянку на месте для водителей с инвалидностью. На него составили админпротоколы за оба правонарушения.

Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский 01

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Мужчина в Луцке зашел без маски в супермаркет и спровоцировал конфликт: пострадал полицейский 02
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Топ комментарии
+45
Чого з таким бидлом церемоняться? Вже і шокери, наче, видали.... В мордяку перця, шокером по яйцях, руки в кайданки, та у сізо на троє суток.
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26.11.2020 09:30
+18
Это не полицейское государство - это порядок.
И у тебя нет права нарушать законы государства.
И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
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26.11.2020 10:04
+15
При клятих совєтах важко уявити, що б сталося з тим, хто зірвав шеврони з мєнта. Все життя жалкував би
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26.11.2020 09:30
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Чого з таким бидлом церемоняться? Вже і шокери, наче, видали.... В мордяку перця, шокером по яйцях, руки в кайданки, та у сізо на троє суток.
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26.11.2020 09:30 Ответить
Да здравствует постоянній украинский бардак с забитием членов на законы.Каждый сам себе президент.
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26.11.2020 09:43 Ответить
Нет у тебя таких конституционных прав на "неношение маски" в карантин и парковку на местах для инвалидов.
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26.11.2020 10:05 Ответить
Это не полицейское государство - это порядок.
И у тебя нет права нарушать законы государства.
И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
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26.11.2020 10:04 Ответить
бидло наразі в фаворі!Бидлюки віздє.В дит садочках діти бидлюків лаються матом, у школах бьють нормальних дітей за те, що ті хотять вчитись, наприклад. ну і просуваються в депутати всіх рівнів.
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26.11.2020 09:45 Ответить
Не "наразі", а ще з 90-х років і ситуація не дуже змінилася в кращу сторону.
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26.11.2020 09:47 Ответить
Як я з вами згоден. Дітей давно вже треба поділяти у різні школи, інакше буде катастрофа...
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26.11.2020 21:28 Ответить
"Шокером по яйцях" О да!Мсье знает толк в извращених!
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26.11.2020 09:55 Ответить
При клятих совєтах важко уявити, що б сталося з тим, хто зірвав шеврони з мєнта. Все життя жалкував би
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26.11.2020 09:30 Ответить
Вроде три года давали при совке за сорванные погоны менту при исполнении
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26.11.2020 11:32 Ответить
Казак лихой, ще не вмерла Украина.
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26.11.2020 09:34 Ответить
УкраїнИ.
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26.11.2020 09:36 Ответить
В оригіналі пісні (не Гімну) - УкраїНА.
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26.11.2020 12:20 Ответить
Быдло оно, а не козак.
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26.11.2020 10:06 Ответить
Админ протокол за маску и стоянку. А за сопротивление и фактически нападение на сотрудника только пальчиком погрозили?
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26.11.2020 09:34 Ответить
читай внимательно, Игорек!..
на быдло составили два админ протокола: (нарушение ПДД + отсутствие маски)..
и вызвали след-опер группу, что бы зафиксировать преступление по признакам ст. 342 УК (сопротивление полиции)..
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26.11.2020 09:38 Ответить
Увидел, просто в самой статье этого нет.
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26.11.2020 09:40 Ответить
а были бы у копов Тайзеры, это быдло-тело уже бы корчилось на земле в судоргах..
это быдло из категории "мне на всё и на всех пох".. и это лечится Тайзером..
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26.11.2020 09:35 Ответить
Тут дело такое. Это быдлан, который может палицаю и по физиономии проехаться. Обычно мусора герои против пенсионеров и малолеток. Так что не факт, что мусорок бы не корчился на земле в судоргах.
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26.11.2020 09:44 Ответить
это быдлан 342 УК себе уже заработал.. а если нападение на копа при исполнении, то + еще 345 УК.. и заедет пассажир "на пятерку" ровным ходом..
вывод: выгоднее быть вежливым и культурным, чем тупым быдлом и получить срок на ровном месте..
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26.11.2020 09:49 Ответить
Так я и не спорю на счет вежливости. То, что он себе заработал, пускай и забирает. Хотя, это ценный кадр для полиции. Можно сказать курс молодого палиция уже прошел. Теперь на конкурс может документы подавать.
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26.11.2020 09:52 Ответить
ну.. маску он точно теперь будет носить))
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26.11.2020 09:53 Ответить
Шо ты мелешь? Какая, нах, 345-я УК? Дай бог, что бы 185 КоАП и то у меня большие сомнения. Это же не просто "быдло обыкновенное". Это "быдло с возможностями". А с такими менты стараются не связываться, т.к. потом себе дороже. Оно об этом прекрасно знает и "быдлодство" его только растет и укрепляется.
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26.11.2020 10:16 Ответить
Напевне зірвати шеврон - це дика біль. )))
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26.11.2020 09:38 Ответить
А до чого тут біль, дурнику?
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26.11.2020 10:00 Ответить
та переломы 100% у человека , зачем вы смеетесь ? Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 6680
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26.11.2020 10:28 Ответить
Спробуйте це провернути з американським копом. Або з німецьким поліцаєм...
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26.11.2020 11:31 Ответить
Ті наркопритони не кришують і не калічать громадян в сізо
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26.11.2020 11:47 Ответить
Из луцкой прессы для защитников полиции и редакции "Цензора"
"Поліцейські намагались затримати чоловіка і одягти йому наручники. Це все відбувалось на очах маленької доньки, яка плакала.

«Це все було вже на парковці. Відразу за декілька хвилин прибув ще один наряд, зійшлись люди з зупинки і робили зауваження поліції, щоб ті не затримували з наручниками чоловіка на очах його дитини», - зазначає свідок."
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26.11.2020 09:44 Ответить
Тобто порушувати закон на очах дитини можна, нападати на поліцейських на очах дитини можна... А затримувати порушника на очах дитини не можна... Тобто поліція перш ніж когось затримати, має ще переконатися, а чи немає поряд дитини, а потім ще переконатися чи це не дитина порушника і лише потім затримати?
Для дитини це буде уроком. Поведінка тата і отриманий результат. Буде на майбутнє розуміти до чого призводять правопорушення.
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26.11.2020 09:57 Ответить
нажаль, для дитини уроком буде те, що вдома скажуть мама і тато.
А скажуть вони, щонайменше, "мєнти пі#араси", а тато маладєц.
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26.11.2020 12:30 Ответить
Це тату в сто крат повинно бути соромніше, що він при власній дитині бикує.
А дитині наука буде.
Бо яблуко від яблуні...
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26.11.2020 11:36 Ответить
"Онжєотєц" по-українські? ))
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23.03.2021 10:29 Ответить
Такого быдла в Украине 50%
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26.11.2020 09:44 Ответить
73%
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26.11.2020 09:52 Ответить
черговий царьек?
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26.11.2020 09:45 Ответить
Не проще ли было бы в подобных ситуациях для такого населения из числа мудрава нарота наготовите держать упаковку запасных масок...
Когда же оно сознательно и с демонстрацией пренебрежительного к обществу и его жизненноважным потребностям будет себя вести- тогда , да: штраф за несоблюдение карантинно санитарных норм + мелкое хулиганство + любое из УК «противодействие представителям и авторитету госвласти» + и принудительный ПЦР тест за счёт буйного (как вишенка на торте)... )))
Маска , как и мытьё рук - не панацея, но лучше, чем ничего
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26.11.2020 09:45 Ответить
Дело не в пачке масок - ведь проблема не в том, что былан не мог себе позволить маску, а в том, что он принципиально не хотел маску одевать.
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26.11.2020 10:16 Ответить
Народ начинает выходить из себя.
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26.11.2020 10:33 Ответить
как будто народ в себя приходил
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26.11.2020 10:38 Ответить
Это не народ - это безголовые быдланы.
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26.11.2020 10:43 Ответить
А подобное быдлуганье возьмет себе пачку масок и пойдет продавать или не продавать так просто нахватает потому что на шару.
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26.11.2020 12:03 Ответить
це або даунбасєр або рузьгє - до ворожки не ходи....
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23.03.2021 10:33 Ответить
Надо отстреливать.
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26.11.2020 09:49 Ответить
Ну тут уже можно давать годик исправительных работ, для " остужения" буйной головы. По статье сопротивление законным действиям правоохранительных органов. В США, он бы уже лежал рожей в асфальт и с дубинкой в заднем проходе, а штраф был бы таким что и машины не хватило что бы расплатиться. ( и то в лучшем случае).
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26.11.2020 09:49 Ответить
"быдло лайфс метер"?
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26.11.2020 09:55 Ответить
Кацап наверное .
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26.11.2020 10:08 Ответить
Номера на машине не АН...? Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 3388
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26.11.2020 10:16 Ответить
у штирлица тоже мерс был подозрительно наверно внук плейшнера
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26.11.2020 10:17 Ответить
Как бы пригодился электрошокер...
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26.11.2020 10:25 Ответить
Штош, что мы видим - один без маски и сразу шкандаль. А мне тут рассказывают, что никто не носит, хехе.
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26.11.2020 10:29 Ответить
Зависит от города.
И еще - многие носят с открытым носом, то есть - чисто формально, на "отъе*ись". Хотя новый закон подразумевает штрафы не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.
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26.11.2020 10:45 Ответить
Да, зависит. В Херсоне, где болеют поменьше и носят поменьше, а вот в Киеве чота все подряд таскают и болеют побольше. Вотт как оно так выходит то?
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26.11.2020 10:53 Ответить
Выходит так, что в Киеве банально гораздо больше людей и гораздо теснее. Да и тестируются в Киеве гораздо интенсивнее.
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26.11.2020 11:17 Ответить
не замислювався над тим, що без цих заходів було б ще гірше?
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23.03.2021 10:35 Ответить
кто носит "с открытым носом" - тихие, безвредные, самоубийцы, это их выбор. главное , чтоб рот прикрывали, если нет - нужно киздить без жалости, это убийцы, многие 60+ не переживут эту заразу и система "здравохрвнения" и не собирается им помогать.
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26.11.2020 11:45 Ответить
Если люди выдыхают носом, то и прикрывать нужно также нос.
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26.11.2020 14:33 Ответить
100%
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23.03.2021 10:36 Ответить
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-2-nariady-politsiyi-zatrymuvaly-cholovika-z-dytynoiu-za-vidsutnis/

Мусора, они кругом мусора или может сказать благодарю, что электрошокер не применили Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 115
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26.11.2020 10:38 Ответить
А жаль, что не применили.
И да, наличие у правонарушителя ребенка ничуть его не оправдывает, а наоборот - является отягощающим фактором, ибо нарушитель еще и ребенка втянул, идя на сознательный конфликт и нарушение законов.
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26.11.2020 10:46 Ответить
Нужно было пристрелить
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26.11.2020 11:12 Ответить
он у@бан и бычара в квадрате. как по отношению к окружающим , так и по отношению к своей дочери.
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26.11.2020 11:39 Ответить
Я в шоке от количества быдла в казалось бы самых украинских регионах,в данном случае это Волынь,родина движения Степана Бандеры за свободу Украины от большевистской и германской заразы. В 2010 Волынь голосует за Януковича в 2019 за клоуна Зеленского а раньше всегда голосовала за КПУ и ПР. И это та область где НКВДисты уничтожили громадное число людей,уничтожали целыми селами и хуторами! Возможно там действительно они уничтожили всех украинцев а сейчас там живут вовсе и не украинцы а привезённые "переселенцы" вместо убитых?
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26.11.2020 12:09 Ответить
здесь живут украинцы, именно поэтому такие случаи единичны.
А устраивает подобное особая категория граждан, которых здесь называют полишуками.
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26.11.2020 12:35 Ответить
Вот такое быдло сплошь и рядом. Вокруг нас. Сегодня в "Эпицентре" на Григоренка в Киеве не успевал уворачиваться от ********* с выставленным из маски рубильником. Не понимаю зачем одевать маску и оставлять нос незакрытым. Дебилы и быдло не желающее думать об окружающих. "А мне так неудобно (удобно)!" - вот их ответ. Но я же такой самый человек и ношу маску как положено! Почему тебе плевать на всех??? У меня такое впечатление, что большой процент украинцев, на генном уровне недоразвиты. И мне, украинцу, обидно за то, что по этим недоразвитым складывается общая картинка о нации в целом. Сожалею! Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498 Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498 Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498
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26.11.2020 12:11 Ответить
Проповедники ковидные под охраной мусоров , В Беларусии тоже все быдло? Или тупые не замрочаваются этим.
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26.11.2020 16:42 Ответить
Бєларусь - домосєдская країна. Самі нікуди не літають та до них ніхто не їздить крім росіян і то рідко.
А ми значно сильніше інтегровані в решту світу.
Тому у нас найбільший відсоток заражених у Києві (ворота в країну) та в західних областях (прикордонна міграція)
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23.03.2021 10:40 Ответить
Чуть только чмо на крутой тачке, так копы не копы, а слизни. За то к простым смертным, цепляются как раки на уши.
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26.11.2020 12:48 Ответить
Надо было ему что-то сломать и привести ситуацию к реальности - инвалид законно припарковался на месте для инвалидов. Но это нереально, ведь если кто-то так сделает, его первым посадят. Народ давно обыдлел, а это пряниками не лечится, только кнутом.
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26.11.2020 13:23 Ответить
Протоколы это хорошо, но все таки надо было набить морду.
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26.11.2020 14:11 Ответить
 
 