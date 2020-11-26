Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На столичных Березняках минувшей ночью пьяный водитель на "Жигулях" пытался убежать от патрульных, но вместо этого попал в ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По предварительным данным, водитель ВАЗа двигался по улице Березняковская с выключенными фарами. Это увидел полицейский патруль, который потребовал остановки автомобиля. Однако водитель на "Жигулях" решил избежать проблем и начал убегать.

Читайте также: Нардеп "Голоса" Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра

В результате беглец не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине машины - микроавтобус Volkswagen Caravelle и седан Mitsubishi Lacetti, который по инерции врезался в Renault. Обломки от машин также попали в проезжающую мимо "Шкоду".













Смотрите также: Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове. ВИДЕО

У водителя выявили признаки алкогольного опьянения.

Известно, что в данном ДТП люди не пострадали.