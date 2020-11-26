Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
На столичных Березняках минувшей ночью пьяный водитель на "Жигулях" пытался убежать от патрульных, но вместо этого попал в ДТП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".
По предварительным данным, водитель ВАЗа двигался по улице Березняковская с выключенными фарами. Это увидел полицейский патруль, который потребовал остановки автомобиля. Однако водитель на "Жигулях" решил избежать проблем и начал убегать.
В результате беглец не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине машины - микроавтобус Volkswagen Caravelle и седан Mitsubishi Lacetti, который по инерции врезался в Renault. Обломки от машин также попали в проезжающую мимо "Шкоду".
У водителя выявили признаки алкогольного опьянения.
Известно, что в данном ДТП люди не пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Те, зо вони натворили із відповідальність за керування, описати не можливо. Я такого дебілізму ще не бачив.
Це ж "зелений" Мінюст! Вони вам бредове роз'яснення комітету ВРУ скинуть... ну не напишуть же вони що президент ідіот? Чесслово... як діти малі...
В этом месте постоянно какие-то придурки ездят - то дрифтеры, то стритрейсеры, а то и просто пьянь. Лучше бы этого дебила там на месте и пристрелили, тогда бы точно начали головой думать прежде чем бухать и потом за руль садиться.