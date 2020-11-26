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Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

На столичных Березняках минувшей ночью пьяный водитель на "Жигулях" пытался убежать от патрульных, но вместо этого попал в ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

По предварительным данным, водитель ВАЗа двигался по улице Березняковская с выключенными фарами. Это увидел полицейский патруль, который потребовал остановки автомобиля. Однако водитель на "Жигулях" решил избежать проблем и начал убегать. 

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В результате беглец не справился с управлением и врезался в припаркованные на обочине машины - микроавтобус Volkswagen Caravelle и седан Mitsubishi Lacetti, который по инерции врезался в Renault. Обломки от машин также попали в проезжающую мимо "Шкоду".

Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 01
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 02
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 03
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 04
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 05
Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 06

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У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. 

Известно, что в данном ДТП люди не пострадали.

Пьяный водитель на Жигулях убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с пятью автомобилями 07
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Топ комментарии
+35
-- Офигеееть! Они гонятся, а он от них уезжааает! Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4975

Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6144
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26.11.2020 10:04
+17
Відео блондинка знімала та коментувала?Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4049
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26.11.2020 10:00
+9
Рускоговаращая челюсть комментирует
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26.11.2020 10:49
Комментировать
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Відео блондинка знімала та коментувала?Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4049
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26.11.2020 10:00 Ответить
-- Офигеееть! Они гонятся, а он от них уезжааает! Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4975

Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6144
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26.11.2020 10:04 Ответить
муссора гналися,чтоб изнасловать,а он уезжал
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26.11.2020 13:25 Ответить
Рускоговаращая челюсть комментирует
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26.11.2020 10:49 Ответить
це точно, тупа мавпа
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26.11.2020 10:54 Ответить
он?!.. нет?!
Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6740
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26.11.2020 10:01 Ответить
Джек пот.
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26.11.2020 10:02 Ответить
Не знал про штраф за пьянку наверное...
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26.11.2020 10:04 Ответить
дешевле было заплатить штраф, чем теперь ремонтировать столько автомобилей...
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26.11.2020 10:12 Ответить
кто их будет ремонтировать???)
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26.11.2020 10:53 Ответить
так мусора ногами били новую машину
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26.11.2020 13:27 Ответить
немає зараз штрафу за п'янку.
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26.11.2020 11:02 Ответить
як немае... П'яний водій на "Жигулях" тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями - Цензор.НЕТ 6937 - у підвішеному стані кримінальна відповідальність ( скасована ст.286-1 ст. КК) - але 130 -та КУпАП чинна...- чи щось не так...
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26.11.2020 17:37 Ответить
А ви її відкрийте і почитайте. Там лишили водні ТЗ, а автомобілів не має😂 це ж Зелені дебіли!!!
Те, зо вони натворили із відповідальність за керування, описати не можливо. Я такого дебілізму ще не бачив.
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26.11.2020 18:11 Ответить
згоден...- але в такому разі повністью тоді працюе ст.286-1 ст. КК...??
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26.11.2020 18:21 Ответить
Я вважаю що так, а віслюк Оманський, що ні. Тому злочин документують без виклику СОГ і не в порядку визначеному КПК. Реально не має ні адмін, ні кримінальної відповідальності. Бухай не хочу. Слава зебілам!
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26.11.2020 18:25 Ответить
"бухай не хочц" це коли ти при ксіві, посаді, чи із мохнатими звязками...- а а вуйка, чи лоха- притягнуть , та обілетять по-повній...
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26.11.2020 18:28 Ответить
Притягнуть до чого???😂 жодної підозри по Україні не підписано.
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26.11.2020 18:31 Ответить
З чого ви вирішили що стаття в ККУ скасована??? У нас суди всі адмінки закривають і направляють в поліцію для внесення відомостей до ЄРДР. Це питання до ДБР, чому вони досі по поліції не рухнули справу, за приховування злочинів.
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26.11.2020 18:21 Ответить
ст.286-1 ст. КК- реально чинна...- а чому ви не написали в центральний Офіс до Венедиктовоъ, та саму Заяву в ДБР...- ви ж Адвокат...
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26.11.2020 18:26 Ответить
Венедиктовій? Цій підклаці зеленій? Вона щодня підтерається і КПК і ККУ. Кому там писати? Крім того вона розіслала прокурорськи лист, щоби вони порушували закон і робили вигляд, що діє адмінка. В ДБР? А мені для чого? Їм показники треба, не мені. А вставляти простих патрульних, через те, зо президент країни дебіл? Я адвокат, а не гандон.
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26.11.2020 18:30 Ответить
Ви ж ви Адвокат - ЮрисПрудент ( Юриспруденція) - не просто "вуйко" чи "лох" ...- а в Дкржаві така законодавча ВАКХАНАЛІЯ....- де ж ваша свідома Громадянська Позиція...
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26.11.2020 18:43 Ответить
Як де? Я голосував проти клоуна, а лайно за ним най 73% прибирають.
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26.11.2020 18:47 Ответить
Постараюсь направити Запит в МінЮст ( для чистоти експерименту) , відносно всього цього ...... - цікаво, що вони відпишуть...., але як показуе останне, вони не хотять надавати Відповідь на запит через е-майл, пишуть, щоб подати Письмовим ....
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26.11.2020 19:39 Ответить
От вам не має що робити...
Це ж "зелений" Мінюст! Вони вам бредове роз'яснення комітету ВРУ скинуть... ну не напишуть же вони що президент ідіот? Чесслово... як діти малі...
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26.11.2020 21:03 Ответить
До того ж усім юристам країни ця ситуація чудово відома.
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26.11.2020 18:35 Ответить
Убегал , находясь за рулем Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6152
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26.11.2020 10:07 Ответить
А напарковалися то! Всем штрафов выписать.
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26.11.2020 10:18 Ответить
и крендель на крузаке через 2 сплошные... можно сделать выводы что там все одинаковые
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26.11.2020 14:06 Ответить
дол&***
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26.11.2020 10:26 Ответить
Приберіть геть. Нам це не підходить! Що значить бухий на Жигулях? Ви що ж хочете сказати що простий громадянин може бути дебілом і мерзотою? Давайте нам таку саму новину, але про суддю, чи прокурора! Не руйнуйте шаблон!!!
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26.11.2020 11:02 Ответить
В Україні найбільші покарання за порушення ПДР...Це якщо взяти розміри штрафів і розміри доходів пересічного українця...Штрафи перетнули ту межу,після якої більшість водіів вважають за краще попробувати чкурнути від копів,використавши досить невеликі шанси на втечу...При цьому,як правило,розбивають автівки,свої і чужі,давлять людей...А порушень менше не стало,і п"яних за кермом теж...Тому що мусорська реформа працює в одному лишень напрямку - на посилення репресій і відповідальності водіів,про відповідальність самих копів там нічого нема...Там лишень є абсолютна безкарність і кругова порука...Якщо когось і ловлять то тому що чесний або не поділився...
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26.11.2020 11:04 Ответить
Тому при втечі водія потрібно дозволити поліції стріляти на ураження.
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26.11.2020 18:22 Ответить
Правильно, никаких штрафов. Первый раз сел пьяным - отобрали права на 5 лет. Второй раз - на 15. Третий - пожизненно. Сел, не имея прав в принципе, за руль - криминальная ответственность. За год любителей погонять навеселе станет на порядок меньше.
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27.11.2020 07:28 Ответить
На Жигулях в Киеве? Не местный что ли?
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26.11.2020 11:59 Ответить
Там усі хто припаркувався на тому перехресті "нє мєстниє" - номери колгоспні.
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26.11.2020 17:35 Ответить
А ви хто "крутой городской колгоспный еврпескоамерикансий водитель , власник крутой тачки" !!
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26.11.2020 22:45 Ответить
Что ты тут паришь, не местные. Я живу в доме напротив этого кольца, в основном местные там и паркуются.
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27.11.2020 07:25 Ответить
боже яка тупенька дівчинка, щей манкуртка
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26.11.2020 12:06 Ответить
да не базлайте! у него блатная страховка епта!
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26.11.2020 12:11 Ответить
Mitsubishi Lacetti що за автивка така???
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26.11.2020 12:15 Ответить
наверное это из Limited Edition, такая же как Daewoo Lancer
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26.11.2020 15:53 Ответить
у вас на районе должен быть один боллард, установленный вами лично, в каком-либо сквозном проезде через ваш микрорайон. это снимает все вопросы с неадекватной полицией.
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26.11.2020 23:51 Ответить
Какой нахрен боллард в сквозном проезде ? Это же не Бобруйск, это Киев, здесь "проезды" через микрорайон - это четырехполосные дороги. Конкретно в этом месте.
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27.11.2020 07:31 Ответить
тут как посмотришь эти видео с киевскими патрульными так плакать хочется, ну вот зачем они пугали водителя жигулей. вы ж уже6 поставили камеры - смертность на дорогах увеличилась в три раза. Яценюка на вас нет, что бы разогнать вас по новой. Но самое главное, не будет у нас порядка на дорогах, пока конченные полицаи будут останавливать нормалдьных водителей чтобы получить взятку - таих вонючек нужно сразу увольнять, но аваков на это не идёт
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26.11.2020 23:55 Ответить
Что значит пугали? Может нужно было ему зеленую улицу через весь Киев обеспечить?
В этом месте постоянно какие-то придурки ездят - то дрифтеры, то стритрейсеры, а то и просто пьянь. Лучше бы этого дебила там на месте и пристрелили, тогда бы точно начали головой думать прежде чем бухать и потом за руль садиться.
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27.11.2020 07:35 Ответить
 
 