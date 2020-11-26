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В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Полтаве суд оправдал владелицу ресторана Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. Парень умер после нескольких месяцев комы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

Отмечается, что оправдание произошло "из-за недоказанности уголовного нарушения". Прокуратура и потерпевшие настаивали на восьми годах заключения. Саенко и ее адвокаты просили оправдания и называли вину недоказанной.

В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе 01

Судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко отметил, что "приведенные стороной обвинения доводы основываются на предположениях и доказательствах, полученных с нарушением требований процессуального закона".

"Стороной обвинения не представлены суду достаточно убедительные доказательства совершения Саенко уголовного преступления", - отметил судья.

Как пишет издание "Полтавщина", судья Савченко признал, что женщина не виновата в ДТП, так как велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя, по правилам ПДД, должен был переносить велосипед в руках. Он также заявил, что ресторатор не могла избежать столкновения в этой ситуации.

В Полтаве суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе 02

Кроме того, сторона обвинения настаивала на том, что Саенко в момент ДТП разговаривала по телефону, однако суд отказался принимать эту версию из-за отсутствия доказательств. Таким образом арест имущества и водительского удостоверения был отменен.

Также журналисты уточняют, что судья зачитывал приговор около двух часов, после чего подсудимая покинула заседание и заплакала.

Родственники погибшего мальчика заявили о том, что "на совести Саенко две смерти", так как 24 ноября скончался дедушка мальчика.

Сторона обвинения и родственники готовятся подать апелляцию на решение суда.

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Топ комментарии
+49
Я не оправдываю эту тётку, и сожалею о гибели пацана НО, эти велосипедисты с разного рода мопедщиками, просто задрали уже. Выскакивают на переходах на скорости прямо под колёса, и это при том, что пешеходный переход они должны ПЕРЕХОДИТЬ ведя свой велосипед радом сосбой. Но 99% этих недоумеов почему то считают, что это не пешеходный переход, а велосипедный переезд. Велосипедисты, из за вас человек может сесть в тюрьму. Изучите ПДД Украины и ыполняйте их, как участники дорожного движения.
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26.11.2020 10:37
+41
Сжечь ресторан и эту суку! И судью тоже сжечь!!!
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26.11.2020 10:33
+31
Якщо велосипедист дійсно виїхав на нерегульований перехід, то вина водія автівки дійсно не може бути доведеною.
Я сам неодноразово ледве встигав зупинятись, бо велосипедисти вилітають на пішохідний перехід. У даній ситуації я на стороні водія, хоча хлопця шкода- не вчив він ПДР перед тим, як стати його учасником.
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26.11.2020 10:38
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Де підтвердження що вона була напідпитку?
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26.11.2020 20:03 Ответить
Так в тому ж и справа, що аналiз нiхто не робив.
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26.11.2020 20:18 Ответить
Где подтверждение что пацан выскочил,а не очень медленно выкатился на зебру?
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26.11.2020 20:38 Ответить
Він повинен був йти і вести велосипед у руках, тоді б винна була рестораторка. А тут розглядались транспортні засоби.Навіть при переході по зебрі пішохід повинен впевнитись у небезпеці іц зненацька не виходити а він їхав.
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26.11.2020 20:45 Ответить
Хорошо.где доказательства что пацан не катил велик.почему пропал регистратор,если на нем было зафиксирована ее "невиновность"!?
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26.11.2020 21:01 Ответить
Нагадаємо, що 6 листопада, близько 14:10 у центрі Полтави сталася ДТП із потерпілим. Позашляховик Mercedes-Benz збив підлітка, який виїхав на велосипеді на пішохідний перехід. Відразу ж після ДТП з автомобіля зняли номери держреєстрації.
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26.11.2020 21:22 Ответить
Упертый.вижу заинтересованность.много тебя в этой теме.в других ветках тебя нет.с Полтавы?
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26.11.2020 21:40 Ответить
З України.
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26.11.2020 22:18 Ответить
сняли номера, видеорегистрато и забрали телефон у убийцы - это тебе шо? У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 141 У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 8326
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26.11.2020 22:42 Ответить
Это не доказательство вины. Регистратор и телефон - ее частная собственность, может делать что хочет.
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27.11.2020 09:51 Ответить
Умышленное сокрытие улик это именно что доказательство вины У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 7058 Пистолет, из которого убийца застрелил жертву - тоже его частная собственность, он может сделать с ним все что хочет! У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 4395 Спрятать например. Все правильно? У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 2936 Ты уже договорился до белой горячки У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 2936
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27.11.2020 19:04 Ответить
А ты случаем не родственник рестораторши?
Для всех водителей понятно,что перед пешеходным переходом нужно снижать скорость,эти огромные знаки за километр видно,по твоему,всех кто не выучил ПДД нужно давить.И сли шком много если.Вот простой вопрос,почему стерли видео с регистратора?А раз нет видео,то не доказуемо,что он ВЫЕХАЛ.И где в деле тормозной путь,и тормозила ли она вообще,А самое главное,почему не оказала превую помощь и не вызвала скорую?Значит просто оставили умирать парня и ей до лампочки жизнь других людей,самое главное позвонила прокурору.Вопросов много,а ответов суд не дал.Значит появится яхта у родственников судьи или домик в Испании,либо купит авто своей бабушке.
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26.11.2020 19:39 Ответить
Ніякого відношення не маю до тієї особи.Читайте правила дорожнього руху,там все написано.Маю 46років безаварійного кермування..Як людина я її не виправдовую, а правила кажуть що порушник велосипедист. У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 8530
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26.11.2020 20:01 Ответить
А что,есть доказательства,что он именно выехал на пешеходный переход?И влюбом случае,если сбил на переходе,значит водитель не придерживался правил,и ехал с превышением скорости.
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26.11.2020 20:06 Ответить
Де докази що вона перевищила швидкість? Таке враження що ви ніколи в житті не сиділи за кермом і не знаєте що є така книжка правила дорожнього руху.
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26.11.2020 20:09 Ответить
Что Вы прицепились с этими ПДД,а мозги зачем человеку?Для кого огромные знаки "Пешеходный переход" для водителей?Для лохов,"нормальные пацаны" не обращают внимания на знаки?7А насчет сидел ли я за рулем,так я водитель с 1977 года.Поэтому,когда Вы за рулем,то должны просчитывать ситацию на километр вперед,а если трындеть по телефону.то Вы ничего и никогда не предусмотрите.
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26.11.2020 20:23 Ответить
Маю 46років робочого стажу безаварійного кермування,і весь час виконую правила дорожного руху.Який пункт правил змушує пропускати велосипедиста на пішохідному переході,і взагалі почитайте правила для велосипедистів і пішоходів.
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26.11.2020 21:52 Ответить
а какой пункт змушуе сбивать насмерть велосипедиста на пешеходном переходе, а ну расскажи нам, а мы поржом У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 6743
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26.11.2020 22:45 Ответить
Когда проезжаешь пешехлодный переход ты просто обязан посмотреть по стронам.А не гнать , богини хреновы.
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26.11.2020 20:29 Ответить
Яким пунктом правил це мене забов"язує? Вчи правила,купи собі півня і довби йому мозок.
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26.11.2020 20:37 Ответить
"при угрозе аварийной ситуации, водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки"
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26.11.2020 21:40 Ответить
Яка угроза,читайте статтю.Велосипедист виїхав зненацька і не пропустив автомобіль,і пішохідний перехід в даному випадку не має ніякого значення.Не було пішоходів.
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26.11.2020 21:47 Ответить
велосипедист шел по пешеходному переходу, неся велосипед в руках - это видели 10 свидетелей. зачем ты врешь что он "внезапно" выехал? ты тот прокурор-соучастник, который выкрал уличи с места ДТП? У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 9279
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26.11.2020 22:47 Ответить
Треба читати статтю,там сказано що він їхав по пішохідному переході. У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 2614
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26.11.2020 20:12 Ответить
На заборах тоже много чего написано.
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26.11.2020 20:24 Ответить
статью написал такой де дебил как и ты. У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 3305 свидетели видели, что хлопец шел пешком через переход, и нес свой велосипед в руках. доказательства есть на видеорегистраторе, который твой дружок-прокурор украл с места ДТП. У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 1131 ты явно соучастник этого события У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 7067
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26.11.2020 22:48 Ответить
Так ептель, ВСУ обстреляли Мариуполь - пофиг шо тут написано, асть 200 свидетелей, которые видели, а еще нашли кусок мальчика в трусиках.
Ты в своем уме? Зачем тут тогда вообще шо либо писать, если приходишь ты и говоришь - статья говно, есть 10 смердетелей и 15 очковидцев.
Офигеть - человек тебе пишет шо судит по статье а ты - а Вася, 10 Васей видели шо мальчик сто раз оглянулся и черепашьим шагом двинулся по зебре. Зачем ваще новости если есть Вася, 10 Васей, которые видели?
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27.11.2020 17:40 Ответить
на обстрел ВСУ есть запись видеорегистратора, или на мальчика в трусиках? У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 5593
"по статье" не судят, статью применяют. но достаточно было глянуть на морду того судьи, чтобы понять что и в чьих интересах он применил У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 8275
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27.11.2020 19:09 Ответить
Свидетели "видели", доказательства "есть" - тебе же писали, если имеешь док-тва - звони на гор. линию. 10 рыл видело и ссудья всех послал нахер? А ряха не треснула? А скока тогда просил прокурор?
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27.11.2020 20:07 Ответить
Значит, из ваших слов, по пешеходному ПЕРЕХОДУ - это ключевое слово, можно ехать на автомобиле, а водитель который едет по правилам, по проезжей части, должен его (пешехода в авто или на велосипеде) пропустить? И главное: Пешеходам запрещается:
а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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26.11.2020 23:02 Ответить
Дополню. Если парень переходил пешком, тогда виновен водитель, однозначно. Но нужны записи регистраторов. В любом случае парня жаль.
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26.11.2020 23:10 Ответить
т.е. тебе старый урод аж 64 года? У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 9271 ты папа этой козы которая пацана ни за что убила на переходе?
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26.11.2020 22:43 Ответить
Это пешеходный переход, а не велопереездный переезд
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26.11.2020 17:56 Ответить
А что есть и такие? Это что -то новое...
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26.11.2020 19:55 Ответить
Є, велодоріжки, але і там велосипедист повинен пропустити автомобіль. Згідно ПДР.
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26.11.2020 20:08 Ответить
На велодорiжках рух автомобiлiв заборонено.
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26.11.2020 20:23 Ответить
На ПЕРЕТИНІ! На перетині велодоріжки і автомобільної дороги велосипедист повинен ПРОПУСТИТИ авто. Мова ж була про велопереїзд, а чи ні?
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26.11.2020 20:25 Ответить
Родственникам поможет только СВД , в Полтаве их полно У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 40 на крайняк РПГ , но это более разрушительно , У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 7672
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26.11.2020 18:44 Ответить
Таким радникам не допоможе і лікар психіатр. У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 3736
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26.11.2020 20:14 Ответить
И самое интересно , почем сейчас жизнь в Украине , Скоко занесли судье У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 2073
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26.11.2020 18:53 Ответить
не чіткий суд - де швидкісна експертиза тому й недоказаность уголовного нарушения. можна провести пару виїздів велосипеда і швидкості Саєнко з мобілкою
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26.11.2020 18:55 Ответить
Полтавці, ігнорте ії ресторан, може так заскочить карма.
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26.11.2020 19:07 Ответить
не "ігнорте" а "спаліть" У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 6381
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26.11.2020 22:52 Ответить
Скорость авто во время пересечения зебры была такова что пострадал бы велосипедист даже если бы вел вел в руках. Где логика и не важно внезапно он выехал или нет. Он виноват но по факту это ничего бы не изменило.
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26.11.2020 19:24 Ответить
Читайте басню Крылова,"Волк и ягненок".
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
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26.11.2020 19:43 Ответить
Ахаха это плюс. т.е. если бы он по правилам, убедившись в безоп. шел, то все равно "неважно"?
как же противно то стало... понятно шо если превысила, то важно, но важнее шо нефиг(если так, а то выше кукарекают шо он таки шел, ага) вылетать если у тя велик, а не БТР.
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27.11.2020 17:45 Ответить
велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя, по правилам ПДД, должен был переносить велосипед в руках.Источник: https://censor.net/ru/p3233336.вел нужно котить а не нести в руках.
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26.11.2020 19:41 Ответить
Да что Вы талдычите,выехал,выехал,где доказательства,что выехал?Если стерли видео в регистраторе,значит 100% виновата.
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26.11.2020 20:18 Ответить
100% поддерживаю.
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26.11.2020 20:20 Ответить
даже самый тупой эксперт по расположению велосипеда и трупа определит - выехал или перевозил в руках, для этого еще и следственные эксперименты проводят.
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26.11.2020 20:55 Ответить
а где в моём посте сказано шо я утверждаю шо он выехал?а то шо вел нужно котить через пешеходный переход это не моё утверждение а ПДД!не верите?откройте ПДД и почитайте!
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26.11.2020 21:24 Ответить
одно дело когда цепляют велосипед в переднее колесо или заднее, а другое когда ты с него падаеш и голова разбивается об асфальт как арбуз.
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26.11.2020 20:56 Ответить
Тётка вчера родилась?Не знает, что надо притормозить перед переходом, могут дети выбежать, да кто угодно.По сторонам смотреть,когда проезжает пешеходный переход , она не пробовала?А обязана.Это с какой скоростью надо ехать , что бы сбить насмерть.Превысила скорость и сбила человека., в тюрьму
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26.11.2020 20:26 Ответить
Зря в тюрьму тёткка не села, её безнаказанность только усилит горе родителей, вернётся тётке бумерангом..
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26.11.2020 20:32 Ответить
ну ага, и много вёрнулось напримёр Сралину? или Кравчучкё, или Сучмё? рабам - высёры - вернется мол, ага, а норм. разводилам - бабло и ржач с лохов
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27.11.2020 17:47 Ответить
Всіх судів, всіх хто знущався 29 років над державою Україна і її народом і замість того, щоб виносити покарання злочинцям торгував рішеннями всіх до одного осудити на 25 років з конфіскацією майна в усіх членів їх родин. Тільки так можна врятувати державу і покарати зло.
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26.11.2020 20:46 Ответить
Після революції гідності я казав, що для відновлення справедливості і держави потрібно починати з судів. Повна і тотальна очистка судової системи. Вони є коренем зла, корупції і знищення держави з середини. І якщо цього не зробити, то буде ще гірше. Так воно і сталося.
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26.11.2020 20:50 Ответить
Родственники погибшего должны поступить по принципу - око за око и зуб за зуб.
Такие твари как Саенко, Зайцева и прочие мрази не должны жить.
А продажных судей нужно посадить на кол.
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26.11.2020 20:48 Ответить
Это реалии сегодняшнего правосудия в Украине. Безнаказанность судей порождает новые оправдания для провинившихся. Выход из такой ситуации есть только один. Свое слово должны сказать товарищи Маузер и Калашников.
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26.11.2020 21:05 Ответить
когда будешь в тюрьме свое слово согласно Закона Украины скажет товарИСЧ ......ну не будем здесь...))))
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26.11.2020 22:24 Ответить
На 5 минуте 9 секунде видео какраз видно с какой скоростью ехал автомобиль, может с нормальной скоростью то и удар был меньшей силы, а может и успела бы велосипедиста заметить...
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26.11.2020 21:14 Ответить
Судья куплен на 200%,какие доказательства ещё нужны-ребёнок шо сам лобовое стекло расхерачил.судья-однозначно мразь продажная
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26.11.2020 22:00 Ответить
тёбё упадет какой-то идиот с крыши на капот и я завоплю - Фтурьму, кокие, кококо, доказатёльства нужны? ах да, тогда надо всем плестись 15км.ч. ибо какой-то идиот может броситься и ты завопишь - кокие доказательства нужны
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27.11.2020 17:50 Ответить
в этом случае - дробовик в живот суке ! У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході - Цензор.НЕТ 7951
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26.11.2020 22:06 Ответить
видали мы такие експерДизы ,принимали участие лично )) ворон ворону деньги в клюве принесет ))
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26.11.2020 22:25 Ответить
если зебилы еще не знают, то напомню, что ваши хозяева приняли закон, что вы должны ходить через пешеходные переходы в светоотражающих жилетах. если зебила собьет машина, а зебил не был в жилете, будет платить за повреждение а/м. хотя конечно лучше никого не сбивать
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26.11.2020 23:07 Ответить
В цивилизованных странах действует главный принцип: даже если пешеход невнимательный или переходит "не там" дорогу, то он не должен за это умереть. Потому и дороги у них такие узкие что разгонишься себе дороже будет. А у нас все наоборот.
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27.11.2020 01:29 Ответить
в цивилизованных странах если авария произошла по вине пешехода или велосипедиста, то он (или его родители если несовершеннолетний) будут оплачивать ремонт и моральные издержки владельцу машины.
Это называется Ответственность. Нарушил - отвечай.
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27.11.2020 09:44 Ответить
У водителя ставка всего-лишь помятый бампер или побитое стекло а у пешехода - здоровье и жизнь. В данном случае не соблюдался водителем скоростной режим в населенном пункте, что привело к гибели человека. Парня уже не вернуть, а вот дамочка должна была присесть и надолго по принципу Дронова. Там обоюдное нарушение, но парень ответил жизнью а водительница всего-лишь парой неровных клеток, причем ей вернули права, полтавчане будьте на чеку - такие лётчики неисправимы. И лучше совершайте суд на месте - потому что будет как в этой новости.
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27.11.2020 10:29 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ!
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27.11.2020 05:03 Ответить
этого быть не может . на пешеходном переходе пешеход всегда прав .
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27.11.2020 05:12 Ответить
По комментариям( в топе) сразу видно кто как ездит КАК,КАК со скоростью 50!!!!км в час и соблюдением правил ПДД о СНИЖЕНИИ скорости перед пешеходным переходом можно НАСМЕРТЬ сбить человека? А если ВДРУГ на пешеходный переход выйдет человек а не велосипедист? Проблема в нашей ******** стране в том что нет правил. Сбил на пешехода ВИНОВАТ. По городу носятся как ненормальные. И "топ" показывает насколько больны люди. Я" претерпеваю" от велосипедистов на пешеходах. Да если ты будешь ехать по 20-10 км( как на "лежачих" полицейских) ты собьеш кого? Думаю все бывает но это не будет полностью,как у нас. Лупят на пешеходах каждый день. Она ПРЕВЫШАЛА скорость и НЕ следила за дорожный обстановкой. Она ,****,ВИНОВАТА. Судья ган..н.
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27.11.2020 06:35 Ответить
И будут лупить, пока пешеходы и дальше будут полностью игнорировать правила
Не выезжаете на переход на велосипеде, перед началом движения посмотрите по сторонам, не надейтесь на дядю (или тетю) за рулем это ваша жизнь и ваше здоровье!
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27.11.2020 08:52 Ответить
Збила на переході!Крапка! Чоловік витер запис з відео регістратора...????!!Без реформи правоохоронної, судової системи, прогресивний розвиток України - НЕ МОЖЛИВИЙ!Бідна та країна і нещасні люди де їх долю, захист вирішує не справедливість і Закон а блат і бабло...?!
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27.11.2020 08:20 Ответить
видеорегистратор - ее собственность, имеет право вытирать запись на свое усмотрение.
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27.11.2020 09:45 Ответить
Родителям нужно объяснять своим детям, что на пешеходном переходе нельзя бегать и переезжать на велике.
Водитель часто в таких случаях не успевает среагировать, поэтому приговор суда полностью справедлив.
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27.11.2020 09:25 Ответить
В цій ситуації дійсно потрібно ретельно розібратись.
Якщо це був такий горе-велосипедист який трапився мені на днях то все зрозуміло.
А було так: їдем на авто, спереду їде велосипедист. Ми його вже почали об'їзджати, а це чмо не повертаючи голови і ніяк не сигналячи - раптом повертає вліво і починає переїзджати дорогу по пішохідному переходові. Водій чудом не наїхав на цього негідника....
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27.11.2020 09:35 Ответить
Тобто ви його вирішили обігнати на пішохідному переході... Дуже мудро. В будь-якій ситуації: недостатній огляд, погодні умови, вело- самокати діти і т.п. ЗНИЖУЙТЕ швидкість ! Куди ви всі хочете блд встигнути !
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27.11.2020 10:38 Ответить
На пішохідному переході ніхто ніколи не переганяє.
При перетині пішохідного переходу, людина спочатку зупиняється, бере у руки лисапет чи авоську, потім повертає усвій ******** улево, щоб переконатись в наявності руху транспорту, переходить до середини і повертає всі ******** вправо, щоб переконатись у наявності руху з іншого боку.
Радісний та щасливий, а головне неушкоджений перетинає дорогу.
Зараз у багатьох є реєстратори, в інших випадках переставлять і пішохідна залишать винуватим.
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27.11.2020 10:58 Ответить
Пішоходи будуть повертать 'ьальнік а такі як ця Саєнко доїздитеся до судів Лінча, після чого Аваков перед КОЖНИМ пішохідним переходом виставить знак STOP і відеокамеру ото буде весело стоячи на місці роздивлятися чи є пішоходи раз в русі не вміємо '.
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27.11.2020 12:03 Ответить
Оно то так, має собі гемор.
Хтось має гемор, а інший могилу, кому від цього краще?
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27.11.2020 12:15 Ответить
Неужели непонятно, что она грубейшим образом нарушила Правила?
Покажите мне, где написано, что при разрешённой МАКСИМАЛЬНОЙ скорости 50км/ч
водитель имеет право при любых условиях ехать по городу с такой скоростью?
В правилах ясно написано, что водитель обязан выбирать безопасную скорость в зависимости от дорожной обстановки. Безопасная скорость - это скорость, при которой несчастного случая не может быть.
Учитывая реальную дорожную обстановку - она выезжала из-за поворота и видимость была ограниченной, она обязана была снизить скорость, а увидев препятствие - остановиться.
Даже если велосипедист (или пешеход) нарушили правила - ничего бы не случилось.
К сожалению, многие комментаторы здесь знают только обязанности пешеходов и велосипедистов, а об обязанностях водителей не слышали, несмотря на то, что сами водители.
В данном случае именно нарушение Правил водителем привело к тяжким последствиям, а нарушивший велосипедист мог только заплатить штраф, и не он убил водителя.
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28.11.2020 05:37 Ответить
Кстати, это решение суда стало прецедентом, то есть раньше ни один суд при аналогичных обстоятельствах не освобождал подсудимого от ответственности.
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28.11.2020 05:44 Ответить
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