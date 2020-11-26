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Чиновники Ивано-Франковщины и представители коммерческих структур покупали компьютеры для школ по цене вдвое выше рыночной, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе "Новая украинская школа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, к схеме причастны группа должностных лиц районных органов власти Ивано-Франковской области и представители более 10 коммерческих структур, в том числе из столичного региона. Фигуранты наладили механизм получения "откатов" на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам.

Для реализации схемы злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры для создания так называемых "проходных" условий для аффилированных фирм. При этом других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли из конкурса по надуманным предлогам.

Также установлено, что заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации.

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Согласно заключенным договорам на приобретение продукции на счета коммерческих структур, задействованных в схеме, было перечислено более 70 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали факты закупки оптовых партий компьютерного оборудования по цене, вдвое выше розничной стоимости этих моделей у известных поставщиков и официальных производителей.

Для увеличения суммы "отката" фигуранты закупали низкокачественную технику, которая может нанести вред здоровью детей. Так, вопреки приказам Минобразования, вместо предусмотренных для первоклассников мониторов соответствующего качества, чиновники закупали дешевые модели, которые негативно влияют на детское зрение.

Во время обысков в рамках уголовного производства, начатого следователями органов госбезопасности по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, в отдельных районных органах власти Ивано-Франковской области и по адресам аффилированных коммерческих структур в Киеве обнаружено компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги и документальные материалы, подтверждающие противоправные действия.

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Чиновники Ивано-Франковщины и представители коммерческих структур покупали компьютеры для школ по цене вдвое выше рыночной, - СБУ 01
Чиновники Ивано-Франковщины и представители коммерческих структур покупали компьютеры для школ по цене вдвое выше рыночной, - СБУ 02
Чиновники Ивано-Франковщины и представители коммерческих структур покупали компьютеры для школ по цене вдвое выше рыночной, - СБУ 03
Чиновники Ивано-Франковщины и представители коммерческих структур покупали компьютеры для школ по цене вдвое выше рыночной, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
корупционяку на гиляку
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26.11.2020 11:00
+1
Давайте перевіримо, за якими цінами фсбу закуповує собі техніку.
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26.11.2020 11:06
+1
70 млн. ... пачки долларов ... СБУ ... Все логично. Шо, опять русские шпионы кончились? Все ***** ...сь? Безопасности Украины ничего не угрожает? Не, с ворами и коррупционерами, конечно надо разбираться, но ... Точно СБУ?
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26.11.2020 11:09
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корупционяку на гиляку
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26.11.2020 11:00 Ответить
А можна таке ж розслідування щодо безкоштовного криворізького шлаку по ціні щебню на Великому крадівництву?
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26.11.2020 11:04 Ответить
криворізький шлак керує всією Україною, а ти розслідування хочеш.
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26.11.2020 12:10 Ответить
Давайте перевіримо, за якими цінами фсбу закуповує собі техніку.
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26.11.2020 11:06 Ответить
70 млн. ... пачки долларов ... СБУ ... Все логично. Шо, опять русские шпионы кончились? Все ***** ...сь? Безопасности Украины ничего не угрожает? Не, с ворами и коррупционерами, конечно надо разбираться, но ... Точно СБУ?
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26.11.2020 11:09 Ответить
а безопасности украины только шпионы угрожают (для борьбы с которыми отдельно есть контрразведка сбу)? экономическая безопасность страны под это понятие не подпадает?
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26.11.2020 11:31 Ответить
Не надо этой словестной эквилибристики. Безопасности Украины угрожает все: и коррупция, и воры, и криминал, и шпионы, и сепары и такие, прости господи, президенты. У нас наибольшее В МИРЕ кол-во, т.н. антикоррупционных органов. Толку - ноль. Может каждый начнет заниматься своим делом? А СБУ всегда почему-то там, где ну, оочень много денег (желательно наличных). Не знаете почему?
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26.11.2020 11:41 Ответить
статья 2 закона украины про службу безопасности:

"На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці."

для это в сбу и есть несколько подразделений. для борьбы с шпионами отдельно есть подразделение контрразведки
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26.11.2020 11:48 Ответить
А, понял. Хлопать конвертцентры, украв при этом 80-90% имеющейся налички - это "защита экономического потенциала Украины". Андрей Васильевич, вопросов не имею. До свидания.
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26.11.2020 11:52 Ответить
конвертцентры - это область ответственности налоговиков. кроме того, я не понял, вам не нравится что сбу-шники предотвратили хищение 70 лямов гривен? и еще вопрос, сколько шпийонов сидит в ивано-франковской области? вопрос коррумпированности сбу и злоупотребления своими полномочиями для личных целей мы ведь не обсуждали?
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26.11.2020 12:02 Ответить
Ша... Какие воры, какие коррупционеры?! Гешефт- называется!
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26.11.2020 11:52 Ответить
То есть коррупционный отдел "К" в СБУ жил, жив и будет жить? И демчины никуда не денутся.
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26.11.2020 11:18 Ответить
Ці справи має документувати поліція, а СБУ мають займатися безпекою держави і ловити шпіонів і терористів, яких кишить в Україні.
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26.11.2020 12:45 Ответить
 
 