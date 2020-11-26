В Одессе сгорел автомобиль журналиста Сивака. ФОТО

В Одессе ночью на территории гаражного кооператива на улице Армейской сгорел Volkswagen Touareg.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе, передает Цензор.НЕТ.

По данным ТСН, машина принадлежит 43-летнему местному жителю - журналисту и владельцу журнала "Судоходство" Александру Сиваку.

Смотрите также: Новоизбранному депутату Конотопского горсовета Игнатенко сожгли автомобиль, - Тягнибок. ФОТО

По словам владельца, автомобиль вспыхнул на территории автогаражного кооператива около 01:00. Возгорание легковушки спасатели потушили в 1:28. От огня спасли рядом расположенные гаражи. Но машина журналиста сгорела дотла.

Сивак связывает поджог с его профессиональной деятельностью. За год журналист написал полицейским 5 заявлений об угрозах, поступавших в его адрес.

Следователи полиции открыли производство по ч.2 ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.