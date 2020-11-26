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В Одессе сгорел автомобиль журналиста Сивака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе ночью на территории гаражного кооператива на улице Армейской сгорел Volkswagen Touareg.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе, передает Цензор.НЕТ.

По данным ТСН, машина принадлежит 43-летнему местному жителю - журналисту и владельцу журнала "Судоходство" Александру Сиваку.

В Одессе сгорел автомобиль журналиста Сивака 01

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По словам владельца, автомобиль вспыхнул на территории автогаражного кооператива около 01:00. Возгорание легковушки спасатели потушили в 1:28. От огня спасли рядом расположенные гаражи. Но машина журналиста сгорела дотла.

Сивак связывает поджог с его профессиональной деятельностью. За год журналист написал полицейским 5 заявлений об угрозах, поступавших в его адрес.

Следователи полиции открыли производство по ч.2 ст.194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
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Якщо одеські слідчі відкрили кримінальну справу - то мають посадити журналіста, по аналогії Стерненко. На нього також нападали декілька раз і декілька раз були заяви і що? А ще краще - вони нічого робити не будуть.
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26.11.2020 12:20 Ответить
По ходу менты и спалили....
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26.11.2020 12:57 Ответить
туареги- воины пустыни..- горят...
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26.11.2020 22:58 Ответить
 
 