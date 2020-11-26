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Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В районе станции Почайна в Киеве неизвестные установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину с целью заработать на фото с ним.

Об этом сообщает "Киев Сейчас", передает Цензор.НЕТ.

Рядом с экспонатом изобретательные предприниматели прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.

Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину 01

На место происшествия приехала полиция и сделала предписание о нарушении правил благоустройства и требованием демонтировать памятник.

Смотрите также: 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину 02
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Топ комментарии
+17
Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
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26.11.2020 12:55
+10
Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
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26.11.2020 12:52
+8
Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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26.11.2020 12:58
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Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
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26.11.2020 12:52 Ответить
Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
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26.11.2020 12:55 Ответить
Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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26.11.2020 12:58 Ответить
Думаю, що були, але не багато.

Не думаю,що в такому місці бувають іноземці, але вони ********* інколи з такими ось артефактами фотографуватися, типу "дикунська екзотика". З мавпочками ж можна фото робити.
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26.11.2020 13:00 Ответить
І що, хтось захотів отак добровільно шкваритись (ще й за це платити)? Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 7478
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26.11.2020 12:59 Ответить
Ще цієї херни нам не вистачає ...
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26.11.2020 13:06 Ответить
Вовремя донесли.
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26.11.2020 13:11 Ответить
менты "пресекли фото бизнес" по 20 грн. за фото - эта пабеда ящитаю!
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26.11.2020 13:16 Ответить
ленину тоже маску и штраф
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26.11.2020 13:17 Ответить
хтось насрав ще й гроші попросив...
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26.11.2020 13:18 Ответить
А покарання за пропаганду комуністичної символики чому не застосували?
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26.11.2020 13:18 Ответить
Прикольно. Страна широких возможностей, здесь можно делать всё и всем, ну абсолютно ВСЁ!
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26.11.2020 13:19 Ответить
кому цей чЛєнін ще потрібен?
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26.11.2020 13:22 Ответить
Эх. У нас по соседству такое предписание вот уже года эдак полтора висит - в отношении незаконно сооруженных гаражей. А толку-то?
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26.11.2020 13:40 Ответить
Нарисуйте Ленина на гаражах и будет толк
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26.11.2020 14:27 Ответить
Ооооо. Блин. Как я раньше не додумался.)))
Благодарю за идею!
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26.11.2020 14:31 Ответить
И... кстати, забавный момент.
Цензор постит сразу два фото памятника ленину. Интересно. Они теперь по логике должны штраф за нарушени закона о декоммунизации заплатить, или 40 грн. тем "бизнесменам"?)))
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26.11.2020 13:42 Ответить
А чему удивояться, если у нас быдла, в виде хохлоа, совков и пр антиукраинского отребья до 25%, которые голосуют за позавчерашний день, опзжо и ленина.
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26.11.2020 13:46 Ответить
це провокація, ніякі це не бізнес-розборки.
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26.11.2020 15:07 Ответить
Они же не пропагандировали и эксплуатировали!
Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну - Цензор.НЕТ 6174
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26.11.2020 16:14 Ответить
Это барахолка, там половина комм.. и наци.....
https://iod.media/ru/article/kijivskiy-**********-mashina-chasu-bloshinogo-rinku-na-petrivci-foto-3433
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26.11.2020 23:32 Ответить
 
 