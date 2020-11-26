Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж
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В районе станции Почайна в Киеве неизвестные установили памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину с целью заработать на фото с ним.
Об этом сообщает "Киев Сейчас", передает Цензор.НЕТ.
Рядом с экспонатом изобретательные предприниматели прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию просили 20 гривен, за видео – 50 гривен.
На место происшествия приехала полиция и сделала предписание о нарушении правил благоустройства и требованием демонтировать памятник.
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+17 Oljik
показать весь комментарий26.11.2020 12:55
+10 Підлога Маккартні
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+8 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий26.11.2020 12:58
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Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
Не думаю,що в такому місці бувають іноземці, але вони ********* інколи з такими ось артефактами фотографуватися, типу "дикунська екзотика". З мавпочками ж можна фото робити.
Благодарю за идею!
Цензор постит сразу два фото памятника ленину. Интересно. Они теперь по логике должны штраф за нарушени закона о декоммунизации заплатить, или 40 грн. тем "бизнесменам"?)))
https://iod.media/ru/article/kijivskiy-**********-mashina-chasu-bloshinogo-rinku-na-petrivci-foto-3433