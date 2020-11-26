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Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с генеральным директором Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" Александром Дегтяревым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в городе Днепр.

Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Александра Дегтярева, выразив им сочувствие.

Президент подчеркнул, что смерть Александра Дегтярева - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

Кроме того, Зеленский инициировал присвоение Дегтяреву звания Героя Украины посмертно.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире", - сказал президент.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, гендиректор КБ "Южное" Дегтярев умер от коронавируса.

Читайте: Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ "Южное" Дегтярева и примет участие в церемонии прощания, - ОП

Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ Южное Дегтяреву звания Героя Украины посмертно 01
Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ Южное Дегтяреву звания Героя Украины посмертно 02
Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ Южное Дегтяреву звания Героя Украины посмертно 03
Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ Южное Дегтяреву звания Героя Украины посмертно 04
Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ Южное Дегтяреву звания Героя Украины посмертно 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
а воину которого убил снайпер не хочешь присвоить звание "Герой Украины"?
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26.11.2020 13:42
+16
Он даже это не заметил. Это не в поле его деятельности..
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26.11.2020 13:47
+16
А солдату Журавлю почему сволочь зеленая не присвоил ? Гнида жидовская...
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26.11.2020 13:58
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Правила форума Совет форумчан
а воину которого убил снайпер не хочешь присвоить звание "Герой Украины"?
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26.11.2020 13:42 Ответить
Он даже это не заметил. Это не в поле его деятельности..
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26.11.2020 13:47 Ответить
Лол, а за што?
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26.11.2020 13:45 Ответить
шобы на Кучмой поизголяться
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26.11.2020 14:02 Ответить
Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів.
Це стало відомо після онлайн-брифінгу 26 листопада де т.в.о.міністра енергетики Юрій Бойко.
За його словами,таке рішення обумовлене тим, що чинний тариф збитковий, а його зміна має "стабілізувати ринок електричної енергії"..."Я думаю, від наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача."
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26.11.2020 13:45 Ответить
Капец, у людей скорбь и горе утраты, а им еще этого гундосого гнусавого хриплого наркомана нужно слушать. Просто ужас какой... Зеля не брезгует пиариться даже на поминках... А чего Ермак за ним носится? А вот чего. Ведь там можно будет в конце на халяву пожрать, как тогда с воинами

Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно - Цензор.НЕТ 53
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26.11.2020 13:47 Ответить
пля теперь Днепру приготовится к чп бедося припёрся Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно - Цензор.НЕТ 7826
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26.11.2020 13:54 Ответить
А солдату Журавлю почему сволочь зеленая не присвоил ? Гнида жидовская...
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26.11.2020 13:58 Ответить
Представить тока , как Кучма пригорюнился.
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26.11.2020 14:01 Ответить
А КБ "Южное" действительно флагман ракетостроения
во всём мире?
Там кое-как штампуют старые образцы времен СССР.
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26.11.2020 14:16 Ответить
КБ "Южное" лежит с нулевых. Зато у Дегтярева все родственники мультимиллионеры. Благодаря его "мудрому" руководству все, кто с мозгами в рашку свалили. От сотрудничесва с КБ отказались все международные компании. И ему героя? Похоже, кокс последние мозги вынес у нашего, прости господи, президента.
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26.11.2020 14:51 Ответить
А можете Оно в доле?
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23.05.2021 20:54 Ответить
В доле там Кучма и иже с ним. А зеленому советники советуют. Оно особо не вникает, т.к. нет мозгов ... да и желания.
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24.05.2021 10:59 Ответить
Хто б присвоїв Зеленському Тричі Героя України (як Дегтярьову)?
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26.11.2020 14:22 Ответить
посметрно
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26.11.2020 14:34 Ответить
Не, як Калашникову, бо зебил даже зачленограить не в состоянии без плагиата от 2007 года...

Freakin Brothers Piano Playing - YouTube
www.youtube.com › watch

1:49

Ben les Freakin Brothers.. Besoin de les présenter ?
Oct 17, 2007 · Uploaded by FYD047
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26.11.2020 14:41 Ответить
Жил человек - типа обычное чмо. Как только умер - сразу стал героем. Почему звания и почести не при жизни, а только трупам раздаются? Мертвецам они уже не нужны...
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26.11.2020 14:57 Ответить
Что значит инициировал???
Хочешь, так давай ему звание а не щурь жопу. Или жмет?
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26.11.2020 16:54 Ответить
Вмер тому ,що не було вакцини , дякуючи Шмаркля,а у відповідь Героя?Якщо такі потрібні люди помирають без вакцини,тощо казати про зелнобобів? Да всім вам отримати те що заслужили на виборах.Згиньте,нечисті зелені.
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23.05.2021 20:52 Ответить
 
 