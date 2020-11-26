Армяне сожгли село Чарактар в Карабахе, но Азербайджан его так и не занял. ФОТО

Жители села Чарактар в Нагорном Карабахе сожгли полностью свои дома, чтобы те не достались Азербайджану. Но потом выяснилось, что по договоренностям, это село остается за Арменией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом в фейсбуке рассказал армянский политолог Самвел Меликсетян.

Он отмечает, что виновато в этом правительство Армении, которое неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения.

Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли – забирали с собой.





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Кельбаджарский район, где расположено село Чарактар, перешел под контроль Азербайджана с 25 ноября. Но ни российские миротворцы, ни азербайджанские военные в село так и не вошли. Причина в том, что Чарактар в советские времена входил в состав армянской автономии в Нагорном Карабахе. Когда армяне в 90-х годах захватили соседний Кельбаджарский район Азербайджана, они в него решили перевести и Чарактар. Однако сейчас Баку получил Кельбаджарский район в своих изначальных границах, а Чарактар остается в составе армянского Нагорного Карабаха.