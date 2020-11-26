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Армяне сожгли село Чарактар в Карабахе, но Азербайджан его так и не занял. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Жители села Чарактар в Нагорном Карабахе сожгли полностью свои дома, чтобы те не достались Азербайджану. Но потом выяснилось, что по договоренностям, это село остается за Арменией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом в фейсбуке рассказал армянский политолог Самвел Меликсетян.

Он отмечает, что виновато в этом правительство Армении, которое неправильно трактовало собственноручно подписанные соглашения.

Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли – забирали с собой.

Армяне сожгли село Чарактар в Карабахе, но Азербайджан его так и не занял 01
Армяне сожгли село Чарактар в Карабахе, но Азербайджан его так и не занял 02

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Кельбаджарский район, где расположено село Чарактар, перешел под контроль Азербайджана с 25 ноября. Но ни российские миротворцы, ни азербайджанские военные в село так и не вошли. Причина в том, что Чарактар в советские времена входил в состав армянской автономии в Нагорном Карабахе. Когда армяне в 90-х годах захватили соседний Кельбаджарский район Азербайджана, они в него решили перевести и Чарактар. Однако сейчас Баку получил Кельбаджарский район в своих изначальных границах, а Чарактар остается в составе армянского Нагорного Карабаха.
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Топ комментарии
+73
И я что-то не слышал, чтобы азербайджанцы жгли села и пилили деревья, когда их земли оккупировала Армения. Зато такими вещами занимается древний и высокодуховный армянский народ.
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26.11.2020 13:56
+66
100% У нас такие же долбодятлы сожгли весь свой Донбасс, в котором жили, позвав туда *****.
Так что армянам - не удивляюсь.
Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 5134
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26.11.2020 14:10
+59
Ипанутым нет покоя.
Рюске мир он такой
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26.11.2020 13:54
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Заспокойся... Азербайджанцям і на тих територіях, що вони повернули, роботи не на 5, а на всі 10, вистачить... По-перше, провести роботи по укріпленню кордону з Вірменією. Потім, провести розмінування звільнених територій. Відновить дороги, електролінії, водопровідну систему. Відбудувать житло. Провести рекультивацію земель для сільського господарства. Повернуть біженців до їх місць проживання... Все це буде робиться у комплексі... Так що роботи - "непочатий край"...
За цією роботою п"ять років пролетять непомітно... А про те, що буде робиться на території, підконтрольній "миротворцям", їх тривожить не буде... Хай "болить голова" у Вірменії та Росії... До того часу, коли закінчиться дія тристороннього договору, останнім "патріотам Арцаху" надоїсть сидіть у горах, на голодному пайку, і вони розбіжаться по ринках Росії, торгувать шаурмою і шашликами... І "миротворцям" там не буде кого "охоронять"... Проблема "автономного територіального утворення для вірменського населення НКАО" ліквідується сама собою... "Нема людей - нема проблеми...". (Хіба що, "для декорації", притримають пару тисяч, у кількох селах,підгодовуючи за рахунок бюджету росіян).
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27.11.2020 07:09 Ответить
Ни одно революционное правительство не остается на второй срок, редко когда вообще остается в политике. Через года два Пашиняна объявят в розыск.
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26.11.2020 15:21 Ответить
Вот Вам реальный результат армянской пропаганды. Людям рассказывали как их будут азербайджанцы убивать, но забыли рассказать о перемирии. Чистый и кристаллизованный "совок". Чего еще добавлять?
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26.11.2020 15:40 Ответить
Ну поШти как кацапы. А помнишь дядя вещь не даром мАААЦква спалЬОнная пАжарам ХВранцузу отдана... Лохоноулись ХВранцузы, та мААЦква им и на*уй не впёрлась Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 5201 Посмотрели-посмотрели холод, голод... Подумали-подумали ХВранцузы и приняли решение идти домой там тепло, сытно, винцо, женщины (не свиноматки кацапсячие) и пААшли дАмой Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 5201 Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 5201
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26.11.2020 15:46 Ответить
Цензор, ну изучайте информацию, когда подаете)) Село было "переведено" не в Кельбаджарский район, а в Шаумяновсий район) Так как Шаумяновский район был под контролем Азербайджана, то в НК создали свой Шаумяноский, чтобы претендовать на весь остальной))) Всего 16 сел было переведено в этот район...
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26.11.2020 15:55 Ответить
Вот уж отожгли так отожгли
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26.11.2020 16:07 Ответить
Ось так на халяву попалили свої хати. Буває.
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26.11.2020 16:11 Ответить
Это не их дома. Они вселились в чужие дома, на чужой земле. Так же силились кацапы в украинские дома, во время голодомора.
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26.11.2020 16:25 Ответить
они и сейчас селятся в Донецке, Луганске и в Крыму
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26.11.2020 17:22 Ответить
узнал новое, спасибо... Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 7179
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27.11.2020 13:47 Ответить
Агдам згорів.
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26.11.2020 16:50 Ответить
Лох - это судьба.
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26.11.2020 16:54 Ответить
А я думал что это просто анекдот- «Обещал в гости прийти, я нарядилась, шею помыла, сижу, жду его, а он не пришёл. Так и просидела весь день как дура с мытой шеей».
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26.11.2020 17:17 Ответить
Армяне слишком долго прислуживали росиянцам и переняли их скотские привьічки.
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26.11.2020 17:39 Ответить
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ»: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».

Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»

Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».


Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».

Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».

Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».

Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
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26.11.2020 19:43 Ответить
Ары ведут себя точно так как и кацапня
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26.11.2020 21:23 Ответить
"https://maxpark.com/community/5278/content/2070308
Мы обращали внимание наших северных соседей на то, что механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
И, похоже, наши попытки увенчались успехом. На днях портал «Южный Федеральный» опубликовал статью ростовского журналиста Евгения Михайлова «Кубанский Карабах», в которой автор открыто высказывает свои опасения по поводу армянизации юга России.
«Не приведет ли тихая, не замечаемая властями Кубани армянская экспансия к вопросу об автономии, после чего рукой подать и до требований отделения части страны?"...
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27.11.2020 10:11 Ответить
Французские депутаты отзывают свои подписи https://haqqin.az/news/194784
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26.11.2020 20:09 Ответить
жаль, то Азербайджан остановился и не все свои территории освободил...
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27.11.2020 03:50 Ответить
В смысле, не вернул себе Эреванское ханство? Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 2064
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27.11.2020 13:33 Ответить
Армянцы показали себя менее цивилизованной нацией, чем азербайджанцы. Примерно как сербы и боснийцы, соответственно. Или русские и украинцы, если позволите высказать тривиальную мысль стороннему наблюдателю.
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27.11.2020 13:29 Ответить
Армянское правительство опубликовало список населенных пунктов, которые армяне должны покинуть. В списке было и село Чарактар. Поэтому его жители начали сжигать и демонтировать свои дома, что могли - забирали с собой. Источник: https://censor.net/ru/p3233404

Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв - Цензор.НЕТ 8750 Ржати не перержати
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27.11.2020 13:39 Ответить
Жители села Чарактар в Нагорном Карабахе сожгли полностью свои дома, чтобы те не достались Азербайджану. Но потом выяснилось, что по договоренностям, это село остается за Арменией. Источник: https://censor.net/ru/p3233404

Є серед армян нормальні люди як Джигарханян, і хто загинув за Майдан але їх настільки мало, що і згадати по суті нічого, сама армянська нація сприймається і веде себе як приспособленці, маніпулятори, провокатори і окупанти чужих земель які видають себе за жертву.
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27.11.2020 13:47 Ответить
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