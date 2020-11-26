С умершим от коронавируса гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым простились в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 ноября, в Доме культуры машиностроителей состоялась церемония прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Викторовичем Дегтяревым, который умер 24 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает местное издание Днепр вечерний, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Участие в церемонии прощания принял президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Дегтярев родился 31 октября 1951 года в г.. Яранск (Кировская область, Россия). Окончил Ленинградский механический институт (БДТУ) по специальности "Двигатели летательных аппаратов" (1975) и экономический факультет Днепропетровского национального университета (2001). Прошел стажировку и обучение в ряде аэрокосмических компаний США и Франции.

После окончания Ленинградского механического института в 1975 году был направлен на работу в КБ "Южное", где работал до конца 2020 года. За время работы прошел путь от инженера до Генерального конструктора - генерального директора Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

1975-1999 гг. - инженер, старший инженер, начальник группы, начальник службы;

1999-2005 гг. - заместитель генерального конструктора - генерального директора по внешнеэкономической деятельности;

2005-2010 гг. - первый заместитель генерального конструктора - генерального директора по системному проектированию и комплексному развитию предприятия;

С 2010-2016 гг. - генеральный конструктор - генеральный директор.

С 2018 - генеральный директор Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно. ФОТОрепортаж

Дегтярев А. В. прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения. Сделал значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. Внес существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр". Большое внимание уделял реализации перспективных проектов, созданию собственных КА и двигательных установок в коммерческих целях.

По инициативе Дегтярева А. В. на предприятии была организована служба маркетинга и внешнеэкономической деятельности. При его активном участии налажены прочные контакты со многими мировыми компаниями космического профиля, космическими агентствами многих стран и организациями Европы, США, Египта, Японии, Республики Корея и других стран мира. Был последовательным сторонником развития международной кооперации разработчиков ракетно-космической техники и укрепления кооперации украинских разработчиков. ГП "КБ"Южное" под управлением А. В. Дегтярева активно участвует в проектах "Циклон-4", "Антарес"("Таурус-II"), "Вега".

Автор около 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов различного назначения, их модернизации и адаптации для решения научных и прикладных задач, 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентоспособных ракетно-космических комплексов. Много внимания уделял развитию отраслевой науки и укреплению научно-производственных связей КБ "Южное" с Национальной академией наук Украины, академическими институтами, высшими учебными заведениями многих регионов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гендиректор КБ "Южное" Дегтярев умер от коронавируса, - ОП

Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011), медалями Федерации космонавтики СССР имени академика М. К. Янгеля и имени академика Н. А. Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.

"Почетный работник космической отрасли Украины" (2001), заслуженный машиностроитель Украины (2004). Лауреат Государственной премии Украины (2009), лауреат "Золотой медали В. Ф. Уткина" Российской Федерации (2011), лауреат премии НАН Украины имени М. К. Янгеля.



















